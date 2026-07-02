దేశవ్యాప్తంగా వర్షాలు- రుద్రప్రయాగ్లో హై అలర్ట్- ముంబయి అతలాకుతలం
దిల్లీలోకి ప్రవేశించిన నైరుతి రుతుపవనాలు- 2021 తర్వాత ఇదే తొలిసారి- ముంబయిలోని రహదారులు జలమయం- స్థానిక రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం
Published : July 2, 2026 at 12:26 PM IST
Monsoon Rains In India : దేశంలో నైరుతి రుతుపవనాలు మరింత చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. దీని ప్రభావంగా దేశవ్యాప్తంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. గురువారం దేశ రాజధాని దిల్లీలోకి నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించగా, మరోవైపు ఆర్థిక రాజధాని ముంబయిని భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారి, రైల్వే రవాణాపై కూడా ప్రభావం పడింది. అటు ఉత్తరాఖండ్లోని రుద్రప్రయాగ్లో హైఅలర్ట్ ప్రకటించారు.
దిల్లీలోకి గురువారం నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది. సాధారణంగా జూన్ 27న రాజధానికి చేరాల్సిన రుతుపవనాలు ఈసారి ఐదు రోజుల ఆలస్యంగా జూలై 3న ప్రవేశించాయని పేర్కొంది. రుతుపవనాల ప్రవేశంతో దిల్లీలో రోజంతా మేఘావృత వాతావరణం కొనసాగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది. 2021 తర్వాత జూలై నెలలో రుతుపవనాలు దిల్లీలోకి చేరడం ఇదే తొలిసారని ఐఎండీ చెప్పింది. 2021లో జూలై 13న రుతుపవనాలు రాజధానిని తాకాయని తెలిపింది. గత ఐదేళ్లలో 2025లో జూన్ 29, 2024లో జూన్ 28, 2023లో జూన్ 25, 2022లో జూన్ 30న నైరుతి రుతుపవనాలు దిల్లీకి చేరినట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
ముంబయిని ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు
ఇక మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబయిలో గురువారం తెల్లవారుజాము నుంచే భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వానతో నగరంలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. దాదర్, పరేల్, హింద్మాతా, చార్కోప్, వర్లీ, గోరేగావ్, అంధేరి తదితర ప్రాంతాల్లో భారీగా నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనాల రాకపోకలు నెమ్మదించాయి. కార్యాలయాలకు వెళ్లే ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.