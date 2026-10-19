భారత్ విడిచి వెళ్లాలన్న పోలీసుల ఆదేశాలు- ఇమ్రాన్ ఖాన్ పిటిషన్పై 26న విచారణ
బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ఖాన్ పిటిషన్పై బాంబే హైకోర్టు ఈనెల 26న విచారణ జరపనుంది.
Published : October 19, 2026 at 1:11 PM IST
Bombay HC On Imran Khan Plea : బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ఖాన్ పిటిషన్పై ఈనెల 26న విచారణ జరపనున్నట్లు బాంబే హైకోర్టు తెలిపింది. సీఈసీ వ్యతిరేక ఆందోళనల్లో పాల్గొన్నందుకు ఈనెల 28లోగా భారత్ను వీడాలని ముంబయి పోలీసులు జారీచేసిన నోటీసును సవాల్ చేస్తూ ఇమ్రాన్ఖాన్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్పై అత్యవసరంగా విచారణ జరపాలని ఆయన తరఫు న్యాయవాది కోరారు. పిటిషనర్పై ఇతర క్రిమినల్ కేసులు ఏమైనా పెండింగ్లో ఉన్నాయా అని ధర్మాసనం అడగ్గా, లేవని ఆయన తరఫు న్యాయవాది సమాధానం ఇచ్చారు. కేంద్రం తరఫున హాజరైన అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ అనిల్సింగ్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ పిటిషన్ ఈ ఉదయమే అందిందని, అధ్యయనం చేసేందుకు సమయం కావాలని కోరారు. దీంతో ఈనెల 26న విచారణ చేపడతామన్న హైకోర్టు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రతివాదిగా చేర్చాలని ఇమ్రాన్ ఖాన్ను ఆదేశించింది.