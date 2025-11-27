ETV Bharat / bharat

మావోయిస్టుల కంచుకోటలో అగ్రికల్చర్ 'ATM'- ఉద్యోగుల్లా రైతులకూ ప్రతినెలా ఆదాయం

'ఏటీఎం' మోడల్‌ సాగుతో రైతులకు ప్రతినెలా ఆదాయం- ఒకేసారి నాలుగు కూరగాయల పంటల సాగు ప్రతి మూడు వారాలకు చేతికొచ్చేలా ఒక్కో పంట

Dantewada ATM Agriculture
Dantewada ATM Agriculture (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 11:33 AM IST

3 Min Read
Dantewada ATM Agriculture : ఆ జిల్లా ఒకప్పుడు మావోయిస్టుల కంచుకోట. పూర్తిగా గ్రామీణ ప్రాంతాలున్నా, పెద్ద సంఖ్యలో సన్నకారు రైతులున్నా అక్కడ వ్యవసాయ రంగం అంతగా బలపడలేదు. మావోయిస్టుల ప్రభావం కారణంగా వ్యవసాయ శాఖ కార్యక్రమాలు ఆ జిల్లాలో సరిగ్గా అమలయ్యేవి కావు. ఇప్పుడు మావోయిస్టుల కదలికలు తగ్గడంతో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దంతెవాడ జిల్లాలో రైతులకు మంచిరోజులు మొదలయ్యాయి. జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, వ్యవసాయ శాఖ చేపడుతున్న కార్యక్రమాలతో అన్నదాతలు ఆర్థిక స్వావలంబన దిశగా పురోగమిస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి తక్కువ టైంలో ఎక్కువ లాభాలను పండించే 'ఏటీఎం' రైతులకు దొరికింది. అదేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

'ఏటీఎం మోడల్'పై రైతులకు ట్రైనింగ్
దంతెవాడ జిల్లా రైతులు మొదటి నుంచే పంటల సాగుకు రసాయనాలు, క్రిమిసంహారకాలను చాలా తక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. అందుకే దీన్ని 'సేంద్రీయ జిల్లా' అని పిలుస్తుంటారు. ఈ అంశాన్ని జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ గుర్తించాయి. సేంద్రీయ సాగు పద్ధతుల్లో పండించే పంటలకు మార్కెట్‌లో ఎక్కువ ధర లభిస్తోంది. అందుకే ఇకపైనా ఆ పద్ధతిలోనే పంటలను పండించాలని రైతులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. వీలైనంత ఎక్కువ మంది రైతులను సేంద్రీయ సాగు బాటలోకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో ఈ జిల్లాకు చెందిన 30 మంది రైతులను ఎంపిక చేసి 'ఏటీఎం మోడల్'లో కూరగాయలను సాగు చేయడంపై ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఇది ఎంతో విప్లవాత్మక సాగు పద్ధతి అని వ్యవసాయ రంగ నిపుణులు అంటున్నారు. ఇప్పుడు అంతటా దీని గురించే చర్చ జరుగుతోంది.

ఏమిటీ ఏటీఎం మోడల్?
దంతెవాడ జిల్లాలో చిన్న,సన్నకారు రైతులే ఎక్కువ. వారికి ఉండే వ్యవసాయ భూమి అంతంతే. ఈ కొద్దిపాటి వ్యవసాయ భూమిని అత్యంత లాభదాయక రీతిలో సమర్ధంగా వినియోగించుకునే మార్గాన్ని ఏటీఎం మోడల్ చూపిస్తుంది. ఇదొక బహుళ అంచెల వ్యవసాయ నమూనా. ఇందులో భాగంగా సన్నకారు రైతులు తమ భూమిలో ఒకేసారి మూడు నుంచి నాలుగు రకాల కూరగాయల విత్తనాలను విత్తుతారు. అనంతరం ప్రతీ 15 నుంచి 20 రోజులకు ఒక్కో పంట చేతికొస్తుంది. డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు మనం ఏటీఎంకు వెళ్లి, డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకుంటాం. చిన్న, సన్నకారు రైతుల చేతిలో అంతగా ఆర్థిక వనరులు కానీ, పెట్టుబడులు కానీ ఉండవు. సగటున ప్రతి 20 రోజులకోసారి ఒక్కో పంట చేతికి వస్తుంటే రైతుల ఆర్థిక అవసరాలు తీరుతుంటాయి. వారు మళ్లీ కొత్త పంటలు వేసుకునే అవకాశం కూడా దక్కుతుంది. రెగ్యులర్ ఆదాయం, విభిన్న పంటల సాగు అనేది ఒక చక్రంలా తిరుగుతూ రైతుల జీవితాలను ఆర్థికంగా మున్ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఇప్పటికే దక్షిణ భారతదేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో ఏటీఎం మోడల్ పంటల సాగు విజయవంతమైంది. ఇప్పుడు దంతెవాడలో ఇది వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

