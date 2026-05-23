ఇదిగో లీచీ రసగుల్లా- ఎప్పుడైనా రుచి చూశారా? ఏడాదిపాటు నిల్వ చేయొచ్చు!

ఇక ఏడాదంతా లీచీ రుచులు- షాహీ లీచీ పండ్ల రుచి, సువాసనలతో లీచీ రసగుల్లాలు- బిహార్‌లోని ముజఫర్‌పుర్‌లో తయారీ- హోల్‌సేల్ ధర అర కేజీకి రూ.150 మాత్రమే

Published : May 23, 2026 at 3:22 PM IST

Litchi Rasagulla : షాహీ లీచీ పండ్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్ బిహార్‌లోని ముజఫర్‌పుర్ ప్రాంతం. దీన్ని భారతదేశపు లీచీ రాజధాని అని పిలుస్తారు. మన దేశపు మొత్తం లీచీ ఉత్పత్తిలో బిహార్ రాష్ట్రమే దాదాపు 40 శాతానికిపైగా వాటాను అందిస్తోంది. ఆకర్షణీయమైన ముదురు ఎరుపు లేదా గులాబీ రంగు తొక్కతో చాలా రసవంతమైన గుజ్జును కలిగిన షాహీ లీచీ పండ్లు ఏటా మే 15 నుంచి జూన్ 15 మధ్య కాలంలోనే లభిస్తాయి. వాటి అమోఘమైన రుచిని ఏడాదంతా ఆస్వాదించే మార్గం ఒకటి ఉంది. అదే లీచీ రసగుల్లా. దీన్ని డీప్ ఫ్రిజ్‌లో ఉంచితే ఏడాది పాటు పాడవకుండా ఉంటుంది. ఇంతకీ లీచీ రసగుల్లాలను ఎలా తయారు చేస్తారు? రుచి ఎలా ఉంటుంది? ఇవి ఏడాది పాటు ఎలా నిల్వ ఉంటాయి? ధర ఎంత? లీచీ రసగుల్లాలు ముజఫర్‌పుర్ ప్రాంతంలోని రైతులు, వ్యాపారులకు కొత్త ఆదాయ వనరును ఎలా సృష్టించాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

లీచీ రసగుల్లాలు ఎలా తయారు చేస్తారు?
ప్రభుత్వ సంస్థల సహాయంతో ముజఫర్‌పుర్‌కు చెందిన మహిళా రైతులు, స్వయం సహాయక బృందాలు గత 3 నుంచి నాలుగు ఏళ్లుగా లీచీ రసగుల్లాలను తయారు చేస్తున్నారు. బిహార్ ప్రభుత్వానికి చెందిన అగ్రికల్చరల్ టెక్నాలజీ మేనేజ్‌మెంట్ ఏజెన్సీ (ATMA), ముజఫర్‌పుర్‌లోని కేంద్రీయ లీచీ పరిశోధన సంస్థ శాస్త్రవేత్తల ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడి మహిళా రైతులకు లీచీ రసగుల్లాల తయారీలో శిక్షణ ఇచ్చారు.

  • లీచీ రసగుల్లాల తయారీ కోసం తాజా, అధిక నాణ్యత కలిగిన లీచీ పండ్లను ఎంపిక చేస్తారు. అనంతరం ఆ పండ్ల గుజ్జు నుంచి విత్తనాలను తొలగిస్తారు.
  • తదుపరిగా లీచీ పండ్ల గుజ్జుకు హీట్ ట్రీట్‌మెంట్ చేస్తారు. అంటే నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేస్తారు. దీనివల్ల లీచీ గుజ్జులో ఉండే బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్, ఈస్ట్ వంటి సూక్ష్మజీవులన్నీ తొలగిపోతాయి. కొన్ని రకాల ఎంజైమ్‌ల వల్ల పండ్లు త్వరగా కుళ్లిపోతుంటాయి. వాటి కారణంగానే పండ్ల రంగు, రుచి మారిపోతుంటుంది. హీట్ ట్రీట్‌మెంట్ వల్ల లీచీ గుజ్జులోని ఈ రకం ఎంజైమ్‌లు కూడా డీయాక్టివేట్ అవుతాయి. దీనివల్ల లీచీ గుజ్జు రంగు మారకుండా, సహజమైన సువాసనతో ఎక్కువ కాలం పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
  • ఒక లీచీ రసగుల్లా తయారీకి దాదాపు 12 నుంచి 14 లీచీ పండ్ల రసం అవసరం.
  • స్వచ్ఛమైన ఆవు పాలతో సాఫ్ట్ పన్నీర్ (ఛెనా) తయారు చేసి, అందులో లీచీ గుజ్జును కలిపి చిన్న చిన్న రసగుల్లా బాల్స్‌లా చుడతారు.
  • చక్కెర నీళ్లలో సహజమైన లీచీ జ్యూస్‌ను కలిపి మరిగించి, ఆ సువాసనగల పాకంలో రసగుల్లా బాల్స్‌ను 15 నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తారు.
  • ఉడికిన లీచీ రసగుల్లాలను ఎయిర్ టైట్ డబ్బాల్లో ప్యాక్ చేసి, 4 డిగ్రీల సెల్సీయస్ ఉష్ణోగ్రత గల కోల్డ్ స్టోరేజ్‌లో ఉంచుతారు.
  • ఈ రసగుల్లాలను డీప్ ఫ్రిజ్‌లో ఉంచితే ఏడాదిపాటు పాడు కావు.

