రైతుల కోసం వినూత్న ఆవిష్కరణ – దేశంలోనే తొలిసారిగా హైడ్రోజన్ వ్యవసాయ డ్రోన్
Hydrogen Agricultural Drone : హరియాణాలోని స్టార్టప్ అద్భుత ఆవిష్కరణ- దేశంలోనే తొలి హైడ్రోజన్ డ్రోన్- ఏకధాటిగా 3 గంటల పిచికారీ సామర్థ్యం- ధర ఎంతంటే?
Published : February 16, 2026 at 6:02 AM IST
India's First Hydrogen Agricultural Drone : ఎరువులు చల్లడం, పురుగుమందుల స్ప్రే చేయడానికి రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో రైతులకు రైతులకు గేమ్చేంజర్గా మారే అద్భుత అవిష్కరణను హరియాణాలోని ఓ స్టార్టప్ అభివృద్ధి చేసింది. దేశంలోనే తొలిసారిగా స్వదేశీ హైడ్రోజన్ ఆధారిత వ్యవసాయ డ్రోన్ను వావ్ గో గ్రీన్(‘WOW Go Green) సంస్థ అభివృద్ధి చేసింది. హిసార్లో నిర్వహించిన 'కృషి దర్శన్ ఎక్స్పో'లో ప్రదర్శించిన ఈ డ్రోన్ వ్యవసాయ రంగ నిపుణులను, రైతులను విపరీతంగా ఆకర్షించింది. ఈ డ్రోన్తో వ్యవసాయంలో విప్లవాత్మక మార్పులు రానున్నాయి. దీని ద్వారా రైతుల సమయంతో పాటు డబ్బులు కూడా ఆదా ఆవుతాయని సంబంధిత సంస్థ చెబుతోంది.
ఏకధాటిగా 3 గంటల పాటు పిచికారీ
సాధారణ బ్యాటరీ డ్రోన్లు కేవలం 15 నుంచి 20 నిమిషాలే పనిచేస్తాయి. కానీ, ఈ హైడ్రోజన్ డ్రోన్ ఒక్కసారి ఇంధనం నింపితే ఏకధాటిగా 3 గంటల పాటు గాలిలో ఉండి పురుగుమందుల పిచికారీ చేయడంతో పాటు ఎరువులను చల్లుతుందని 'వావ్ గో గ్రీన్' చెబుతోంది. దీనివల్ల రైతులకు పదేపదే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ చేయాల్సిన తిప్పలు తప్పుతాయని వెల్లడించింది. ఈ డ్రోన్ దాదాపు మూడు గంటలపాటు ఏకధాటిగా ఎగిరే సామర్థ్యంతో పాటు 10 నుంచి 50 కిలోల వరకు లోడ్ను మోయగలదని సంస్థ తెలిపింది.
'దేశంలో మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ డ్రోన్ త్వరలోనే మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ డ్రోన్ మూడు కిలోల హైడ్రోజన్ ఇంధనాన్ని నింపుకొని ఏకధాటిగా మూడు గంటల పాటు ఎగిరే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. కేవలం కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే ఎగిరే సాధారణ బ్యాటరీ డ్రోన్ల మాదిరిగా కాకుండా ఈ హైడ్రోజన్ డ్రోన్ పురుగుమందుల పిచికారీ సమయాన్ని తగ్గిస్తుంది. అంతేకాకుండా, రైతులకు కలిగే ఆరోగ్య పరమైన ముప్పులను కూడా ఈ డ్రోన్ నివారిస్తుంది. ఎటువంటి కాలుష్య కారకాలను విడుదల చేయదు. పూర్తి పర్యావరణ అనుకూలమైనది' అని 'వావ్ గో గ్రీన్' ప్రతినిధి కునాల్ ప్రతాప్ సింగ్ తెలిపారు.
