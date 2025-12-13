ETV Bharat / bharat

'మెస్సీ ఈవెంట్​కు అంత రేట్ ఏంటి?'- ప్రభుత్వం నుంచి నివేదిక కోరిన గవర్నర్

మెస్సీ ఈవెంట్​కు భారీగా టికెట్ ధరలు వసూల్ చేస్తున్నట్లు ఫిర్యాదు

Messi Kolkata Event Tickets
Messi Kolkata Event Tickets (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025 at 10:20 AM IST

Messi Event Tickets : ఫుట్ బాల్ దిగ్గజం, అర్జెంటీనా స్టార్ ప్లేయర్ లియోనెల్ మెస్సీ శనివారం కోల్​కతాలో పాల్గొనే కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని బంగాల్ గవర్నర్ సీవీ ఆనంద బోస్ ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు. కోల్​కతా జరగబోయే కార్యక్రమంలో తమ అభిమాన ఆటగాడిని ఒక్కసారి చూడటానికి కూడా అవకాశం లభించలేదని, టికెట్ల ధరలు భారీగా ఉన్నాయని పలువురు ఫుట్‌ బాల్ ఫ్యాన్స్ గవర్నర్ ఆనంద బోస్​కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బంగాల్ ప్రభుత్వం నుంచి గవర్నర్ బోస్ నివేదిక కోరారు. ఈ విషయాన్ని లోక్​భవన్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

