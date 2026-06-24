అరుణాచల్ను వణికిస్తున్న భారీ వర్షాలు- ముంచెత్తిన మెరుపు వరదలు- అసోం అలెర్ట్
ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మెరుపు వరదలు- అరుణాచల్ మెరుపు వరదలతో అప్రమత్తమైన అసోం
Published : June 24, 2026 at 2:54 PM IST
Arunachal Pradesh Flood Situation : అరుణాచల్ ప్రదేశ్ను భారీవర్షాలు వణికిస్తున్నాయి. ఎడతెరిపిలేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా పన్యోర్ జిల్లాలో మెరుపు వరదలు ముంచెత్తాయి. యాజాలి సర్కిల్ పరిధిలోని పూసా సమీపంలోని నీప్కో ప్రాజెక్ట్ కాలనీ వద్ద వరద పోటెత్తడంతో ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. నిర్మాణంలో ఉన్న రక్షణ గోడ కూలిపోవడంతో రీగా వరద నీరు కాలనీల్లోకి, చుట్టుపక్కల లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించింది. కనీసం 18నివాసగృహాలు దెబ్బతిన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. పరిస్థితిని అంచనా వేసిన అరుణాచల్ ప్రభుత్వం రక్షణ చర్యలను పర్యవేక్షించేందుకు అధికారుల బృందాన్ని ఘటనాస్థలానికి పంపింది.
కొన్నిరోజులుగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కురుస్తున్న భారీవర్షాలకు అనేక జిల్లాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతిన్నాయి. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. లోతట్టుప్రాంతాలు, నదీ తీరాల్లో నివసించే ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అనవసర ప్రయాణాలు మానుకోవాలని విపత్తు నిర్వహణ అధికారులు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. SDRF బృందాన్ని ఇప్పటికే మోహరించగా జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం సహాయక చర్యల కోసం ఘటనాస్థలానికి బయలుచేరింది. యాజాలి అధికార పరిధిలో అందుబాటులో ఉన్న సిబ్బంది, వాహనాలను సిద్ధం చేయడంతోపాటు, అత్యవసర కార్యకలాపాల కోసం మాజీ సైనికుల సాయం కూడా తీసుకుంటున్నారు.
Heavy rainfall and flash flooding have caused significant destruction at the NEEPCO Colony in Posa, Yazali, Keyi #Panyor District, #ArunachalPradesh, India.— Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 24, 2026
According to the information so far, 15 quarters were destroyed and the main highway bridge was washed away. pic.twitter.com/maMMWBFmF8
लखीमपुर, असम: अरुणाचल की पहाड़ियों में भारी बारिश से जियाधल और कुमुतिया नदियां उफान पर हैं, जिससे लखीमपुर ज़िले के चंपारा में स्टेट हाईवे 22 पर पानी भर गया है। घोगामुख-ढाकुआखाना लिंक पूरी तरह से कट गया है। सड़क अभी भी कुछ समय के लिए बंद है। कई परिवार बेघर हो गए हैं और प्रशासन को… pic.twitter.com/SQgJ3XK5hZ— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 23, 2026
అప్రమత్తమైన అసోం సర్కార్
మరోవైపు, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని కొన్నిప్రాంతాల్లో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలను అసోం ప్రభుత్వం నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. నదీ ప్రవాహం పెరగడంతో దిగువ ప్రాంతాలపై ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉందని అసోం తెలిపింది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీవర్షాలకు ఆ రాష్ట్రంలోని దిగువ ప్రాంతాల్లో బ్రహ్మపుత్ర నది, దాని ఉపనదుల్లో నీటి ప్రవాహం భారీగా పెరిగే ప్రమాదం ఉందని అంచనా వేసింది. దేమాజీ, లఖింపూర్, బిశ్వనాథ్, సోనిత్పూర్లపై ప్రభావం చూపుతుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అన్ని ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ , అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. SDRF, NDRF, ఇతర అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని, నదుల్లో నీటి ఉద్ధృతిని, ముంపునకు గురయ్యే ప్రాంతాలను నిశితంగా పరిశీలించాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. లోతట్టు, వరద ప్రభావితప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైతే సురక్షితప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ సూచించారు.