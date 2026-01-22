ETV Bharat / bharat

కర్ణాటకలోనూ 'గవర్నర్'​ సీన్‌ రిపీట్‌- 2 లైన్లు చదివి గహ్లోత్ వాకౌట్‌

కర్ణాటకలో బడ్జెట్ సమావేశాలకు ముందు కీలక పరిణామం- వీబీ జీ రామ్ జీ బిల్లుకు సంబంధించిన ప్రస్తావనలపై గవర్నర్ అభ్యంతరం

High Drama In Karnataka Assembly
High Drama In Karnataka Assembly (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 22, 2026 at 12:57 PM IST

1 Min Read
High Drama In Karnataka Assembly : తమిళనాడు, కేరళ మాదిరిగానే కర్ణాటకలో కూడా సీన్ రిపీట్ అయింది. ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో గురువారం హైడ్రామా నెలకొంది. బడ్జెట్‌ సమావేశాలు సందర్భంగా శాసనసభకు వచ్చిన కర్ణాటక గవర్నర్ థావర్‌చంద్ గెహ్లోత్ ప్రారంభ ప్రసంగంలోని కొన్ని భాగాలను చదివేందుకు నిరాకరించారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం రూపొందించిన ప్రసంగంలో ప్రతిపాదిత వీబీ జీ రామ్ జీ బిల్లుకు సంబంధించిన ప్రస్తావనలపై ఆయన అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ ప్రసంగం ప్రభుత్వ ప్రచారంతో సమానమని వాదించారు. ఆ తర్వాత శాసనసభ నుంచి గవర్నర్ థావర్‌చంద్ గెహ్లాట్ వెళ్లిపోయారు. గవర్నర్ లేచి అసెంబ్లీ నుంచి బయటకు వెళ్తుండగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు నినాదాలు చేస్తూ ఆయనను చుట్టుముట్టడానికి ప్రయత్నించారు. సభలో గందరగోళం, నిరసనల మధ్య మార్షల్స్ జోక్యం చేసుకుని గెహ్లోత్​ను బయటకు తీసుకెళ్లారు.