మైనస్ 50 డిగ్రీల్లోనూ పనిచేస్తుంది
సంప్రదాయ పిచికారీ పద్ధతులతో పోలిస్తే 'వావ్ గో గ్రీన్' సంస్థ తయారు చేసిన ఈ హైడ్రోజన్ ఆధారిత డ్రోన్ దాదాపు 90 శాతం నీటిని ఆదా చేస్తుందని కునాల్ ప్రతాప్ సింగ్ తెలిపారు. సాధారణంగా బ్యాటరీతో నడిచే డ్రోన్లు ఒక ఎకరాకు 200 నుంచి 250 లీటర్ల నీటిని వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. కానీ తమ హైడ్రోజన్ డ్రోన్ కేవలం 10 లీటర్ల నీటితోనే ఒక ఎకరా పొలాన్ని కవర్ చేస్తుందని ప్రతాప్ సింగ్ వివరించారు. ఈ డ్రోన్ అత్యంత క్లిష్టమైన ఉష్ణోగ్రతల్లోనూ పనిచేస్తుందన్నారు.
మల్టీ- స్పెక్ట్రల్ సెన్సార్లతో కూడిన ఈ డ్రోన్లు చీడపీడలు, వ్యాధులు, పంట ఆరోగ్యం, పోషకాహార లోపాలను సకాలంలో గుర్తించగలదని వెల్లడించారు.’డ్రోన్ల వినియోగం వల్ల రైతులు నేరుగా రసాయనాలతో సంబంధం లేకుండా పనులు చేసుకోవచ్చు. తద్వారా క్యాన్సర్ వంటి భయంకరమైన వ్యాధుల ముప్పు తగ్గుతుంది. ఈ హైడ్రోజన్ డ్రోన్ మైనస్ 40 డిగ్రీల నుంచి 50 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉండే ఉష్ణోగ్రతల్లోనూ సమర్థవంతంగా పనిచేయగలదు’ సింగ్ తెలిపారు.
ధర ఎంతంటే?
ఈ హైడ్రోజన్ డ్రోన్ ధరపై కూడా ప్రతాప్ సింగ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ డ్రోన్ ధర జీఎస్టీని మినహాయించి రూ. 15 లక్షలు అని తెలిపారు. అదే సమయంలో బ్యాటరీ ఆధారిత డ్రోన్ల ధర రూ. 10 లక్షలుగా ఉందని, వీటిపై రైతులకు 50 శాతం సబ్సిడీ లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. రైతులు వీటిని నేరుగా మార్కెట్ నుంచి కొనుగోలు చేయవచ్చని, తక్కువ ఆదాయం ఉన్న రైతులు గ్రూపుగా కలిసి ఈ డ్రోన్లను కొనుగోలు చేయవచ్చని వివరించారు.
అయితే ఈ డ్రోన్ను ఆపరేట్ చేయడానికి కొన్ని అనుమతులు తప్పనిసరి అని ప్రతాప్ సింగ్ తెలిపారు. ఈ హైడ్రోజన్ డ్రోన్లను క్షేత్రస్థాయిలో నడపడానికి ముందు డీజీసీఏ ద్వారా గుర్తింపు పొందిన సంస్థల నుంచి ఐదు రోజుల శిక్షణ పొందడం తప్పనిసరి అని పేర్కొన్నారు. ఈ డ్రోన్ల వినియోగం వల్ల కూలీల కొరత సమస్య తీరుతుందని, రైతులకు సమయం, ఆదాయం ఆదా అవుతుందన్నారు. వ్యవసాయ రంగంలో ఈ డ్రోన్ విప్లవాత్మకంగా మారుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
హైదరాబాద్లో శిక్షణ- నెలకు రూ.60వేల ఆదాయం- 'డ్రోన్ దీదీ' సక్సెెస్ స్టోరీ ఇదే!
YUVA : డ్రోన్తో ఎరువుల పిచికారీ - ఫార్మింగ్ విత్ టెక్నాలజీ అంటున్న వరంగల్ యువతి