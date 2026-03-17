ఎప్స్టీన్తో కేంద్రమంత్రి కూతురికి సంబంధాలంటూ వార్తలు- దిల్లీ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
కేంద్ర మంత్రి కుమార్తెను ఎప్స్టీన్తో లింక్ చేస్తూ వైరల్ పోస్టులు- 24 గంటల్లో కంటెంట్ తొలగించాలని కోర్టు ఆదేశం- తప్పుడు ప్రచారం ఆపాలని సోషల్ మీడియా యూజర్లకు హెచ్చరిక
Published : March 17, 2026 at 12:29 PM IST
Delhi HC On Union Minister Daughter Defamation : కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పురీ కుమార్తె హిమయాని పురీపై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న తప్పుడు ప్రచారంపై దిల్లీ హైకోర్టు కఠినంగా స్పందించింది. సెక్స్ కుంభకోణం నడిపిన ఎప్స్టీన్తో ఆమెకు సంబంధం ఉందంటూ ప్రచారం చేస్తున్న కంటెంట్ను 24 గంటల్లోగా తొలగించాలని కోర్టు మంగళవారం ఆదేశించింది.
న్యాయమూర్తి మినీ పుష్కర్ణ ఆ కేసును విచారిస్తూ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. హిమయాని పురీకి అనుకూలంగా ప్రాథమిక ఆధారాలు ఉన్నాయని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఆ తప్పుడు ప్రచారం కొనసాగితే ఆమె ప్రతిష్ఠకు తీవ్ర నష్టం కలిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అందుకే తాత్కాలిక ఉపశమనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేసింది.
కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం, సోషల్ మీడియాలో హిమయాని పురీని ఎప్స్టీన్ నెట్వర్క్తో అనుసంధానం చేస్తూ ఉన్న పోస్టులు, వీడియోలు, కథనాలను వెంటనే తొలగించాలి. యూజర్లు స్వయంగా వాటిని తొలగించకపోతే సంబంధిత ప్లాట్ఫామ్లు ఆ కంటెంట్ను బ్లాక్ చేయాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా ఇలాంటి ఆరోపణలను ఇకపై ప్రచారం చేయకుండా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను నిరోధించింది.