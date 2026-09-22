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ఆ గ్రామంలో లవ్​ మ్యారేజ్​లు బ్యాన్- ఒకే ఊరిలో పెళ్లి చేసుకున్నా గ్రామ బహిష్కరణే!

హరియాణాలోని ఓ గ్రామ పంచాయతీ కీలక నిర్ణయం- గ్రామానికి చెందిన యువతీయువకులు ప్రేమ పెళ్లి చేసుకోకూడదంటూ తీర్మానం- నిబంధన ఉల్లంఘిస్తే సామాజిక బహిష్కరణ చేస్తామని హెచ్చరిక- ప్రేమ వివాహాలకు సహకరించే కుటుంబాలు, వ్యక్తులపైనా చర్యలు

Love Marriage Ban In Haryana
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 8:04 PM IST

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Love Marriage Ban In Haryana : ప్రేమ పెళ్లిలపై హరియాణాలోని ఓ గ్రామ పంచాయతీ తీసుకున్న నిర్ణయం చర్చనీయాంశంగా మారింది. గ్రామంలో ప్రేమ పెళ్లిళ్లను నిషేధిస్తూ హిసార్​ జిల్లాలోని ఆర్యానగర్ గ్రామ పెద్దలు నిర్ణయించారు. అంతేకాకుండా గ్రామానికి చెందిన యువతీయువకులు పరస్పరం వివాహం చేసుకోవద్దని, వేరే ఊర్ల వారిని మాత్రమే పెళ్లి చేసుకోవాలని నిబంధన పెట్టారు. వాటిని ఉల్లంఘిస్తే వివాహం చేసుకునే జంటలను సామాజికంగా బహిష్కరించడంతో పాటు వారికి గ్రామంలో నివసించేందుకు అనుమతి ఇవ్వకూడదని నిర్ణయించారు. అలాంటి వివాహాలకు మద్దతు ఇచ్చే వ్యక్తులు, కుటుంబాలపైనా సామాజిక బహిష్కరణ విధిస్తామని ప్రకటించారు.

గ్రామంలో ఇటీవల మూడు ప్రేమ పెళ్లిళ్లు జరిగిన ఘటనల నేపథ్యంలో గ్రామ పంచాయతీ ఆదివారం సమావేశం నిర్వహించారు. అందులో ఓ యువకుడు అదే గ్రామానికి చెందిన యువతిని వివాహం చేసుకున్న ఘటన ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చింది. యువతి కుటుంబ సభ్యులు ఈ వివాహంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసి, యువకుడి కుటుంబం వద్దకు వెళ్లి తమ కుమార్తెను తిరిగి పంపించాలని కోరినట్లు బీజేపీ నేత హనుమాన్‌ వర్మ తెలిపారు. విషయం చివరకు గ్రామ పంచాయతీ వద్దకు చేరడంతో ఇలాంటి ఘటనలు భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

'ఒకే గ్రామంలో వివాహం వద్దు'
పంచాయతీ తీర్మానం ప్రకారం, ఆర్యనగర్​కు చెందిన యువతీయువకులు అదే గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తులను వివాహం చేసుకోకూడదని నిర్ణయించారు. ఒకే గ్రామానికి చెందిన యువతీయువకుల మధ్య అన్నాచెల్లెలి తరహా బంధుత్వాన్ని గ్రామ సామాజిక సంప్రదాయాల్లో పరిగణిస్తారని పంచాయతీ సభ్యులు అభిప్రాయపడినట్లు హనుమాన్‌ వర్మ తెలిపారు. అలాంటి వివాహాలు గ్రామంలోని సామాజిక సంబంధాలు, పరస్పర బంధుత్వాలపై ప్రభావం చూపుతాయని పంచాయతీ భావించినట్లు ఆయన చెప్పారు. ఈ కారణంతో గ్రామంలోనే జరిగే ప్రేమ వివాహాలను అంగీకరించకూడదని నిర్ణయించినట్లు వివరించారు.

ప్రేమ వివాహం చేస్తే సామాజిక బహిష్కరణ
గ్రామ పంచాయతీ నిర్ణయం ప్రకారం, నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ప్రేమ వివాహం చేసుకుంటే వారిని సామాజికంగా బహిష్కరిస్తారు. అలాంటి జంటలు గ్రామంలో నివసించకుండా చూడాలని కూడా నిర్ణయించారు. అంతేకాదు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న వారికి మద్దతుగా నిలిచే వ్యక్తులు, కుటుంబ సభ్యులపైనా సామాజిక బహిష్కరణ విధించాలని పంచాయతీ నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రజలకు వివరించేందుకు గ్రామస్థాయిలో ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు హనుమాన్‌ వర్మ తెలిపారు. ఇంటింటికీ వెళ్లి గ్రామస్థుల అభిప్రాయాలను సేకరించడంతో పాటు యువతీయువకులకు అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. భవిష్యత్‌ తరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. గ్రామ సామాజిక నిర్మాణానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు కమిటీ పనిచేస్తుందని తెలిపారు.

గ్రామస్థుల అభిప్రాయాల సేకరణ
పంచాయతీ సమావేశానికి గ్రామంలోని పలువురు హాజరయ్యారని హనుమాన్‌ వర్మ వెల్లడించారు. గ్రామస్థులందరి అభిప్రాయాలను తెలుసుకున్న తర్వాతే నిర్ణయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు చర్యలు చేపడతామని చెప్పారు. ఇంటింటి సర్వే ద్వారా పంచాయతీ నిర్ణయంపై గ్రామస్థులకు ఉన్న అభిప్రాయాలను తెలుసుకోనున్నట్లు తెలిపారు. యువతీయువకులకు గ్రామంలోనే వివాహాలు చేసుకోకూడదనే అంశంపై అవగాహన కల్పించేందుకు కమిటీ ద్వారా ప్రచారం నిర్వహిస్తామని చెప్పారు.

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