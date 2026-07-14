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'జాలి చూపొద్దు-త్వరగా న్యాయం చేయండి'- ప్రధాని మోదీకి రియల్టర్​ కేతన్ అగర్వాల్​ తల్లి లేఖ

'కేతన్ అగర్వాల్​ను చంపిన వారికి కఠిన శిక్ష పడేలా చూడండి'- ప్రధాని మోదీకి కేతన్ తల్లి విజ్ఞప్తి

Ketan Agarwal's family members and society residents
Ketan Agarwal's family members and society residents (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 3:47 PM IST

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Realtor Ketan Mother Letter To Modi : దివంగత పుణె రియల్టర్​ కేతన్ అగర్వాల్​ తల్లి రాఖీ అగర్వాల్​, తన కుమారుడికి న్యాయం చేయాలంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి మంగళవారం లేఖ రాశారు. తాను ఎలాంటి జాలి, దయ కోరుకోవడం లేదని, ప్రత్యేక సాయం కూడా అర్థించడం లేదన్నారు. తన కొడుకు మరణానికి కారణమైన వారికి కఠినమైన శిక్ష పడేలా చూడాలని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఈ-మెయిల్​ ద్వారా పంపిన ఈ లేఖలో ఆమె కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "నా సొంత కుమారుడికి న్యాయం చేయాలని కోరుతూ, ఇలా లేఖ రాయాల్సి వస్తుందని నేను ఎప్పుడూ ఊహించలేదు. ప్రతి తల్లిలాగే కేతన్ ఒక అందమైన జీవితాన్ని నిర్మించుకోవడం, పెళ్లి చేసుకోవడం, మా కళ్ల ముందే గొప్పగా ఎదగాలని నేను కలలు కన్నాను. కానీ దురదృష్టవశాత్తు నా బిడ్డకు నేనే అంతిమ సంస్కారాలు చేయాల్సి వచ్చింది. నా కుమారుడిని అత్యంత క్రూరంగా హత్య చేశారు. అతడితో పాటే నా సర్వస్వం పోయింది. మా ఇంట్లోని ప్రతిదీ నాకు అతడిని గుర్తు చేస్తోంది. అతడి నవ్వుల స్థానంలో ఆవరించిన నిశ్శబ్దం, అతడు ఇక ఎప్పటికీ తిరిగి రాడనే నిజాన్ని నాకు ప్రతి రోజూ గుర్తు చేస్తోంది" అని ఆమె తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

తమ కుటుంబంలో జరిగిన మరో విషాధాన్ని కూడా ఆమె ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. "కేతన్ తాత, తన మనవడు మరణించాడనే బాధను తట్టుకోలేక మరణించారు. కేతన్ మరణించిన సరిగ్గా 20 రోజులకే ఈ విషాధం మమ్మల్ని చుట్టుముట్టింది. నేను కేవలం ఒక తల్లిని మాత్రమే. నేను ఎలాంటి జాలిని, ప్రత్యేక సహాయాన్ని కోరడం లేదు. నేను కేవలం న్యాయం మాత్రమే అడుగుతున్నాను. దయచేసి కేతన్ కేసును కేవలం ఒక సాధారణ ఫైల్​లా మారిపోనివ్వకండి. అతడు ఒకరికి కుమారుడు, మరొకరికి సొదరుడు, ఇంకొకరికి మనవడు. కానీ అతనే నాకు సర్వస్వం. ప్రతిరాత్రీ నేను నా కొడుకు ఫొటోను చూస్తూ, నీ తల్లి నీ కోసం పోరాడుతూ ఉందని చెబుతున్నాను. ఒక రోజు నీకు న్యాయం లభించిందని నేను తనతో చెప్పగలనని ఆశిస్తున్నాను" అని రాఖీ అగర్వాల్​ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. అందుకే ఈ కేసుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టేలా చూడాలని, ఎలాంటి అనవసర జాప్యం లేకుండా వేగంగా న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రధాని మోదీని రాఖీ అగర్వాల్ కోరారు.

Realtor Ketan Mother Letter To Modi
ప్రధాని మోదీకి, దివంగత రియల్టర్​ కేతన్ అగర్వాల్​ తల్లి రాసిన లేఖ (ANI)

ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
పుణెకు చెందిన 26 ఏళ్ల రియల్​ ఎస్టేట్ వ్యాపారి కేతన్ అగర్వాల్​, జూన్​ 18న అదే జిల్లాలోని లోహ్​గఢ్​ కోట సమీపంలో ఒక లోయలో పడి మరణించారు. మొదట్లో ఈ కేసును ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన మరణంగా నమోదు చేశారు. అయితే తర్వాత అది ముందస్తు ప్రణాళికతో చేసిన హత్యగా అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. పోలీసుల దర్యాప్తులో, కేతన్ అగర్వాల్​కు​ (వుడ్​బీ) కాబోయే భార్య అయిన సియా గోయల్, ఆమె ప్రియుడు చేతన్ చౌదరిలు కలిసి ఈ హత్య చేసినట్లు గుర్తించారు. వీరిద్దరూ ముందుగానే ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని, విహార యాత్ర పేరుతో కొండపై ఉన్న కోటకు తీసుకెళ్లి కేతన్​ను కిందకు నెట్టేసి హత్య చేసినట్లు కేసు రిజిస్టర్ చేశారు. దర్యాప్తులో సేకరించిన డిజిటల్ ఆధారాలు, సీసీటీవీ ఫుటేజ్​, సాక్షుల వాగ్మూలాలు, ఇతర సాక్ష్యాలను కోర్టుకు సమర్పించారు. ప్రస్తుతం నిందితులు ఇద్దరూ జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. కేసు దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో మృతుడి తల్లి తమకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ తాజాగా ప్రధాని మోదీకి లేఖ రాశారు.

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