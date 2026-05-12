ETV Bharat / bharat

ఒక్క ఓటుతో గెలిచిన టీవీకే ఎమ్మెల్యేకు మద్రాస్​ హైకోర్టు షాక్​- ఓటింగ్‌లో పాల్గొనవద్దని ఉత్తర్వులు

టీవీకే ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస సేతుపతికి మద్రాసు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ- కోర్టులో కేసు దాఖలు చేసిన కరుప్పన్‌- తిరుపత్తూరులో డీఎంకే తరఫున పోటీచేసి ఒక్క ఓటుతో ఓడిన కరుప్పన్‌

Madras High Court on TVK MLA
Madras High Court on TVK MLA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 11:54 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Madras High Court on TVK MLA : తమిళనాడులో నూతనంగా ఏర్పడ్డ TVK ప్రభుత్వం బలనిరూపణ చేసుకోవాల్సి ఉండగా కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలిచిన తిరుపత్తూర్‌ టీవీకే ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస సేతుపతికి మద్రాసు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. టీవీకే బలపరీక్ష ఓటింగ్‌లో పాల్గొనవద్దని హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ఓటు లెక్కింపులో పొరపాటు జరిగిందని, శ్రీనివాస సేతుపతిని ఎమ్మెల్యేగా బాధ్యతలు స్వీకరించకుండా ఆపాలని డీఎంకే నేత, సమీప అభ్యర్థి పెరియకరుప్పన్‌ అంతకుముందు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కాగా, హైకోర్టు తీర్పుతో బలపరీక్షలో విజయ్‌కు ఒక ఓటు తగ్గనుంది.

TAGGED:

MADRAS HIGH COURT ON TVK MLA
MADRAS HIGH COURT ON TVK MLA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.