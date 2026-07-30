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పాములను అవలీలగా పట్టేస్తున్న మహిళా పోలీస్​- 600కు పైగా సర్పాలను సంరక్షించిన లేడీ!

ఎటువంటి శిక్షణ లేకుండా పాములను పట్టుకుంటున్న మహిళా పోలీస్‌- యూట్యూబ్ వీడియోల ద్వారా పాములు పట్టడం నేర్చుకున్నానని వెల్లడి- ఇప్పటివరకు దాదాపు 600లకు పైగా పాములను పట్టుకున్నానని చెప్పిన లోకేశ్​

Haryana Police Rescues Snakes
Haryana Police Rescues Snakes (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 10:03 PM IST

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Haryana Police Rescues Snakes : వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు పాములు ఇళ్లలోకి, ఆఫీసుల్లోకి వస్తుంటాయి. పామును చూసిన తర్వాత ఎంతటివారైనా హడలిపోతుంటారు. అది ఉన్న చోటుకి వెళ్లాలంటే బయపడిపోతుంటారు. కానీ, హరియాణాలో ఓ మహిళా పోలీస్‌ మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఎటువంటి భయం లేకుండా చాకచాక్యంగా పాములను పట్టేస్తున్నారు. ఆమె పాములను పట్టే విధానం చూసి అందరు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, పాములు పట్టడంలో ఎలాంటి అధికారిక శిక్షణ లేకుండా కేవలం యూట్యూబ్ వీడియోస్​ చూసి పాములు పట్టడం గమనార్హం. అంతేకాదు, ఇప్పటివరకు 600 పాములను పట్టి అటవీ ప్రాంతంలో వదిలేశారంటా. మరి ఆ స్టోరీ డీటేల్స్​ ఏంటో ఓ లుక్కెద్దాం పదండి.

కోబ్రా పామును చాకచక్యంగా పట్టుకుని
వివరాల్లోకి వెళితే, పంచకుల జిల్లా పోలీస్ లైన్‌లోని స్పెషల్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ కార్యాలయంలో హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌గా లోకేశ్‌ కుమారి విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈమెకు వివిధ జాతుల సర్పాలను ఎంతో నేర్పుగా పట్టడంలో అసాధారణ నైపుణ్యం ఉంది. ఇటీవల స్పెషల్ క్రైమ్ బ్రాంచ్(ఎస్​సీబీ) కార్యాలయంలో ఓ నల్లటి పాము కనిపించిందంటూ అక్కడి వాళ్లు లోకేశ్​ కుమారికి సమాచారం అందించారు.

Haryana Police Rescues Snakes
చాకచక్యంగా పాములు పట్టేస్తున్న లోకేశ్​ కుమారి (ETV Bharat)

వెంటనే సమాచారం అందిన అక్కడికి చేరుకున్న లోకేశ్​, పాము కార్యాలయంలోని వాష్‌రూమ్‌ పైపుల్లోకి వెళ్లి ఉంటుందని కుమారి అనుమానించారు. సుమారు గంటపాటు వెతికినా అది కనిపించకపోవడంతో, కొద్దిగా పెట్రోల్ తెప్పించి ఆ ప్రాంతంలో పోశారు. అయితే, పెట్రోల్ వాసనను భరించలేక కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఒక పెద్ద కోబ్రా బయటకు వచ్చి వేగంగా అటు ఇటు పాకింది. దీంతో అక్కడున్న వాళ్లంతా హడలిపోయి బయటకు పరుగులు తీశారు.

Haryana Police Rescues Snakes
బ్లాక్​ కోబ్రా (ETV Bharat)

ఎలాంటి ట్రైనింగ్​ తీసుకోకుండా
కానీ, కుమారీ ఏమాత్రం తడబడకుండా తన ప్రత్యేక పరికరంతో క్షణాల్లో దానిని సులభంగా పట్టుకున్నారు. ఆ పామును SCB కార్యాలయం రెండో అంతస్తు నుంచి కింది అంతస్తుకు తీసుకువచ్చి, ధైర్యంగా ఒక సీసాలో భద్రపరిచారు. పాముకు ఆక్సిజన్ అందేలా సీసాకు చిన్న రంధ్రాలు చేశారు. చివరగా, ఆ పామును అటవీ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలిపెట్టారు. అయితే, పాములు పట్టేందుకు ఎలాంటి ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ తీసుకోకుండా, గత పదేళ్లుగా ఆమె యూట్యూబ్ చూసే పాములను పట్టే విధానాలను, వాటి జాతుల గురించి క్షుణ్ణంగా నేర్చుకున్నానని చెప్పారు. అలా ఇప్పటివరకు ఆమె దాదాపు 600లకు పైగా పాములను పట్టుకున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు.

Haryana Police Rescues Snakes
పామును డబ్బాలో పెడుతున్న దృశ్యం (ETV Bharat)

"చిన్నప్పుడు మా తాతయ్య, అమ్మమ్మలతో కలిసి పొలాలకు వెళ్లినప్పుడు ఒకటి రెండుసార్లు పామును రక్షించాను. ఆ తర్వాత హరియాణా పోలీసు శాఖలో చేరాక, పోలీస్ లైన్స్‌లో పాములు కనిపించినప్పుడల్లా స్నేక్​ రెస్క్యూ వాళ్లకు సమాచారం ఇచ్చేవారు. కొన్నిసార్లు సహాయం అందినా, మరికొన్నిసార్లు ఆలస్యం అయ్యేది. అప్పుడే నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ప్రజల, పాముల భద్రత కోసం నేనే పాములను పట్టుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నా."
- లోకేశ్​ కుమారి, పోలీస్​ హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌

''సైలెంట్​ కిల్లర్'​తో జాగ్రత్త'
ఈ విషయంపై హెడ్ కానిస్టేబుల్ లోకేశ్​ కుమారి ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడారు. "నాగుపాము (కోబ్రా) ఎవరినైనా కాటు వేసి, సరైన సమయంలో చికిత్స అందకపోతే, ప్రాణాలు దక్కే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. నాగుపాము కాటుకు గురైన వ్యక్తికి కేవలం 15 నిమిషాల సమయం మాత్రమే ఉంటుంది. సకాలంలో చికిత్స అందితే ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు, కానీ చికిత్స అందకపోతే మరణించే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, పంచకుల జిల్లాలో సాధారణంగా కనిపించే పాముల్లో నాగుపాము, రస్సెల్స్ వైపర్, కామన్ క్రైట్, రాట్ స్నేక్ (జాలరి పాము) వంటివి ఉన్నాయి. వీటిలో 'కామన్ క్రైట్' అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. దీనిని 'సైలెంట్ కిల్లర్' అని పిలుస్తారు, ఎందుకంటే ఇతర పాముల కాటు వెంటనే తెలుస్తుంది కానీ, దీని కాటు వేసినప్పుడు బాధితులకు ఆ విషయం తెలియదు. కామన్ క్రైట్ సాధారణంగా మనిషి నిద్రిస్తున్నప్పుడు కాటు వేస్తుంది" అని లోకేశ్​ కుమారి పేర్కొన్నారు.

Haryana Police Rescues Snakes (ETV Bharat)

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