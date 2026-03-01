ETV Bharat / bharat

భారత్​లోకి పాకిస్థాన్​ డ్రోన్లు- తిప్పికొట్టిన ఆర్మీ- LoC వద్ద హైఅలర్ట్​

జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పూంచ్ జిల్లాలోని నియంత్రణ రేఖ వెంబడి గగనతలాన్ని ఉల్లంఘించడానికి 2-3 చిన్న డ్రోన్లు ప్రయత్నం

Pakistan Drones Spotted (ANI)
Pakistan Drones Spotted (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 1, 2026 at 3:02 PM IST

Pakistan Drones Spotted : పశ్చిమాసియాలోని ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వేళ భారత్​లో పాక్​ డ్రోన్లు కలకలం సృష్టించాయి. దీంతో జమ్ముకశ్మీర్​​లోని నియంత్రణ రేఖ (LoC) వద్ద హై అలర్ట్​ నెలకొంది. పాకిస్థాన్​కు చెందిన డ్రోన్లు జమ్ముకశ్మీర్​లోని​ నియంత్రణ రేఖ (LoC) వద్ద ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించగా భద్రతా దళాలు తిప్పికొట్టాయి. ఆదివారం తెల్లవారుజామున జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పూంచ్ జిల్లాలోని నియంత్రణ రేఖ వెంబడి గగనతలాన్ని ఉల్లంఘించడానికి 2-3 చిన్న డ్రోన్లు ప్రయత్నించగా విజయవంతంగా తిప్పికొట్టామని భారత సైన్యం వెల్లడించింది. ఉదయం 5:45 నుంచి ఉదయం 6:00 గంటల మధ్య డ్రోన్లు నియంత్రణ రేఖ వెంబడి భారత గగనతలాన్ని ఉల్లంఘించడానికి ప్రయత్నించాయని అధికారులు వివరించారు. ఈ ఘటనతో అప్రమత్తమైన భారత ఆర్మీ వేగంగా ప్రతిఘటించడంతో అవి తిరిగి వెళ్లాయని అధికారులు తెలిపారు.

PAKISTAN DRONES SPOTTED
PAKISTAN DRONE ATTACK ON INDIA
PAKISTAN DRONES SPOTTED

