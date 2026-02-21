ట్రేడ్ డీల్ విషయంలో ప్రధాన మోదీ రాజీ పడ్డారు- తొందరపాటు అనేది దెయ్యం చేసే పని : కాంగ్రెస్
భారత్, అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు- 18 రోజు వేచి ఉంటే ఏకపక్ష వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరే పరిస్థితి వచ్చేది కాదని వ్యాఖ్య
Published : February 21, 2026 at 7:37 AM IST
Congress On US India Trade Deal : అమెరికా విధించిన సుంకాలను సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసిన తర్వాత భారత్తో కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు గుప్పించింది. అమెరికాతో ఏకపక్ష, భారత వ్యతిరేక వాణిజ్య ఒప్పందం చేసేందుకు కేంద్రం తొందరపడిందని ఆరోపించింది. తొందరపాటు అనేది దెయ్యం పని అని కాంగ్రెస్ నాయకుడు పవన్ ఖేడా విమర్శలు గుప్పించారు. ఫిబ్రవరి 2న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, వాషింగ్టన్కు అర్థరాత్రి ఫోన్ కాల్ ఎందుకు చేశారని నిలదీశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ట్రంప్ గ్లోబల్ టారిఫ్లను రద్దు చేసింది. భారత్ మరో 18 రోజులు వేచి చూసి ఉంటే ఈ పరిస్థితి ఉండేది కాదు. ఫిబ్రవరి 2న వాషింగ్టన్కు అర్థరాత్రి కాల్ ఎందుకు? సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చేవరకు ఎందుకు ఆగలేదు? జనరల్ మనోజ్ ముకుంద్ నరవాణే ప్రకటనలే కారణమా? జెఫ్రీ ఎఫ్స్టీన్ ఫైళ్ల ప్రభావమా? గౌతమ్ అదానీకి సంబంధించిన అమెరికా క్రిమినల్ కేసా? లేక ఇవన్నీ కారణాలా? ఈ రోజు కాంగ్రెస్ వాదన సత్యమైంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రాజీ పడ్డారు' అని పవన్ ఖేడా ఆరోపించారు.
“Haste is the work of devil.”— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) February 20, 2026
The Supreme Court of the United States has struck down Donald Trump’s so-called global tariffs.
Had India waited just 18 more days, we may not have found ourselves cornered into what is a one-sided, anti-India trade deal.
Why did Modi make that… https://t.co/Q95drEw5IK