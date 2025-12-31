ఆ పెయిన్ కిల్లర్ వినియోగంపై కేంద్రం ఆంక్షలు- 100 ఎంజీకి మించి అమ్మొద్దని ఆదేశాలు
నిమెసులైడ్ అధిక డోసుపై నిషేధం - 100 ఎంజీ దాటితే డేంజర్ - కాలేయానికి ముప్పు పొంచి ఉందన్న ఐసీఎంఆర్ - తయారీ, అమ్మకాలు బంద్ - తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చిన ఆంక్షలు
Govt Bans High Dose Nimesulide: ప్రముఖ పెయిన్ కిల్లర్ ఔషధం నిమెసులైడ్ తయారీ, విక్రయాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించింది. నోటి ద్వారా తీసుకునే ఈ ఔషధం అధిక డోసులపై నిషేధం విధించింది. ఆరోగ్యపరమైన భద్రతా కారణాల రీత్యా నిమెసులైడ్ 100-ఎంజీకి మించి డోసు ఉండే ఔషధాల తయారీ, విక్రయాలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఇప్పటి నుంచి 100 మిల్లీగ్రాముల కంటే ఎక్కువ డోసు ఉన్న నిమెసులైడ్ మాత్రలను అమ్మకూడదని వాటిని తయారు చేయకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిషేధం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని, ఈ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టం, 1940లోని సెక్షన్ 26A ప్రకారం ప్రభుత్వం ఈ అధికారిక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఎందుకీ ఆకస్మిక నిర్ణయం?
నిమెసులైడ్ అనేది ఒక నాన్ స్టెరాయిడ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్ లాంటిది. ఇది సాధారణంగా నొప్పిని, వాపును తగ్గించడానికి వాడుతుంటారు. అయితే, 100 ఎంజీ కంటే ఎక్కువ మోతాదులో దీనిని తీసుకుంటే మనుషుల ఆరోగ్యానికి తీవ్ర ప్రమాదం కలిగే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువని పరిశోధనల్లో తేలింది. ముఖ్యంగా దీని అధిక డోసు వల్ల కాలేయం దెబ్బతింటుందని నిపుణులు ఎప్పటి నుంచో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ పెయిన్ కిల్లర్కు బదులుగా మార్కెట్లో ఇతర సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయ మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రోగుల ప్రాణాలతో రిస్క్ చేయడం ఇష్టంలేకే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఐసీఎంఆర్ నివేదికే ప్రామాణికం
భారత వైద్య పరిశోధన మండలి చేసిన సిఫార్సుల మేరకే కేంద్రం ప్రభుత్వం ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ అంశంపై డ్రగ్స్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ బోర్డు (డీటీఎబీ)తో కేంద్రం సుదీర్ఘంగా చర్చించింది. అధిక డోసు వల్ల కలిగే అనర్థాలను బోర్డు వివరించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ వాదనలతో ఏకీభవించింది. ప్రజల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా నిషేధం విధించడమే సరైన మార్గమని భావించింది.
ఫార్మా కంపెనీలకు షాక్
కేంద్ర ప్రభుత్వ తాజా ఆదేశాలతో దేశంలోని వివిధ ఔషధ తయారీ కంపెనీలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ఇప్పటివరకు మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన 100 ఎంజీ కంటే ఎక్కువ డోసు ఉన్న నిమెసులైడ్ మందులను వెంటనే వెనక్కి రప్పించాల్సి ఉంటుంది. మెడికల్ షాపుల నుంచి ఆ స్టాక్ను రీకాల్ చేయనున్నారు. ఫార్మా కంపెనీలు వెంటనే తమ ఉత్పత్తిని నిలిపివేయాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు అందాయి.
లో-డోసుపై నిషేధం లేదు
అయితే, ఇక్కడ ప్రజలు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. కేవలం 100 ఎంజీ కంటే ఎక్కువ డోసు ఉన్న మందులపైనే ఈ నిషేధం వర్తిస్తుంది. 100 ఎంజీ లేదా అంతకంటే తక్కువ డోసు ఉన్న నిమెసులైడ్ మందులు మాత్రం యథావిధిగా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిపై ఎలాంటి నిషేధం లేదు.
గతంలోనూ నిషేధం
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలోనూ ప్రజారోగ్యానికి హాని కలిగించే అనేక ఫిక్స్డ్ డోస్ కాంబినేషన్ (ఎఫ్డీసీ) మందులను నిషేధించింది. ఇప్పుడు నిమెసులైడ్ వంతు వచ్చింది. కాబట్టి, ఇకపై మీరు పెయిన్ కిల్లర్ తీసుకునేటప్పుడు అది ఎన్ని మిల్లీగ్రాములు ఉందో ఒక్కసారి చూసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వైద్యుల సలహా లేకుండా అధిక మోతాదులో మందులు వాడటం ప్రమాదకరమని ఈ ఘటన మరోసారి హెచ్చరిస్తోంది.
