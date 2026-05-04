ఐదు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన, ఓడిన ప్రముఖులు వీరే!

ఐదు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన ప్రముఖుల్లో గెలిచిన అభ్యర్థులు ఎవరు? ఓడినవారు ఎవరు?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 4, 2026 at 10:15 PM IST

Assembly Elections 2026 : రసవత్తరంగా సాగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్​లో ఫలితాలు దాదాపు ఖరారయ్యాయి. ఈ ఫలితాల్లో కేరళలో యూడీఎఫ్​, తమిళనాడులో టీవీకే, బంగాల్​లో బీజేపీ, అసోంలో ఎన్​డీఏ కూటమి, పుదుచ్చేరిలో బేజేపీ విజయం సాధించాయి. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో చాలా సంవత్సరాలుగా ఆధిక్యంలో ఉన్న ప్రతిపక్షాలు ఓటమిని చవిచూడక తప్పలేదు.

బంగాల్​ ఫలితాల్లో సంచలనం!
దేశవ్యాప్తంగా బంగాల్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు రసవత్తరంగా మారాయి. భవానీపుర్ నియోజకవర్గంలో ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ తన సమీప ప్రత్యర్థి, బీజేపీకి చెందిన సువేందు అధికారి చేతిలో ఓడిపోయారు. దేశమంతా ఆసక్తి నెలకొన్ని ఈ స్థానం నుంచి సువేందు అధికారి ఎన్నికయ్యారు. ఆయన దీదీపై 15105 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. అంతకుముందు, నందిగ్రామ్​ స్థానంలోనూ సువేందు అధికారి 9665 ఓట్ల తేడాతో నెగ్గారు. ఇలా పోటీ చేసిన రెండు స్థానాల్లోను సువేందు గెలుపొందారు. అలాగే ఆర్జీకర్‌ ఆస్పత్రి ఘటన మృతురాలి తల్లి రత్నా దేవనాథ్‌ విజయం సాధించారు. బీజేపీ తరఫున పానీహాటీ నుంచి పోటీచేసిన రత్న, టీఎంసీ అభ్యర్థి తీర్థాంకర్ ఘోష్‌పై 28,836 ఓట్ల మోజార్టీతో గెలుపొందారు. కాగా,2024 ఆగస్టులో కోల్‌కతా ఆర్జీకర్ ఆస్పత్రిలో వైద్యురాలిపై జరిగిన హత్యాచారం ఘటనతో యావత్ దేశం ఉలిక్కిపడింది.

కేరళ ఫలితాలు
మరోవైపు, కేరళలో పినరయి విజయన్​ ఓటమి చవిచూశారు. బీజేపీ నేతృత్వంలోని UDF అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకుంది. మొత్తం 140 సీట్లకు గాను 102 స్థానాల్లో గెలుపొందింది. అధికార LDFని మట్టికరిపించి, మూడింట రెండొంతుల మెజార్టీతో జయభేరి మోగించింది. కాగా, LDF 35 స్థానాలకు పరిమితమైంది. బీజేపీ మూడు స్థానాల్లో విజయం సాధించి, ఉనికి చాటుకుంది. ధర్మదంలో నియోజకవర్గంలో పినరయి విజయన్‌ గెలుపొందారు. అలాగే, కేరళలో ఎల్డీఎఫ్‌ ఓటమితో దేశంలో కమ్యూనిస్టుల అధికారానికి తెరపడింది. ఎల్డీఎఫ్‌ ఓటమితో కమ్యూనిస్టులు అధికారం కోల్పోయారు.

తమిళనాడు ఫలితాలు
ఇక తమిళనాడు విషయానికొస్తే, టీవీకే చీఫ్‌ విజయ్‌ గెలుపు పెరంబూర్‌, తిరుచ్చి ఈస్ట్‌ రెండు చోట్ల పోటీ చేసి 100 పైగా స్థానాలు గెలుచుకుని భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్​ ఓటమిని చవిచూడక తప్పలేదు. కొళత్తూర్‌ స్థానంలో టీవీకే అభ్యర్థి వీఎస్ బాబు చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు. అయితే, 1996 తర్వాత స్టాలిన్‌ తొలిసారిగా ఓటమి పాలైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇక, స్టాలిన్‌ను మట్టికరిపించిన టీవీకే అభ్యర్థి వీఎస్‌ బాబు, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో డీఎంకే నుంచి టీవీకేలో చేరారు. ఇక తమిళనాడు మాజీ సీఎం పళనిస్వామి విజయం ఎడప్పాడిలో 90 వేలకు పైగా ఓట్లతో గెలుపు సొంతం చేసుకున్నారు.

అలాగే, తెలంగాణ మాజీ గవర్నర్ అయిన తమిళిసై సౌందరాజన్​, మైలాపూర్‌లో టీవీకే అభ్యర్థి వెంకటరమణన్‌ చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు. మరోవైపు, స్టాలిన్​ తనయుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్, టీవీకే అభ్యర్థి సెల్వంపై గెలుపు సాధించారు. ఇక విజయ్ డ్రైవర్ కుమారుడు సబరీనాథన్ విజయం గెలుపొందారు. TVK అభ్యర్థిగా విరుగుంబాక్కం నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన విజయం సాధించారు. డీఎంకే అభ్యర్థి ప్రభాకర రాజాపై సబరీనాథన్ 27,086 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు.

అసోం ఫలితాలు
అసోంలో ప్రధానంగా కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య పోరుకొనసాగింది. అయితే ఈ పోటీలో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్‌డీఏ కూటమి భారీ విజయం సాధించింది. జాలూక్‌బారీ స్థానంలో సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ గెలుపు సాధించారు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలకు తగ్గట్టే మూడింట రెండొంతుల స్థానాల్లో గెలుపొంది మరోసారి అధికార పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంది బీజేపీ. మొత్తం 126 స్థానాలకు గాను 102 చోట్ల గెలుపొంది విజయ దుందుభి మోగించింది. మరోవైపు, అసోం ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు గౌరవ్ గొగోయ్ ఓడిపోయారు. ఆయనపై బీజేపీ అభ్యర్థి హితేంద్రనాథ్ గోస్వామి 23వేల 182 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు.

పుదుచ్చేరి ఫలితాలు
ఇక, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎన్​డీఏ సత్తాచాటింది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలను నిజం చేస్తూ NR కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని బీజేపీ కూటమి వరుసగా రెండోసారి అధికారం చేజిక్కింకుంది. సీఎం రంగస్వామి తట్టంచావడితోపాటు మంగళం నియోజకవర్గంలో విజయబావుటా ఎగురవేశారు. మొత్తం 30 నియోజకవర్గాలకుగాను 18 స్థానల మ్యాజిక్‌ఫిగర్‌ను ఎన్​డీఏ సాధించింది. కాంగ్రెస్-డీఎంకే కూటమి ఆరు నియోజకవర్గాల్లో విజయం సాధించి మరోసారి ప్రతిపక్షానికే పరిమితమయింది.

