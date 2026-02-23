ETV Bharat / bharat

కిడ్నీ మార్పిడి తర్వాత గర్భం దాల్చిన మహిళ- సక్సెస్‌ఫుల్‌గా డెలివరీ చేసిన డాక్టర్లు

కిడ్నీ ఆపరేషన్ తర్వాత గర్భం దాల్చిన మహిళ- అత్యంత సంక్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లోనూ విజయవంతంగా డెలివరీ చేసిన వైద్యులు

Delivery After Kidney Transplant
Delivery After Kidney Transplant (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 23, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Delivery After Kidney Transplant : కిడ్నీ మార్పిడి చేయించుకున్న మహిళకు విజయవంతంగా ప్రసవం చేశారు వైద్యులు. ఈ క్రమంలో మహిళ పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ప్రస్తుతం తల్లీబిడ్డలిద్దరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఈ ఘటన బంగాల్‌ కోల్‌కతాలో ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో జరిగింది.

ఆరేళ్ల క్రితం కిడ్నీ మార్పిడి
బుర్ద్వాన్‌కు చెందిన మాధవి లతా కుండు (30) 2020 డిసెంబర్‌లో కిడ్నీ మార్పిడి చేయించుకుంది. అంతకుముందు ఆమె ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అప్పుడు సిజేరియన్ జరిగింది. ఆ తర్వాత మాధవికి ఓ సారి గర్భస్రావం కూడా అయ్యింది. అధిక రక్తపోటు, థైరాయిడ్ వంటి సమస్యలు మాధవిని చాలా కాలంగా వేధిస్తున్నాయి. అయితే ఆమెకు కొన్నాళ్ల క్రితం గర్భం దాల్చింది. సాధారణంగా కిడ్నీ మార్పిడి తర్వాత గర్భం దాల్చడం చాలా ప్రమాదకరం. కానీ మాధవి రెండో బిడ్డకు జన్మనిచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో 16వారాల గర్భంతో కోల్‌కతాలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి వెళ్లింది.

వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స
ఆస్పత్రిలోని డాక్టర్లు మాధవికి వైద్య పరీక్షలు చేశారు. ఆ మహిళ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి కుటుంబ సభ్యులు వివరించారు. నెఫ్రాలజీ, గైనకాలజీ, అనస్థీషియా, క్రిటికల్ కేర్, నియోనాటాలజీ విభాగాల వైద్యులు పర్యవేక్షణలో మాధవి చికిత్స పొందింది. అయితే గర్భం దాల్చిన 21 వారాలు అయిన తర్వాత మాధవికి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తాయి. మార్పిడి చేసిన కిడ్నీ పనితీరు తగ్గింది. తీవ్రమైన రక్తహీనత, రక్తంలో వ్యర్థాల స్థాయిలు పెరగడం, అనియంత్రిత రక్తపోటు, ఇన్ఫెక్షన్ ఇబ్బంది పెట్టాయి. రక్త మార్పిడి అవసరమైంది. ఈ క్రమంలో ఇన్ఫెక్షన్‌ తగ్గడానికి వైద్యులు చికిత్స ప్రారంభించారు. మాధవి కడుపులోని పిండం శారీరక స్థితిని పరిశీలించారు. అంతా బాగా ఉందనుకునే సమయానికి మళ్లీ ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి.

మాధవి గర్భం దాల్చి 28 వారాలైన తర్వాత మళ్లీ అనారోగ్య సమస్యలు వెంటాడాయి. కిడ్నీ పనితీరు మందగించింది. రక్తపోటు హెచ్చుతగ్గులకు గురైంది. గర్భంలోని పిండం పెరుగుదల మందగించింది. అమ్నియోటిక్ ద్రవం కూడా తగ్గింది. దీంతో వైద్యులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అన్నింటికంటే తల్లి (మాధవి) ప్రాణాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చిన వైద్యులు 30 వారాల గర్భంతో ఉన్న ఆమెకు సిజేరియన్ చేశారు. అప్పుడు మాధవి 1.6కిలోల బరువున్న ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.

ఐసీయూలో తల్లీబిడ్డలు
పుట్టిన వెంటనే శిశువును నియోనాటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌లో పెట్టారు. 20 రోజుల పాటు ఆ నవజాతశిశువును ప్రత్యేక పరిశీలనలో ఉంచి చికిత్స అందించారు. డెలివరీ తర్వాత మాధవి అధిక రక్తపోటు, మూత్ర నాళాల ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడింది. ఆమెను కూడా మూడు రోజుల పాటు ఐసీయూలో ఉంచారు. సకాలంలో చికిత్సతో ఆమె ఆరోగ్యం మెరుగుపడింది. మూత్రపిండాల పనితీరు కూడా బాగుంది. దీంతో తల్లీబిడ్డలిద్దరూ ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిపోయారు.

సకాలంలో నిర్ణయాలు, నిశితమైన అబ్జర్వేషన్, మందులు, క్రమశిక్షణతో కూడిన చికిత్సా విధానం ఈ సంక్లిష్టమైన గర్భధారణను విజయవంతం చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాయని డాక్టర్ శిల్పితా బెనర్జీ తెలిపారు. "కిడ్నీ మార్పిడి చేసుకున్నవారు గర్భం దాల్చడం చాలా ప్రమాదకం. అలాగే రోగికి చాలా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తల్లి, బిడ్డను ప్రమాదంలో పడేస్తాయి. మేము అందరం సమష్ఠిగా పనిచేసి మహిళకు డెలివరీ చేశాం" అని శిల్పితా బెనర్జీ స్ఫష్టం చేశారు.

"మూత్రపిండ మార్పిడి తర్వాత గర్భం దాల్చడం చాలా ప్రమాదకరం. ఎందుకంటే ఇది మార్పిడి చేసిన కిడ్నీపై అదనపు ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. కిడ్నీల పనితీరును కాపాడుతూ గర్భధారణను సురక్షితంగా పూర్తి చేయడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం. అందుకోసం క్రమం తప్పకుండా పేషెంట్‌ను అబ్జర్వేషన్‌లో ఉంచాం" అని డాక్టర్ ఉపల్ సేన్‌గుప్తా అన్నారు.

ఇదంతా ఒక అద్భుతంలా అనిపిస్తుంది : మాధవి
తనకు ఆడబిడ్డ జన్మించడంపై మాధవి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. "నేను బిడ్డను కోల్పోవచ్చు లేదా మార్పిడి చేయించుకున్న నా కిడ్నీ దెబ్బతినవచ్చని నేను భావించిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. కానీ వైద్యులు నన్ను రక్షించడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. నాకు ప్రతి విషయాన్ని వివరించారు. నాకు భరోసా ఇచ్చారు. వీటన్నింటి ఫలితంగా నా బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉంది. ఇదంతా ఒక అద్భుతంలా అనిపిస్తుంది" అని మాధవి పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

