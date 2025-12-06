ETV Bharat / bharat

బంగాల్​లో టెన్షన్ టెన్షన్- బాబ్రీ మసీద్‌ లాంటి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపనకు సన్నాహాలు- హై అలర్ట్

బంగాల్​లోని ముర్షిదాబాద్​లో హై అలర్ట్- బాబ్రీ మసీద్‌ లాంటి నిర్మాణానికి ప్రయత్నం

Murshidabad Mosque Issue
Murshidabad Mosque Issue (Etv Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

December 6, 2025

Murshidabad Mosque Issue : బంగాల్​లోని ముర్షిదాబాద్​లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. టీఎంసీ బహిష్కృత ఎమ్మెల్యే హుమయూన్‌ కబీర్‌ డిసెంబరు 6న (శనివారం) బాబ్రీ వంటి మసీదు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపనకు సిద్ధమవ్వడమే అందుకు ప్రధాన కారణం. ఇది మతపరంగా సున్నితమైన అంశం కావడంతో పోలీసులు, కేంద్ర బలగాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ముర్షిదాబాద్​లో హైఅలర్ట్ ప్రకటించాయి.

అసలేంటీ వివాదం?
డిసెంబర్ 6 అయోధ్యలో బాబ్రీ మసీదును కూల్చివేసిన తేదీ. ఆ మసీదు కూల్చేసి నేటికి 33ఏళ్లు అవుతోంది. అదే తేదీన ముస్లింల ప్రాబల్యం ఎక్కువగా ఉండే ముర్షిదాబాద్ జిల్లాలో మసీదు నిర్మాణ పనులు ప్రారంభిస్తామని ఎమ్మెల్యే హుమయూన్‌ కబీర్‌ ప్రకటించడం ఉద్రిక్తతల్ని పెంచింది. మసీదు నిర్మాణం తమ మతపరమైన హక్కు, స్థానికుల డిమాండ్ అని కబీర్ అన్నారు. బెల్డంగాలో బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేసిన తేదీ నాడే (డిసెంబర్‌ 6) అటువంటి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమానికి లక్షలాది మంది హాజరవుతారని స్పష్టం చేశారు. దీంతో ముర్షిదాబాద్ సహా బంగాల్ వ్యాప్తంగా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఈ క్రమంలో జాతీయ రహదారి 12కి ఇరువైపులా ఆర్ఏఎఫ్, జిల్లా పోలీసులు, కేంద్ర దళాలు మోహరించాయి. ఆ ప్రాంతంలో హై సెక్యూరిటీ ఉంది.

హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
మత ఘర్షణలు జరిగే అవకాశం ఉండడంతో మసీదు శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని నిలువరించాలంటూ దాఖలైన పిల్‌ పై కలకత్తా హైకోర్టు శుక్రవారం విచారణ చేపట్టింది. అయితే టీఎంసీ బహిష్కృత ఎమ్మెల్యే హుమాయూన్‌ కబీర్‌ తలపెట్టిన బాబ్రీ తరహా మసీదు విషయంలో తాము కలగజేసుకోబోమని స్పష్టం చేసింది. శాంతి భద్రతలను కాపాడాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు పోలీసులు శుక్రవారం రాత్రి కబీర్ బృందంతో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించారు. అలాగే ఆర్‌ఏఎఫ్ బృందాలు శుక్రవారం రెజీనగర్‌ కు చేరుకున్నాయి. బెల్దంగా, రాణినగర్, NH-12కి వెళ్లే అన్ని రహదారులను కవర్ చేసే విధంగా పోలీసులు, కేంద్ర బలగాలు పహారా కాస్తున్నాయి. మరోవైపు, బంగాల్ పౌరులకు కీలక విజ్ఞప్తి చేశారు ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ సీవీ ఆనంద్ బోస్. రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు, పుకార్లకు దూరంగా ఉండాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఎక్కడా ఎటువంటి గందరగోళం జరగకుండా చూడాలని పోలీసులను కోరారు.

టీఎంసీ నుంచి సస్పెండ్
అయితే, ఎన్నికల దగ్గర పడుతున్న సమయంలో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే హమయూన్ బాబర్ బాబ్రీ మసీదు అంశాన్ని తీసుకురావడం టీఎంసీని ఇబ్బందుల్లో పడింది. దీంతో అతడిని ఇటీవలే పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసింది. ఈ క్రమంలో టీఎంసీ నుంచి సస్పెండ్ అయిన హుమయూన్ డిసెంబరు ఆఖర్లో ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తానని రెండు రోజుల క్రితం ప్రకటించారు. అలాగే కొత్త పార్టీ పెడతానని వెల్లడించారు.

హుమయూన్ కబీర్ వేదిక, ఆహార ఏర్పాట్లను హుమయూన్ కబీర్ స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. జాతీయ రహదారి-12 వెలుపల వరి పొలాల్లో భారీ వేదికను నిర్మించారు. 400 మంది అతిథులకు సీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. సౌదీ అరేబియా నుంచి మత ప్రభోదకులు కోల్‌ కతా విమానాశ్రయం నుంచి ప్రత్యేక కాన్వాయ్‌ లో వస్తారని నిర్వాహకులు తెలిపారు. దాదాపు 3,000 మంది వాలంటీర్లు పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ముర్షిదాబాద్‌ కు చెందిన ఏడు క్యాటరింగ్ ఏజెన్సీలు షాహీ బిర్యానీని తయారు చేయడానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. మరోవైపు, ఆహార ఖర్చులే దాదాపు రూ.30 లక్షలకు పైగా ఉంటాయని హుమయూన్ సన్నిహితుడు ఒకరు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమం మొత్తం బడ్జెట్ రూ. 70 లక్షలకు చేరుకునే అవకాశం ఉందన్నారు. శనివారం ఉదయం 10 గంటలకు ఖురాన్ పారాయణం, మధ్యాహ్నం శంకుస్థాపన వేడుక, మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు భోజనాలు అవుతాయని వెల్లడించారు.

టీఎంసీ మరో కార్యక్రమానికి ప్లాన్
అయితే శనివారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంహతి దివస్ (ఐక్యతా దినోత్సవం) ను జరపాలని అధికార టీఎంసీ సిద్ధమైంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మత సామరస్య సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ర్యాలీలకు ప్లాన్ చేసింది. అన్ని స్కూల్స్, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవును కూడా ప్రకటించింది. అయితే బాబ్రీ మసీదు తరహా నిర్మాణం శంకుస్థాపన కూడా హుమయూన్ బాబర్ శనివారమే నిర్వహించనుండడం గమనార్హం.

MLA PUSHES BABRI STYLE MOSQUE PLAN
HUMAYUN KABIR BABRI MASJID
MURSHIDABAD HIGH ALERT
MURSHIDABAD MOSQUE ISSUE

