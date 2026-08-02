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184 సార్లు రక్తదానం- రోగులు, పేదలకు ఉచిత భోజనం- రియల్ హీరోగా ఎస్ఐ అశోక్ కుమార్ వర్మ!

184 సార్లు రక్తదానం చేసి రికార్డ్- రోటీ బ్యాంక్ ద్వారా రోగులు, పేదలకు రోజూ ఉచిత భోజనం- 599 బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ ద్వారా 21 వేల యూనిట్లకుపైగా రక్త సేకరణ

Ashok Kumar Verma blood donation
Ashok Kumar Verma blood donation (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 10:33 PM IST

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Ashok Kumar Verma Blood Donation : పోలీస్ ఉద్యోగం అంటేనే ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు నిరంతరం బిజీగా ఉండే విధి నిర్వహణ. అలాంటి ఒత్తిడితో కూడిన బాధ్యతల్లో ఉంటూనే, సమాజ సేవలో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తున్నారు హరియాణా పోలీసు శాఖకు చెందిన సబ్- ఇన్‌స్పెక్టర్ డాక్టర్ అశోక్ కుమార్ వర్మ. సమాజ సేవ చేయాలంటే పెద్ద హోదా, సంపద అవసరం లేదని నిరూపిస్తున్నారు. రక్తదానం చేయడం, ఆకలితో ఉన్న వారికి అన్నం పెట్టడం, మాదక ద్రవ్యాల వ్యతిరేక అవగాహన కల్పించడం వంటి సేవా కార్యక్రమాలనే ఆయన తన జీవిత ధ్యేయంగా మార్చుకున్నారు. ఇప్పటివరకు రికార్డు స్థాయిలో 184 సార్లు రక్తదానం, 90 సార్లు ప్లేట్‌లెట్స్ దానం, ఒకసారి ప్లాస్మా దానం చేసి దేశంలోని పోలీస్ సిబ్బందిలోనే అత్యధికసార్లు రక్తదానాలు చేసిన వ్యక్తిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొంది ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు.

కురక్షేత్రకు చెందిన అశోక్ కుమార్ వర్మ రక్తదాన ప్రయాణం 1989లో కర్నాల్‌లో NCC క్యాడెట్‌గా చదువుతున్న రోజుల్లో మొదలైంది. అప్పుడే తొలిసారి రక్తదానం చేసిన ఆయన, 1998లో హరియాణాలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌గా చేరిన తర్వాత కూడా ఆ సేవను కొనసాగించారు. 1999లో ఆయన జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన తన సేవా కార్యక్రమాల్ని, సమాజ సేవను మరింత ముందుకెళ్లేలా చేసింది. అప్పుడే పుట్టిన తన కుమారుడికి కామెర్లు రావడంతో శరీరంలోని మొత్తం రక్తాన్ని మార్చాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆస్పత్రిలో రక్తం కోసం ఎదురుచూసిన ఆ క్షణాలే ఆయనను తీవ్రంగా కలిచివేశాయి. ఆ భయం, వేదన తనకు జీవిత గమనాన్నే మార్చేశాయి. 'రక్తం లేక ఏ కుటుంబమూ ఇలాంటి బాధను అనుభవించకూడదు' అనే సంకల్పంతో అప్పటి నుంచి క్రమం తప్పకుండా ప్రతి 3 నెలలకు ఓసారి రక్తదానం చేయడం ప్రారంభించారు.

Ashok Kumar Verma blood donation
అశోక్ కుమార్ వర్మ (ETV BHARAT)

599 రక్తదాన శిబిరాలు- 63 వేల మందికి ప్రాణదాత!
మొదట్లో కుటుంబ సభ్యులు ఆరోగ్యంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేయడంతో అశోక్ కుమార్ వర్మ రహస్యంగానే రక్తదానం చేసేవారు. కానీ కాల క్రమేణా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు కూడా ఈ మహోద్యమంలో భాగమయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన కుటుంబం మొత్తం రక్తదాన శిబిరాల్లో చురుగ్గా పనిచేస్తోంది. 2010లో మాజీ సైనికుడైన తన తండ్రి వర్ధంతి సందర్భంగా అశోక్ వర్మ తొలి రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయగా, అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఏకంగా 599 రక్తదాన శిబిరాల్ని నిర్వహించారు. ఈ క్యాంప్‌లతో ప్రభుత్వ బ్లడ్ బ్యాంకులకు 21306 యూనిట్ల రక్తం సేకరించి అందించారు. దీని వల్ల మొత్తం 63918 మంది ప్రాణాల్ని కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో హరియాణాతో పాటు దిల్లీ, పంజాబ్, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, చండీగఢ్ ప్రాంతాల్లో కూడా రక్తం అవసరమైన వారికి సహాయం అందిస్తున్నారు.

రోగుల కోసం రోటీ బ్యాంక్
రక్తదానం మాత్రమే కాకుండా అశోక్ కుమార్ సామాజిక సేవను మరో మెట్టెక్కించారు. ఆయన నిర్వహిస్తున్న రోటీ బ్యాంక్ ద్వారా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న రోగులు, వారి బంధువులు, ఇటుక బట్టీల్లో పనిచేసే కార్మికుల పిల్లలకు, ఇతర పేదలకు ప్రతి రోజూ ఉచితంగా భోజనం, పాలు అందిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం వల్ల రోజూ వందలాది మంది ఆకలిని తీరుస్తున్నారు. పోలీస్ విధుల మధ్య కూడా ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని నిరంతరం కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హరియాణా స్టేట్ నార్కొటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరోలో విధులు నిర్వహిస్తున్న అశోక్ కుమార్ వర్మ మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలనలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 4800కుపైగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, దాదాపు 18 లక్షల మందితో డ్రగ్స్‌కు దూరంగా ఉండేలా ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. ఆయన కృషి ఫలితంగా 600 మందికిపైగా వ్యసనాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టినట్లు వెల్లడించారు.

Ashok Kumar Verma blood donation
అశోక్ కుమార్ వర్మ (ETV BHARAT)

ఎన్నో జాతీయ అవార్డులు
సేవా కార్యక్రమాల్లో విశేష కృషి చేసినందుకుగానూ అశోక్ కుమార్ వర్మకు అనేక జాతీయ, అంతర్జాతీయ అవార్డులు లభించాయి. 2020 జనవరి 26న రాష్ట్రపతి పోలీస్ పతకంతో ఆయన్ను సత్కరించారు. రక్తదాన సేవలకుగానూ హరియాణా గవర్నర్ నుంచి రెండు సార్లు గోల్డ్ మెడల్ అందుకున్నారు. అత్యధిక రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించినందుకు పలు జాతీయ పురస్కారాలు కూడా ఆయనకు దక్కాయి. అశోక్ కుమార్‌తో కలిసి పనిచేసిన ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు, ప్రేరణతో రక్తదానం ప్రారంభించిన వాలంటీర్లు ఆయనను నిజమైన ప్రాణదాతగా అభివర్ణిస్తున్నారు. రక్తం అవసరమైతే ఎక్కడికైనా వెంటనే చేరుకొని సహాయం చేస్తారని, తన సేవలతో వేలాది మందికి కొత్త జీవితం ఇచ్చారని ప్రశంసిస్తున్నారు.

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