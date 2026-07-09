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ఫోన్​ ఛార్జింగ్​ కోసం 30 కి.మీ. ప్రయాణం! భారీ వర్షాలకు కరెంటు కట్​- 6రోజులుగా కొవ్వొత్తుల వెలుగులోనే జీవనం

కర్ణాటకలోని బెలగావి జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు- ఖానాపుర్​ వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు స్తంభించిపోయిన జనజీవనం- అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అంబులెన్స్​కు సమాచారం ఇవ్వలేక ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలు

A woman lighting an earthen lamp in Khanapur
A woman lighting an earthen lamp in Khanapur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2026 at 11:03 AM IST

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Belagavi Rain Updates : గత కొద్దిరోజులుగా ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు కర్ణాటకలోని బెలగావి జిల్లా తీవ్ర ప్రభావితమైంది. ముఖ్యంగా ఖానాపుర్​ వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. భారీ ఈదురు గాలుల కారణంగా కరెంటు స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. ఫలితంగా ఆరు రోజులుగా ఆయా గ్రామాల్లో కరెంటు లేక జనం కొవ్వొత్తుల వెలుగుల మధ్య జీవిస్తున్నారు. మరోవైపు సెల్​ఫోన్​ ఛార్జ్​ చేసుకోవడానికి​ 30 కిలోమీటర్లు దూరం ప్రయాణిస్తున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అంబులెన్స్​కు సమాచారం ఇద్దామన్నా సెల్​ఫోన్​లో ఛార్జింగ్ లేని పరిస్థితి. ఈ విషయంపై అధికారులు వెంటనే స్పందించి తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని ప్రభావిత ప్రాంతప్రజలు కోరుతున్నారు.

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HEAVY RAINS IN KARNATAKA
KARNATAKA RAIN UPDATES
KHANAPUR RAINS
BELAGAVI RAIN UPDATES

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