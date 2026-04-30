ETV Bharat / bharat

ఈశాన్యంలో మిస్టరీగా నల్ల చిరుతలు- మానస్ అడవుల్లో కొత్త అధ్యాయం- అక్కడికే ఎందుకొస్తున్నాయి?

అసోంలోని మానస్ నేషనల్ పార్క్‌లో నల్ల చిరుత- పర్యాటకులు జీపు సఫారీ చేస్తుండగా కనిపించిన దృశ్యం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 30, 2026 at 11:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Black Panther Caught On Camera : అత్యంత అరుదైన నల్ల చిరుతలు తరుచుగా కనిపిస్తుండటం ఈశాన్య భారత్‌లో ఇప్పుడొక మిస్టరీగా మారింది. ఇటీవల అసోంలోని మానస్ నేషనల్ పార్క్‌లో మరోసారి నల్ల చిరుత కనిపించింది. బక్సా జిల్లా బాన్స్‌బారి రేంజ్‌లోని మానస్ నేషనల్ పార్కులో పర్యాటకులు జీపు సఫారీ చేస్తుండగా దీన్ని చూశారు. వెంటనే తమ ఫోన్లతో దాని ఫొటోలను క్లిక్ మనిపించారు. చివరిసారిగా 2025 సెప్టెంబరులోనూ ఇక్కడొక నల్ల చిరుత కనిపించింది. ఈవిధంగా తరుచుగా నల్ల చిరుతలు కనిపిస్తుండటం అనేది మానస్ నేషనల్ పార్క్‌‌కు ఒక కొత్త అధ్యాయం లాంటిదని పర్యావరణవేత్తలు అంటున్నారు. దట్టమైన అడవులు, తగినంత ఆహారం (జింకలు వంటివి) ఉండటం వల్ల ఈ పార్క్ వీటికి అనువైన ఆవాసంగా మారిందని చెబుతున్నారు.

TAGGED:

BLACK PANTHER IN ASSAM
MANAS NATIONAL PARK
JEEP SAFARI MANAS NATIONAL PARK
ASSAM BLACK PANTHER MANAS
BLACK PANTHER CAUGHT ON CAMERA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.