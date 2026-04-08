'బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ యూనిట్ల సమీపంలో తీవ్ర నేల కాలుష్యం- ఏటా 5.4 లక్షల మరణాలు'

దిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్, హరియాణా, రాజస్థాన్, ఉత్తర్​ ప్రదేశ్‌లో చేపట్టిన పరిశోధనలో వెల్లడి- సీసం ప్రభావంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా 5,40,000 మరణాలు

Lead Contamination In Soil (Representational Image (ETV Bharat))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 8, 2026 at 7:22 PM IST

Lead Contamination In Soil : బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ యూనిట్ల సమీపంలోని నేల కలుషితం అవుతున్నట్లు ఓ అధ్యయనంలో తేలింది. దిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్, హరియాణా, రాజస్థాన్, ఉత్తర్​ ప్రదేశ్‌లో చేపట్టిన పరిశోధనలో అధిక స్థాయిలో సీసం (లెడ్​) కాలుష్యం ఉన్నట్లు బహిర్గతమైంది. ప్రజల ఆరోగ్యం, పర్యావరణ భద్రతపై ఆందోళనను వ్యక్తం చేసింది. 'సోయిల్డ్ విత్ లెడ్: ఫ్రమ్ బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్' పేరిట ప్రముఖ పర్యావరణ పరిశోధన, ప్రచార సంస్థ అయిన 'టాక్సిక్స్ లింక్' దీనిని నిర్వహించింది. నివాస ప్రాంతాలు, స్థానిక సంఘాలు, ప్రాథమిక పాఠశాలలకు సమీపంలోని ప్రదేశాలతో సహా ఎంపిక చేసిన నగరాల్లోని లెడ్- యాసిడ్ బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ యూనిట్ల వద్ద సేకరించిన 23 మట్టి నమూనాలను సేకరించి పరీక్షించారు.

సేకరించిన అన్ని నమూనాల్లో 100 పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ (పీపీఎం) నుంచి 43,800 పీపీఎం వరకు అధిక స్థాయిలో సీసం కాలుష్యం ఉన్నట్లు ఆధారాలు లభించాయని అధ్యయనం పేర్కొంది. అయితే, పర్యావరణ పరిరక్షణ (కలుషిత ప్రదేశాల నిర్వహణ) నియమాలు 2025 ప్రకారం 5,000 పీపీఎం ప్రమాణాన్ని మించి సీసం గాఢతలు ఉంటే దానిని ప్రమాదకర కలుషిత ప్రదేశంగా నిర్దేశిస్తారు. కాగా, సేకరించిన మట్టి నమూనాల్లో 52 శాతం (23 నమూనాల్లో 12 నమూనాలు) నిర్దేశిత ప్రమాణాలను దాటినట్లు అధ్యయన ఫలితాలు వెల్లడించాయి. అంతేకాకుండా, నిబంధనల ప్రకారం పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు నిర్దేశించిన పరిమితులను 31 శాతం నమూనాలు అధిగమించాయని అధ్యయనం పేర్కొంది. అనధికారిక యూనిట్ల నుంచి సేకరించిన నమూనాలతో పోలిస్తే, అధికారిక రీసైక్లింగ్ యూనిట్ల నమూనాల్లో ఊహించని విధంగా అధిక సగటు సీసం స్థాయిలు ఉన్నట్లు చెప్పింది.

"వాడిన బ్యాటరీల నుంచి సీసం, ప్లాస్టిక్ భాగాలు మొదలైనవాటిని తిరిగి పొందడానికి అధీకృత, అనధికారిక రీసైక్లింగ్ యూనిట్లకు పంపుతారు. ఈ ప్రక్రియతో తిరిగి పొందిన పదార్థాలను తరచుగా బ్యాటరీ తయారీ ప్రక్రియల్లో తిరిగి వాడతారు. ముఖ్యంగా అనధికారిక రంగంలో సరైన నిర్వహణ లేకపోవడం, తప్పుడు పద్ధతుల వల్ల గాలి, నేల, నీటిలోకి సీసం విడుదల అవుతుంది." అని అధ్యయనం తెలిపింది. కాగా, లెడ్- యాసిడ్ బ్యాటరీలు 150 సంవత్సరాలకు పైగా వినియోగిస్తున్నారు. వీటిని ఆటోమొబైల్స్, ఇన్వర్టర్ల వంటి బ్యాకప్ పవర్ సిస్టమ్స్, యూపీఎస్, టెలికమ్యూనికేషన్స్, రైల్వే నెట్‌వర్క్‌ల్లో ఉపయోగిస్తారు.

సీసం ప్రభావంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా 5,40,000 మరణాలు
అత్యంత విషపూరితమైన భార లోహాల్లో సీసం ఒకటి. ఇది ప్రజల ఆరోగ్యం, పర్యావరణంపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. 2016లో ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఫర్ హెల్త్ మెట్రిక్స్ అండ్ ఎవాల్యూషన్ (IHME) నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం సీసం ప్రభావంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా 5,40,000 మరణాలు సంభవిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ మరణాలు అత్యధికంగా తక్కువ, మధ్య ఆదాయ దేశాలపై పడుతోంది.

దిల్లీలోని భూగర్భ జలాల్లో 13 నుంచి 15శాతం యూరేనియం
అంతకుముందు దిల్లీలోని భూగర్భ జలాల్లో 13 నుంచి 15శాతం యూరేనియం ఉన్నట్లు భూగర్భ జలాల నాణ్యత నివేదిక 2025లో వెల్లడైంది. 2024లో కేంద్ర జల్​ శక్తి, కేంద్ర భూగర్భ జలాల బోర్డ్​ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా 15,000 శాంపిళ్లలో పరిశోధనల్లో ఇది తేలింది. దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టిన పరిశోధనలో చాలా ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు సురక్షితంగా ఉన్నాయని, కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లోని నీటిలో యూరేనియం స్థాయిలు పెరిగాయని చెప్పింది. ముఖ్యంగా దిల్లీలోని 86 ప్రాంతాల్లో వివిధ పరిమితుల ఆధారంగా పరిశీలించగా, బ్యూరో ఆఫ్​ ఇండియన్​ స్టాండర్డ్స్​ నాణ్యత స్థాయులు దాటినట్లు బహిర్గతమైంది. ఇంకా పంజాబ్, హరియాణా, రాజస్థాన్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాలు, ఉత్తరప్రదేశ్​లో భూగర్భ జలాల్లో యూరేనియం కలుషితమైందని పేర్కొంది.

