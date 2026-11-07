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అమెరికాలో లారెన్స్​ బిష్ణోయ్ సన్నిహితుడు అరెస్ట్- భారత్‌కు తీసుకొచ్చేందుకు సన్నాహాలు

Gangster Harry Boxer Arrest : లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌కు కీలక అనుచరుడిగా ఉన్న హ్యారీ బాక్సర్​ను అమెరికా అధికారులు అరెస్ట్​ చేశారు.

Gangster Harry Boxer Arrest
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2026 at 12:04 PM IST

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లారెన్స్​ బిష్ణోయ్ సన్నిహితుడు, హరియాణా మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్లలో ఒకడైన హ్యారీ బాక్సర్‌ అమెరికాలో పట్టుబడ్డాడు. దిల్లీ పోలీసుల స్పెషల్‌ సెల్‌, హరియాణా స్పెషల్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ (ఎస్​టీఎఫ్) అందించిన సమాచారంతో అమెరికా అధికారులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. విదేశాల్లో ఉంటూ లారెన్స్‌ బిష్ణోయ్‌ గ్యాంగ్‌ను నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. అతడిని భారత్‌కు తీసుకొచ్చేందుకు అవసరమైన న్యాయపరమైన ప్రక్రియను దర్యాప్తు సంస్థలు ప్రారంభించే అవకాశముంది.

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GANGSTER HARRY BOXER ARREST

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