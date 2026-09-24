ప్రైవేట్ పార్ట్లోకి క్లీనింగ్ పైప్తో గాలి- ప్రాణాల మీదకొచ్చిన ప్రాంక్
మెషినరీ క్లీనింగ్ పైప్తో సహోద్యోగుల దారుణ చర్య- బలవంతంగా మలద్వారంలోకి హైప్రెషర్ గాలి వదిలినట్లు ఫిర్యాదు- పేగులు దెబ్బతినడంతో అత్యవసర శస్త్రచికిత్స- రెండు నెలల చికిత్స తర్వాత పోలీసులకు ఫిర్యాదు
Published : September 24, 2026 at 2:20 PM IST
Colleagues Cruel Prank : గుజరాత్లో ఓ దారుణమైన ప్రాంక్ తీవ్ర ప్రమాదానికి దారితీసింది. సరదాగా చేసిన పని ఓ యువకుడిని ఏకంగా ఆసుపత్రి పాలయ్యేలా చేసింది. మెషినరీలు శుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగించే హైప్రెషర్ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ పైప్తో సహోద్యోగులు చేసిన పనితో అతడి పేగులు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. అత్యవసర శస్త్రచికిత్స చేయాల్సి వచ్చింది. దాదాపు రెండు నెలల చికిత్స తర్వాత బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆ ఘటన గుజరాత్లోని మెహ్సానా జిల్లా కడి పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. కరణ్నగర్ రైల్వే క్రాసింగ్ సమీపంలోని ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న 34 ఏళ్ల చందన్భాయ్ సురేశ్ భాయ్ దంతానీ ఆ ఘటనలో గాయపడ్డాడు. కడి పంజరాపోల్ గోశాల సమీపంలో నివసించే చందన్భాయ్ దాదాపు ఏడాదిన్నరగా ఆద్రప్ గ్లోబల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో హెల్పర్గా పనిచేస్తున్నాడు.
షిఫ్ట్లో ఉన్న సమయంలో!
చందన్ భాయ్ జులై 26న రాత్రి 8 గంటల షిఫ్ట్కు కంపెనీకి వెళ్లాడు. మరుసటి రోజు ఉదయం 7.30 గంటల సమయంలో లూమ్స్ విభాగం నుంచి సమీపంలోని టేప్ ప్లాంట్కు వెళ్లాడు. అక్కడ అతడికి సహోద్యోగులు మోహిత్ సింగ్, వికాస్కుమార్ ఎదురయ్యారు. వీరిద్దరూ ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందినవారిగా బాధితుడి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ముగ్గురూ కొంతసేపు మాట్లాడుకుంటూ సరదాగా గడుపుతున్న సమయంలో ఘటన జరిగినట్లు ఫిర్యాదులో ఉంది. మెషినరీలు శుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగించే హైప్రెషర్ ఎయిర్ పైప్ను మోహిత్సింగ్ తీసుకొచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం వికాస్ కుమార్ చందన్భాయ్ను బలవంతంగా పట్టుకున్నాడని, మోహిత్ సింగ్ ఆ పైప్ను అతడి మలద్వారంలో ఉంచి అధిక మోతాదులో గాలిని వదిలాడని బాధితుడు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో ఆరోపించాడు.
ఒక్కసారిగా తీవ్ర నొప్పి
హైప్రెషర్తో గాలి శరీరంలోకి వెళ్లడంతో చందన్ భాయ్కు ఒక్కసారిగా తీవ్రమైన కడుపునొప్పి వచ్చింది. కొద్దిసేపటికే కడుపు ఉబ్బినట్లు అయింది. నొప్పితో బాధపడుతున్న అతడిని చూసి సహోద్యోగులు కూడా భయపడినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆ ఘటన తర్వాత మోహిత్సింగ్ తన బైక్పై చందన్భాయ్ను కడి భాగ్యోదయ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు. అతడి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా సమాచారం ఇచ్చారు. అయితే అక్కడ వైద్యులు పరీక్షించిన తర్వాత పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉందని గుర్తించారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం అహ్మదాబాద్ సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించాలని సూచించారు. అహ్మదాబాద్ సివిల్ ఆసుపత్రిలో నిర్వహించిన పరీక్షల్లో అధిక మోతాదులో గాలి శరీరంలోకి వెళ్లడంతో కడుపు బాగా ఉబ్బినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. పేగులకు కూడా తీవ్ర గాయాలైనట్లు తేలింది. పేగుల్లో చీలికలు ఏర్పడటంతో వైద్యులు అత్యవసరంగా శస్త్రచికిత్స చేసినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయని కుటుంబం
ఘటన జరిగిన వెంటనే చందన్భాయ్ కుటుంబం పోలీసులను ఆశ్రయించలేదు. మోహిత్సింగ్ చికిత్సకు అయ్యే మొత్తం ఖర్చును తానే భరిస్తానని హామీ ఇవ్వడం, అతడితో పరిచయం ఉండటంతో అప్పట్లో ఫిర్యాదు చేయకూడదని కుటుంబం నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే చికిత్స కొనసాగుతున్న సమయంలో మోహిత్ సింగ్, వికాస్ కుమార్ ఆసుపత్రి నుంచి తమ స్వస్థలమైన ఉత్తర్ప్రదేశ్కు వెళ్లిపోయారని బాధితుడు తన ఫిర్యాదులో ఆరోపించాడు. దీంతో కుటుంబానికి సమస్య మరింత క్లిష్టంగా మారింది. మరోవైపు కంపెనీ యాజమాన్యం చందన్ భాయ్ చికిత్స ఖర్చులను భరించడంతో పాటు అతడి నెల జీతాన్ని కూడా కొనసాగించినట్లు సమాచారం. సుమారు రెండు నెలల పాటు చికిత్స తీసుకున్న తర్వాత చందన్ భాయ్ ఆరోగ్యం కుదుటపడింది.
ఇద్దరిపై కేసు
ఆరోగ్యం మెరుగుపడిన తర్వాత చందన్ భాయ్ కడి పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి సహోద్యోగులపై ఫిర్యాదు చేశాడు. ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న వివరాల ఆధారంగా మోహిత్ సింగ్, వికాస్ కుమార్పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. హైప్రెషర్ గాలిని శరీరంలోకి వదలడం వల్ల జరిగిన గాయాలు, ఘటనకు సంబంధించిన పరిస్థితులు, ఇద్దరు నిందితుల పాత్రపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. చికిత్సకు సంబంధించిన వైద్య రికార్డులను కూడా దర్యాప్తులో భాగంగా పరిశీలించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
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