ధర ఎంత?
అర కేజీ లీచీ రసగుల్లాలను తయారు చేయడానికి దాదాపు రూ.70 నుంచి రూ.80 దాకా ఖర్చవుతుంది. అయితే సీజన్‌ కాని నెలల్లో దీని హోల్‌సేల్ ధర అర కేజీకి దాదాపు రూ.150 దాకా ఉంటుంది.

సువాసనలతో లీచీ రసగుల్లాలు (ETV Bharat)
డీప్ ఫ్రిజ్‌లో ఏడాది పాటు నిల్వ ఉంచవచ్చు! (ETV Bharat)

లీచీ రసగుల్లా ప్రత్యేకత ఏమిటి?
లీచీ రసగుల్లాలలో ముజఫర్‌పూర్ షాహీ లీచీ సహజమైన సువాసన, రుచి ఉంటాయి. సాధారణ రసగుల్లాలతో పోలిస్తే వీటిలో ప్రత్యేకమైన తీపి, రుచి ఉంటాయి. దీంతో ఆహార ప్రియులు ఈ రసగుల్లాలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. లీచీ సీజన్ ముగిసిన తర్వాత కూడా వీటిని ప్రజలు తినొచ్చు. ఏటా లీచీ సీజన్‌ (మే 15 - జూన్ 15)లో ఒక్కసారిగా లీచీ పండ్లు మార్కెట్లోకి పోటెత్తుతాయి. దీంతో వాటి ధర తగ్గిపోతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తక్కువ ధరకే పండ్లను అమ్ముకొని నష్టపోకుండా ఉండాలంటే, రైతులు లీచీ రసగుల్లాలను తయారు చేయాలి. తద్వారా మరెంతో మందికి ఉపాధి అవకాశాలనూ కల్పించొచ్చు. ఈ అంశాన్ని ఇప్పటికే ముజఫర్‌పుర్‌లోని చాలామంది రైతులు, మహిళలు, స్వయం సహాయక సంఘాలు, వ్యాపారులు గుర్తించారు. వారంతా లీచీ రసగుల్లాల తయారీతో ఆర్థికంగా మున్ముందుకు సాగుతున్నారు. మార్కెట్‌లో ఈ రసగుల్లాలకు క్రమంగా డిమాండ్ పెరుగుతోంది. దీంతో వీటి తయారీ అనేది వారందరికీ ఇప్పుడొక లాభదాయక వ్యాపారంగా మారింది.

షాహీ లీచీ పండ్ల రుచి (ETV Bharat)

లీచీ రసగుల్లాల తయారీ లాభదాయకం
"లీచీ రసగుల్లాల తయారీ అనేది ముజఫర్‌పుర్‌ ప్రాంతంలోని రైతులకు అదనపు ఆదాయ వనరుగా మారింది. ఇక్కడ తయారయ్యే లీచీ రసగుల్లాల కోసం దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. లీచీ పండ్లు చాలా సున్నితమైనవి. అవి త్వరగా పాడైపోతాయి. అందుకే వాటితో రసగుల్లాల లాంటి మిఠాయిల తయారీ అత్యుత్తమం, లాభదాయకం. లీచీ రసగుల్లాలను ఏడాదిపాటు నిల్వ చేయొచ్చు. సీజన్‌తో సంబంధం లేకుండా వాటి టేస్ట్‌ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు" అని ముజఫర్‌పుర్‌లోని నేషనల్ లీచీ రీసెర్చ్ సెంటర్‌కు చెందిన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ నిపుణుడు డాక్టర్ అంకిత్ కుమార్ 'ఈటీవీ భారత్'కు తెలిపారు.

రసగుల్లాలతో పోలిస్తే వీటిలో ప్రత్యేకమైన తీపి (ETV Bharat)

