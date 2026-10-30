కూలిన హెలికాప్టర్- బద్రీనాథ్ నుంచి దేహ్రాదూన్కు వెళ్తుండగా ఘటన
Helicopter Missing Uttarakhand :ఉత్తరాఖండ్లో హెలికాప్టర్ కూలిపోయింది. బద్రీనాథ్ నుంచి వస్తున్న క్రమంలో ఈ ఘటన జరిగింది. అధికారులు సెర్చ్ ఆపరేషన్ను ప్రారంభించారు.
Published : October 30, 2026 at 3:08 PM IST
ఉత్తరాఖండ్లోని జోషిమఠ్ సమీపంలో ఒక ప్రైవేట్ హెలికాప్టర్ కూలిపోయింది. బద్రీనాథ్ నుంచి దేహ్రాదూన్ వెళ్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక పోలీసులు, ప్రత్యేక బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. హెలికాప్టర్లో పైలెట్, ఐదుగురు ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఉత్తరాఖండ్లోని ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల వల్లే ఈ ఘటన జరిగి ఉండవచ్చునని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఉత్తరాఖండ్ విపత్తు నిర్వహణ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, శుక్రవారం మధ్యాహ్నం సుమారు 2:20 గంటల సమయంలో చమోలి జిల్లా జోషీమఠ్ పరిధిలోని 'చాయ్' గ్రామ సమీపంలోకి రాగానే హెలికాప్టర్ కమ్యూనికేషన్ను కోల్పోయింది. అనంతరం ట్రాకింగ్ సిస్టమ్కు సమాచారం రావడం ఆగిపోయింది. జేపీ పవర్ హౌస్ సమీపంలో ఉన్న ఒక కొండను బలంగా ఢీకొట్టి ఉండవచ్చునని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎంతమంది చనిపోయారనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదని చెప్పారు. ప్రమాదానికి గురైన హెలికాప్టర్ బద్రీనాథ్ ఆలయ దర్శనం ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందా? అనేది ఇంకా నిర్ధరణ కావాల్సి ఉందన్నారు. హెలికాప్టర్తో సంబంధాలు తెగిపోయిన తరువాత, ఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో పొగలు పైకి లెచినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
#WATCH | Uttarakhand: A team from the district administration is currently searching for the missing helicopter travelling from Badrinath to Dehradun. Smoke was seen rising near Chaien village in Joshimath, following the disappearance of the helicopter. There are six people on board the helicopter, including five passengers and one pilot: Chamoli district administration— ANI (@ANI) October 30, 2026
హెలికాప్టర్ ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే స్థానిక యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ల కోసం పోలీసులు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఆర్మీ, ఐటీబీపీ సిబ్బందిని ఘటనా స్థలానికి పంపినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఘటనా ప్రాంతంలో హెలికాప్టర్ను రంగంలోకి దింపినట్లు చెప్పారు. ప్రమాదానికి గురైన హెలికాప్టర్ 'ట్రాన్స్ భారత్ ఏవియేషన్' అనే ప్రైవేట్ సంస్థకు చెందినదిగా జిల్లా యంత్రాంగం గుర్తించింది.
పరిస్థితిని స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్న ఉత్తరాఖండ్ సీఎం
హెలికాప్టర్ ప్రమాదంపై ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి స్పందించారు. పరిస్థితిని తాను స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నానని, అధికారులతో నిరంతర సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. క్షతగాత్రులను హెలికాప్టర్లలో ఆసుపత్రికి తరలించాలని ఆదేశించినట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు. 'జోషిమఠ్ సమీపంలోని చాయ్ గ్రామం వద్ద హెలికాప్టర్ ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనపై జిల్లా యంత్రాంగం, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సంయుక్తంగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. ప్రయాణికులందరూ క్షేమంగా ఉండాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నా' అని ఆయన ఎక్స్ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
चाई गांव, जोशीमठ के निकट हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वयं भी पूरे घटनाक्रम की निरंतर निगरानी कर रहा हूं। गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 30, 2026
మరోవైపు, హెలికాప్టర్లో ఉన్న ప్రయాణికుల వివరాలను అధికారులు వెల్లడించారు. పైలట్ హిమాంశుగా గుర్తించగా, ప్రయాణికులు ప్రతాప, అరుణ్, శంకర్ గౌడ, సుధీర్, నటరాజ ఐదుగురు ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ప్రయాణికుల్లో ఒకరైన అరుణ్ బెంగళూరు పోలీస్ క్రైమ్ బ్రాంచ్లో పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇతర ప్రయాణికుల వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు.
కేదార్నాథ్లో విపరీతంగా కురుస్తున్న మంచు
ఇదిలా ఉండగా, కేదార్నాథ్ ధామ్లో గురువారం నుంచి నిరంతరాయంగా కురుస్తున్న మంచు కారణంగా, ఈ సీజన్లోనే మొదటి భారీ హిమపాతం నమోదైంది. చుట్టుపక్కల ఉన్న కొండలన్నీ దట్టమైన మంచుతో ఆ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోయాయి. రానున్న కొద్ది రోజుల్లో, ముఖ్యంగా కొండప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని దేహ్రాదూన్ వాతావరణ కేంద్రం డైరెక్టర్ డాక్టర్ సి ఎస్ తోమర్ పేర్కొన్నారు. గురువారం, ఉత్తరకాశీ, తెహ్రీ, హరిద్వార్ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదైందని తోమర్ తెలిపారు. అక్టోబర్ 31వ తేదీతో పాటు నవంబర్ 1,2 తేదీల్లో కూడా తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అన్నారు.
వాతావరణ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో యాత్రికులు, ప్రయాణికుల భద్రత విషయంలో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. వాతావరణ పరిస్థితులను పర్యవేక్షించడానికి, ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ ప్రశాంత్ ఆర్య సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే, రహదారుల పరిస్థితిని, యమునోత్రి, గంగోత్రి ఆలయ పరిసరాలను అధికారులు లైవ్ సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
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