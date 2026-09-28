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'సర్' వివాదం: CEC రాజీనామాకు ఖర్గే డిమాండ్- ప్రతిపక్షంపై నడ్డా ఫైర్

సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌పై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్ర ఆరోపణలు- ఎన్నికల సంఘం వ్యవహారశైలిపై కాంగ్రెస్‌ సహా ప్రతిపక్షాల విమర్శలు- ఖర్గే వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇచ్చిన కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా

Congress Vs BJP On SIR Row
కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, బీజేపీ ఎంపీ జేపీ నడ్డా (IANS, ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 12:49 PM IST

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Congress Vs BJP On SIR Row : ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణ (సర్​) అంశం దేశ రాజకీయాల్లో మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎన్నికల సంఘం పనితీరుపై అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్​పై కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. ఆయన రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్​ చేస్తూ, సర్​, ఈసీ వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్‌ పోరాటాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని తెలిపారు. మరోవైపు కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా ప్రతిపక్ష ఆరోపణలను ఖండిస్తూ, ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని విమర్శించారు.

సర్​ వివాదం ఒక్క పార్టీకి సంబంధించిన అంశం కాదని, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు సంబంధించిన విషయమని ఖర్గే పేర్కొన్నారు. అందుకే కాంగ్రెస్‌ ఈ అంశాన్ని తీవ్రంగా తీసుకుంటుందని చెప్పారు. సర్​ అంశంపై చర్చించేందుకు మంగళవారం కాంగ్రెస్‌ వర్కింగ్‌ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ) సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఇక జ్ఞానేశ్ కుమార్‌ బీజేపీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారని, ఆ పార్టీ కార్యకర్తగా మారారని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

TAGGED:

KHARGE DEMAND CEC RESIGN
JP NADDA SLAMS OPPOSITIONS
CONGRESS VS BJP ON SIR ROW

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