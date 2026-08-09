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లాఠీలు, బుల్లెట్లు కాదు చర్చలతోనే పరిష్కారం- ఝార్ఖండ్ సీఎం హామీ- 16 రోజులుగా విద్యార్థుల నిరసన

ఝార్ఖండ్ పరీక్షల్లో అవకతవకలపై 16 రోజులుగా నిరసనలు చేస్తున్న విద్యార్థులు- న్యాయం చేస్తామని సీఎం హేమంత్ సోరెన్ హామీ- సమస్యలకు చర్చలే పరిష్కారమని స్పష్టం

Hemant Soren On Exam Irregularities
ఝార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2026 at 5:40 PM IST

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Hemant Soren On Exam Irregularities : ఝార్ఖండ్‌లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పరీక్షల్లో (JPSC, JSSC) అక్రమాలు, అవకతవకలు జరిగాయంటూ యువత చేపట్టిన ఆందోళనలు 16వ రోజుకు చేరాయి. ఆరుగురు విద్యార్థులు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తుండటంతో రాష్ట్రంలో కాస్త ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ పరిణామాలపై ఝార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ ఆదివారం స్పందించారు. ఝార్ఖండ్ ఆదివాసీ మహోత్సవ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారానికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని కీలక హామీ ఇచ్చారు. విద్యార్థుల సమస్య తన సమస్యేనని, పరీక్షల్లో అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. సమస్యల్ని లాఠీలు, బుల్లెట్లతో కాకుండా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని హేమంత్ సోరెన్ అన్నారు. విద్యార్థుల ఆందోళనల్ని రాజకీయ కోణంలో చూడొద్దని, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం యువతను తప్పుదోవ పట్టించొద్దని రాజకీయ పార్టీల్ని సీఎం హెచ్చరించారు.

రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీసేందుకు కొన్ని స్వార్థ ప్రయోజన శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నాయని హేమంత్ సోరెన్ ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం బలపడటాన్ని జీర్ణించుకోలేని కొందరు అబద్ధాలు, తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తూ యువతను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. 'లాఠీ- తుపాకులు కాదు. చర్చల ద్వారానే సమస్యలకు పరిష్కారం' అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆయుధాలనేవి దేశ సరిహద్దుల్లోని శత్రువుల కోసం ఉపయోగించాల్సినవని, మన దేశంలో మన ప్రజలపై బలప్రయోగం చేయడం ద్వారా సమస్యలు ఎన్నటికీ పరిష్కారం కావని అన్నారు.

ప్రభుత్వ నియామక పరీక్షల్లో అవకతవకలకు సంబంధించిన ఆరోపణల్ని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని, నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని సోరెన్ తెలిపారు. విద్యార్థులు తమ హక్కుల కోసమే ఆందోళన చేస్తున్నారని, వారికి కచ్చితంగా న్యాయం అందేలా చూస్తామని ఈ సందర్భంగా హామీ ఇచ్చారు. 'యువత తమ ఆందోళనలకు రాజకీయ అండదండలు కోరాల్సిన అవసరం లేదు. న్యాయం పొందడం వారి హక్కు. రాజకీయ పార్టీలు నిజాన్ని, అబద్ధాల్ని కలిపి యువతను ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అందుకే విద్యార్థులు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది' అని సీఎం హేమంత్ సోరెన్ సూచించారు.

16వ రోజుకు చేరిన నిరసనలు
జేపీఎస్‌సీ, జేఎస్ఎస్‌సీ నియామక పరీక్షల్లో అవకతవకలు జరిగాయంటూ విద్యార్థులు చేపట్టిన నిరసనలు ఆదివారంతో 16 వ రోజుకు చేరాయి. విద్యార్థులు రాత్రింబవళ్లు ఆందోళనలు, నిరవధిక ధర్నా కొనసాగిస్తున్నారు. ఆరుగురు విద్యార్థులు నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు. జులై 5న JPSC సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష ఫలితాలు ప్రకటించిన తర్వాత ఈ ఆందోళనలు ప్రారంభమయ్యాయి. నియామక ప్రక్రియలో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం ఉండాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఆరోపణలపై సీబీఐ దర్యాప్తు లేదా రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ న్యాయమూర్తులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేయించి స్వతంత్ర విచారణ జరిపించాలని కోరుతున్నారు. JPSC పరీక్షను రద్దు చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. జేపీఎస్‍‌సీ, జేఎస్ఎస్‌సీ వ్యవస్థల్లో సంస్కరణలు తీసుకురావాలని విద్యార్థులు కోరుతున్నారు.

