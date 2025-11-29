నేషనల్ పార్క్లో హాఫించ్ పక్షి సందడి- బర్డ్ లవర్స్ అంతా ఫిదా!
చల్లని ప్రదేశాలలో మాత్రమే కనిపించే హాఫించ్- కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్లో ప్రత్యక్షం
Published : November 29, 2025 at 2:15 PM IST
Rare Bird In Corbett National Park : ఎక్కడైనా ఒక అరుదైన జాతి పక్షి లేదా జంతువు కనిపిస్తే జంతుప్రేమికులకు పండగే. అలాంటి ఒక అరుదైన పక్షి ఉత్తరాఖండ్లోని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్లో కనిపించింది. ఐరోపా, తూర్పు ఆసియా, ఉత్తర ఆఫ్రికాకు చెందిన ఈ హాఫించ్, బర్డ్ లవర్స్ను ఆకట్టుకుంటోంది. కార్బెట్ పార్క్లో ఈ అద్భుతమైన వలస పక్షి అకస్మాత్తుగా కనిపించడం వల్ల అటవీ అధికారులు, పక్షి ప్రేమికులు సంతోషిస్తున్నారు.
కెమెరాతో బంధించిన వైల్డ్లైఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్
వైల్డ్లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ప్రశాంత్ కుమార్ నవంబర్ 23న ధేలా జోన్లోని జంగిల్ సఫారీ చేస్తుండగా 'షికారి కువాన్' సమీపంలో ఈ పక్షిని చూసి, అది ఒక అరుదైన జాతికి చెందినదిగా గుర్తించారు. అదే సమయంలో తన లెన్స్లో ఈ పక్షిని బంధించారు.
"ఈ జాతి సాధారణంగా చాలా చల్లని ప్రాంతాలలో కనిపిస్తుంది. ఇది ఐరోపా, ఉత్తర, పశ్చిమ ఆసియా ప్రదేశాలకు చెందింది. ఇది యూరప్,అనుకూలమైన వాతావరణం కలిగి ఉన్న ఆసియాలో సంతానోత్పత్తి చేస్తుంది. ఇంతకు ముందు పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో హాఫించ్ రెండు సార్లు కనిపించింది. అది 1908లో ముజఫరాబాద్లో ఒకసారి అలాగే 2017లో అలియాబాద్లో రెండోసారి కనిపించింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కార్బెట్లో కనిపించడం మూడోసారి"
-రామ్నగర్ ఫోటోగ్రాఫర్ ప్రశాంత్ కుమార్
అధికారిక జాబితాలోకి!
ఈ పక్షి సాధారణంగా గుంపులోనే ఉంటుంది. కానీ, ఇప్పుడు తన గుంపు నుంచి తప్పిపోయి ఇక్కడికి చేరుకుని ఉండవచ్చని నిపుణులు అనుమానిస్తున్నారు. కార్బెట్ టైగర్ రిజర్వ్(సీటీఆర్)వారు హాఫింగ్ పక్షి ఉనికిని నిర్ధరించారు. దాంతో పార్క్లో కనిపించే పక్షి జాతుల అధికారిక జాబితాలోకి పక్షిని చేర్చాలని నిర్ణయించారు. ఆ పక్షి దేశంలోని ఏదైనా జాతీయ ఉద్యానవనంలో కనిపించడం ఇదే తొలిసారి. అందుకే ఈ దృశ్యం సందర్శకులకు చాలా ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.
హాఫించ్ లక్షణాలు
హాఫించ్ ఒక దృఢమైన, ఆకర్షణీయమైన పక్షి. దీని పొడవు సుమారు 18 సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది. రెక్కల విస్తీర్ణం 29 నుంచి 33 సెంటీమీటర్లు కలిగి ఉంటుంది. ఇది ప్రధానంగా గట్టి విత్తనాలు, బెర్రీలను తింటుంది. వీటిలో ఆడ పక్షి కంటే మగ పక్షి ఈకలు ప్రకాశవంతంగా ఉంటాయి. దాని గుంపు ప్రవర్తన, గట్టి విత్తనాలను పగలగొట్టే సామర్థ్యం, వీటికున్న ప్రత్యేక లక్షణాలు. వాటి కారణంగానే ఇవి ఇతర పక్షుల కంటే ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి.
అధికారులు ఏమంటున్నారంటే?
సీటీఆర్ ఎస్డీఓ అమిత్ గ్వాసకోటి మాట్లాడుతూ, "కొన్ని ఆసియా సమూహాలు శీతాకాలంలో దక్షిణానికి వలసపోతాయి. అలస్కాలోని పశ్చిమ దీవులలో దీనిని అరుదైన, సంచార జాతిగా పరిగణిస్తారు. కార్బెట్లో హాఫించ్ను మొదటిసారి చూడటం పక్షిని వీక్షించేవాళ్లకు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది" అని అన్నారు. ఇది త్వరలో పార్క్లోని పక్షి జాతుల జాబితాలో చేరనుందని చెప్పారు. కార్బెట్లో హాఫించ్ ఉనికి భూమిపై ఉండే వివిధ రకాల జీవిరాశులకు నిదర్శనం మాత్రమే కాదు, అంతర్జాతీయ అడవుల గొప్పతనాన్ని కూడా నిరూపిస్తుందని అన్నారు.