'ఏటీఎం మోడల్'లో సాగుచేసే పంటలివీ
'ఏటీఎం మోడల్' సాగు పద్ధతికి కూరగాయల పంటలు అనుకూలమైనవి. ఈ జాబితాలో పాలకూర, మెంతికూర, తోటకూర, ముల్లంగి, క్యారెట్, ఆవకూర, కొత్తిమీర, బీట్‌రూట్, టమాటాలు, వంకాయలు, క్యాప్సికమ్ జాతి మిరపకాయలు ఉన్నాయి. ఈ పంటలన్నీ సగటున 15 నుంచి 25 రోజుల్లోగా చేతికొస్తాయి. ముల్లంగి, క్యారెట్, బీట్‌రూట్ పంటలు చేతికి రావడానికి 25 రోజుల టైం పడుతుంది. టమాటాలు, వంకాయ, క్యాప్సికమ్ జాతి మిరపకాయలు చేతికి రావడానికి కూడా కొంత ఎక్కువ టైం అవసరం. ఏడాదంతా వీటిని పండిస్తూ, ప్రతినెలా నిర్దిష్ట ఆదాయాన్ని రైతులు అందుకోవచ్చు. దీనివల్ల వారు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయే అవకాశాలు ఉండవు.

ఏటీఎం మోడల్ ప్రయోజనాలు

  • ప్రతినెలా స్థిరమైన ఆదాయం
  • ఒక పంట పాడైతే, మరొక పంట చేతికొస్తుంది.
  • సేంద్రీయ సాగుకు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది.
  • ఏడాది పొడవునా ఉపాధి, ఆదాయం లభిస్తుంది.

ఉద్యోగుల్లా మాకూ ప్రతినెలా ఆదాయం : రైతు
'మాలాంటి సన్నకారు రైతులకు ‘ఏటీఎం మోడల్’ సాగు పద్ధతి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు ప్రతినెలా శాలరీ వస్తుంది. కానీ రైతులకు ఆ ఛాన్స్ లేదు. ఏటీఎం మోడల్ ద్వారా మేం ప్రతి మూడు వారాలకు ఒకసారి ఆదాయాన్ని అందుకోవచ్చు. ఇందుకోసం భూమిలో మూడు నుంచి నాలుగు కూరగాయల పంటలు వేసుకోవాలి. పాలకూర, మెంతికూర, తోటకూర, ముల్లంగి, క్యారెట్లు వంటివి సాగుచేస్తున్నాం. ఒకవేళ వీటిలో ఏదైనా ఒక పంట దెబ్బతిన్నా, మిగతా పంటలు కలిసొస్తాయి' అని దంతెవాడ జిల్లాకు చెందిన ఓ రైతు తెలిపారు.

'ఏటీఎం మోడల్' ఇప్పటికే సక్సెస్ అయింది : సూరజ్ పన్సారీ, వ్యవసాయ అధికారి
'ఇప్పటికే దక్షిణ భారతదేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో ఏటీఎం మోడల్ సాగు పద్ధతి సక్సెస్ అయింది. ఇప్పుడు దంతెవాడ జిల్లాలోని రైతులకు ఈ పద్ధతిపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. చాలామంది రైతులు ఇప్పటికే ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన వైబ్రంట్ విలేజెస్ స్కీంకు ఎంపికైన ఓ గ్రామంలోని రైతులకు సాంకేతిక శిక్షణ అందిస్తున్నాం. వారిని కూడా సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేసేలా ప్రోత్సహిస్తున్నాం' అని దంతెవాడ జిల్లాకు చెందిన వ్యవసాయ అధికారి సూరజ్ పన్సారీ తెలిపారు.

TAGGED:

DANTEWADA FARMERS ATM
ATM MODEL FARMING
ORGANIC DISTRICT DANTEWADA
ORGANIC FARMING IN DANTEWADA
DANTEWADA ATM AGRICULTURE