విద్యార్థులతో ప్రభుత్వం చర్చలు
ఈ నేపథ్యంలో రాంచీలోని స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్‌లో ప్రభుత్వం, JPSC-JSSC అభ్యర్థుల ప్రతినిధుల మధ్య మరోసారి చర్చలు జరిగాయి. 8 మంది ప్రతినిధులు మంత్రులు దీపికా పాండే సింగ్, సుదివ్య కుమార్, చామ్రా లిండా, సంజయ్ యాదవ్‌తో సమావేశమయ్యారు. కేవలం హామీలతోనే సరిపెట్టకుండా, తమ డిమాండ్ల పరిష్కారానికి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యార్థి ప్రతినిధులు కోరారు. 'పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్' వంటి భవిష్యత్తు హామీలు తమకొద్దని, స్పష్టమైన పరిష్కారం ఎప్పుడు వస్తుందో కావాలని పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు రాష్ట్ర గవర్నర్ సంతోశ్​ కుమార్ గంగ్వార్ కూడా విద్యార్థుల నిరసనలపై స్పందించారు. విద్యార్థులు సమస్యల్ని చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు. సీఎం హేమంత్ సోరెన్ విద్యార్థుల సమస్యలపై ఆందోళన చెందుతున్నారని, ఆయన హామీలపై నమ్మకం ఉంచాలని కోరారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ప్రభుత్వం ఆటలాడదని, సమస్యలపై చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం ద్వారాలు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయని గవర్నర్ చెప్పారు. విద్యార్థులు తనను లేదా సీఎంను ఎప్పుడైనా కలిసి తమ సమస్యలు వివరించవచ్చని స్పష్టం చేశారు.

రెండు ప్రత్యేక కమిటీల ఏర్పాటు: ప్రభుత్వం
విద్యార్థులతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జరిపిన చర్చల్లో కీలక పరిణామం జరిగింది. జేపీఎస్‌సీ పరీక్ష రద్దు డిమాండ్ నెరవేరిందని విద్యార్థి నాయకులు ప్రకటించారు. అయితే సీబీఐ దర్యాప్తు జరపాలన్న తమ డిమాండ్‌పై స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చే వరకు ఆందోళనలు కొనసాగిస్తామని అన్నారు. ఆగస్ట్ 10న ఝార్ఖండ్ అసెంబ్లీ దిశగా మార్చ్ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. సీబీఐ దర్యాప్తు ప్రకటించే వరకు రాజీకి సిద్ధంగా లేమని స్పష్టం చేశారు. ఇక విద్యార్థులతో చర్చలు సానుకూల వాతావరణంలో జరిగాయని ఝార్ఖండ్ మంత్రి సుదివ్య కుమార్ వ్యాఖ్యానించారు. జేఎస్ఎస్‌సీ- సీజీఎల్ పరీక్షకు సంబంధించిన అవకతవకలపై రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. నిందితులపై వేగంగా చర్యలు తీసుకునేందుకు ఫాస్ట్‌ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కూడా మంత్రి తెలిపారు. నియామక పరీక్షల్లో సంస్కరణలకు సంబంధించి సూచనల కోసం IIT, IIM, XLRI వంటి ప్రముఖ విద్యాసంస్థలకు చెందిన నిపుణులతో మరో ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా వెల్లడించారు. ఇప్పుడిక ఆందోళనలు విరమించాలా లేదా అన్నది విద్యార్థులే నిర్ణయించుకోవాల్సి ఉంటుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

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HEMANT SOREN ON JPSC PROTESTS
JHARKHAND EXAM PROTEST
JPSC JSSC STUDENT DEMANDS
JHARKHAND STUDENT PROTEST
HEMANT SOREN ON EXAM IRREGULARITIES

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