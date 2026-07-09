ఫోన్ ఛార్జింగ్ కోసం 30 కి.మీ. ప్రయాణం! భారీ వర్షాలకు కరెంటు కట్- 6రోజులుగా కొవ్వొత్తుల వెలుగులోనే జీవనం
కర్ణాటకలోని బెలగావి జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు- ఖానాపుర్ వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు స్తంభించిపోయిన జనజీవనం- అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అంబులెన్స్కు సమాచారం ఇవ్వలేక ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలు
Published : July 9, 2026 at 11:03 AM IST
Belagavi Rain Updates : గత కొద్దిరోజులుగా ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు కర్ణాటకలోని బెలగావి జిల్లా తీవ్ర ప్రభావితమైంది. ముఖ్యంగా ఖానాపుర్ వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. భారీ ఈదురు గాలుల కారణంగా కరెంటు స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. ఫలితంగా ఆరు రోజులుగా ఆయా గ్రామాల్లో కరెంటు లేక జనం కొవ్వొత్తుల వెలుగుల మధ్య జీవిస్తున్నారు. మరోవైపు సెల్ఫోన్ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి 30 కిలోమీటర్లు దూరం ప్రయాణిస్తున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అంబులెన్స్కు సమాచారం ఇద్దామన్నా సెల్ఫోన్లో ఛార్జింగ్ లేని పరిస్థితి. ఈ విషయంపై అధికారులు వెంటనే స్పందించి తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని ప్రభావిత ప్రాంతప్రజలు కోరుతున్నారు.