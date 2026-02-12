ఆదాయ పన్ను వసూళ్లు పెరగడం అంటే మధ్యతరగతి ప్రజలను అణచివేస్తున్నట్లు కాదు: నిర్మలా సీతారామన్
2026-27 బడ్జెట్పై రాజ్యసభలో చర్చించిన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి- బడ్జెట్పై విపక్షాల విమర్శలను ధీటుగా తిప్పికొట్టిన నిర్మలా- పన్ను వసూళ్ల పెరుగుదల ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్ఠతకు నిదర్శనమని వెల్లడి
Nirmala On Income Tax Collection : వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్ను వసూళ్లు పెరగడం అంటే మధ్యతరగతి ప్రజలను అణచివేయడం కాదని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు. రాజ్యసభలో 2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్పై జరిగిన చర్చలపై ఆమె ఈ మేర వ్యాఖ్యానించారు. పన్ను వసూళ్లు పెరుగుతున్నాయంటే దేశంలో మధ్యతరగతి వర్గం విస్తరిస్తుందనే అర్థం తప్ప, క్షీణించడం లేదని ఆమె వెల్లడించారు. పన్ను వసూళ్ల పెరుగుదలపై వస్తున్న ఆరోపణలను ఆమె తోసిబుచ్చారు. అది ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్ఠతకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. సంక్షేమ పథకాలకు నిధులు తగ్గించినట్లు వస్తున్న విమర్శలను ఆమె ఖండించారు. ఏ రాష్ట్రానికి నిధులు నిలుపుదల చేయలేదని నిర్మలా స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటివరకూ 48 లక్షల కోట్ల రూపాయలను నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి చేరవేశామన్న కేంద్రమంత్రి, ఈ పద్ధతి ద్వారా అక్రమాలను అరికట్టి 4.31 లక్షల కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం ఆదా చేసిందని వివరించారు.