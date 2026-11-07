అమెరికాలో లారెన్స్ బిష్ణోయ్ సన్నిహితుడు అరెస్ట్- భారత్కు తీసుకొచ్చేందుకు సన్నాహాలు
Gangster Harry Boxer Arrest : లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్కు కీలక అనుచరుడిగా ఉన్న హ్యారీ బాక్సర్ను అమెరికా అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
Published : November 7, 2026 at 12:04 PM IST
లారెన్స్ బిష్ణోయ్ సన్నిహితుడు, హరియాణా మోస్ట్ వాంటెడ్ గ్యాంగ్స్టర్లలో ఒకడైన హ్యారీ బాక్సర్ అమెరికాలో పట్టుబడ్డాడు. దిల్లీ పోలీసుల స్పెషల్ సెల్, హరియాణా స్పెషల్ టాస్క్ఫోర్స్ (ఎస్టీఎఫ్) అందించిన సమాచారంతో అమెరికా అధికారులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. విదేశాల్లో ఉంటూ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ను నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. అతడిని భారత్కు తీసుకొచ్చేందుకు అవసరమైన న్యాయపరమైన ప్రక్రియను దర్యాప్తు సంస్థలు ప్రారంభించే అవకాశముంది.