భారత్లోకి పాకిస్థాన్ డ్రోన్లు- తిప్పికొట్టిన ఆర్మీ- LoC వద్ద హైఅలర్ట్
జమ్ముకశ్మీర్లోని పూంచ్ జిల్లాలోని నియంత్రణ రేఖ వెంబడి గగనతలాన్ని ఉల్లంఘించడానికి 2-3 చిన్న డ్రోన్లు ప్రయత్నం
Published : March 1, 2026 at 3:02 PM IST
Pakistan Drones Spotted : పశ్చిమాసియాలోని ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వేళ భారత్లో పాక్ డ్రోన్లు కలకలం సృష్టించాయి. దీంతో జమ్ముకశ్మీర్లోని నియంత్రణ రేఖ (LoC) వద్ద హై అలర్ట్ నెలకొంది. పాకిస్థాన్కు చెందిన డ్రోన్లు జమ్ముకశ్మీర్లోని నియంత్రణ రేఖ (LoC) వద్ద ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించగా భద్రతా దళాలు తిప్పికొట్టాయి. ఆదివారం తెల్లవారుజామున జమ్ముకశ్మీర్లోని పూంచ్ జిల్లాలోని నియంత్రణ రేఖ వెంబడి గగనతలాన్ని ఉల్లంఘించడానికి 2-3 చిన్న డ్రోన్లు ప్రయత్నించగా విజయవంతంగా తిప్పికొట్టామని భారత సైన్యం వెల్లడించింది. ఉదయం 5:45 నుంచి ఉదయం 6:00 గంటల మధ్య డ్రోన్లు నియంత్రణ రేఖ వెంబడి భారత గగనతలాన్ని ఉల్లంఘించడానికి ప్రయత్నించాయని అధికారులు వివరించారు. ఈ ఘటనతో అప్రమత్తమైన భారత ఆర్మీ వేగంగా ప్రతిఘటించడంతో అవి తిరిగి వెళ్లాయని అధికారులు తెలిపారు.