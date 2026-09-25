12గంటల పెరోల్పై వచ్చి విదేశీ ప్రియురాలితో పెళ్లి- కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ గ్యాంగ్స్టర్ వివాహ వేడుక
కంబోడియా ప్రియురాలిని పెళ్లాడిన గ్యాంగ్స్టర్- పెళ్లి ముగియగానే మళ్లీ జైలుకెళ్లిన మైన్పాల్- ప్రస్తుతం హిసార్ జైలులో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న మైన్పాల్
Published : September 25, 2026 at 9:08 PM IST
Gangster Wedding Parole Haryana : ఓ గ్యాంగ్స్టర్ కస్టడీ పెరోల్పై బయటకు వచ్చి విదేశీ ప్రియురాలని మనువాడాడు. కేవలం 12 గంటల పెరోల్పై వచ్చి అనంతరం మళ్లీ కటకటాల్లోకి వెళ్లిపోయాడు. అతడి వివాహ వేడుక సైతం జైలు సమీపంలోని ఫామ్హౌస్లో అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ హరియాణాలో జరిగింది.
మైన్పాల్ నేరచరిత్ర
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, ఝజ్జర్ జిల్లా బద్లీ గ్రామానికి చెందిన మైన్పాల్ ధిల్లా(50) అనే గ్యాంగ్స్టర్పై హత్య కేసుతో సహా దోపిడీ, బందిపోటు, నేరపూరిత కుట్ర, చట్టవిరుద్ధంగా ఆయుధాలు కలిగి ఉండటం వంటి సుమారు 22 క్రిమినల్ కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. అయితే, 2007 నుంచి 2010 మధ్య నమోదైన మూడు కేసుల్లో అతడు దోషిగా తేలడంతో, అప్పటి నుంచి హిసార్ జైళ్లో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్నాడు. అయితే, 2018 జులై 17న హిసార్ సెంట్రల్ జైలు నుంచి ఆరువారాల పెరోల్పై విడుదలయైన మైన్పాల్, అదే సంవత్సరం ఆగస్టు 29 నాటికి తిరిగి జైలుకు వెళ్లాల్సి ఉంది. కానీ, పెరోల్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి భారత్ నుంచి విదేశాలకు పరారయ్యాడు మైన్పాల్. సోను కుమార్ అనే నకిలీ గుర్తింపుతో కంబోడియా చేరుకుని అక్కడ సియమ్ రీప్ అనే ప్రాంతంలో ఒక స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అక్కడ కొంతకాలం నైట్క్లబ్ను కూడా నడిపాడు. ఆ సమయంలో మైన్పాల్, మెటా చాన్తో పరిచయం పెంచుకున్నాడు. అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. కొంతకాలం ఆమెతో సహజీవనం చేసిన మైన్పాల్, ముగ్గురు పిల్లలకు తండ్రి అయ్యాడు.
ఇంటర్పోల్కు సమాచారం అందించిన పోలీసులు
అయితే, మైన్పాల్ పట్టుకోవడానికి హరియాణా రాష్ట్ర పోలీసులు, కేంద్ర హోం శాఖ, విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ సహకారంతో సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ గతేడాది ఒక ఆపరేషన్ చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో 2024 నవంబరు 6న ఇంటర్పోల్ ద్వారా మైన్పాల్పై రెడ్ నోటీసులు అయ్యాయి. పరారీ సమయంలో కోల్కతా నుంచి బ్యాంకాక్ చేరుకుని అక్కడి నుంచి కంబోడియాకు ప్రయాణించాడని పోలీసులు దర్యాప్తులో తెలుసుకున్నారు. మైన్పాల్ పరారీలో ఉన్నాడని, కనిపిస్తే వెంటనే అరెస్టు చేయాల్సిందిగా 2025 మార్చి 26న ఇంటర్పోల్ ద్వారా ఎన్సీబీ-ఫ్నామ్ పెన్కు ఒక అభ్యర్థన పంపించారు. 2025న జులై 24 ఎన్సీబీ-ఫ్నామ్ పెన్ మైన్పాల్ అరెస్టు చేసి, దౌత్య మార్గాల ద్వారా భారత్కు తెలిపింది. దీంతో మైన్పాల్ను భారత్కు తీసుకురావడానికి హరియాణా స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ (STF) బృందం కంబోడియాకు వెళ్లింది. దిల్లీకి చేరకున్న తర్వాత హరియాణా స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ అతడిని అధికారికంగా అరెస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం హిసార్ జైలులో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్నాడు. అయితే మైన్పాల్ ధిల్లాకి మెటా చాన్ తో పెళ్లి చేసుకోవడానికి కోర్టు 12 గంటల కస్టడీ పెరోల్ మంజూరుచేసింది. ఫలితంగా భారీ భద్రత మధ్య హరియాణాలోని ఓ ఫాంహౌస్లో వారి వివాహం జరిగింది. అంతలోపే గడువు ముగియగా పోలీసులు అతన్ని వెంటనే మళ్లీ జైలుకు తరలించారు.
మైన్పాల్ వివాహంతో సంతోషం వ్యక్తం చేసిన కుటుంబీకులు
ఇదిలా ఉండగా, మైన్పాల్తో వివాహం కోసం మెటాచన్ తన ముగ్గురు పిల్లలతో భారత్కు చేరుకున్నారు. గురువారం ఉదయం మైన్పాల్ను వివాహం చేసుకున్నారు. వివాహం అనంతరం మెటా చన్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తన భర్త, అత్తమామలతో కలిసి సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపాలని ఆశిస్తున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, మైన్పాల్ తల్లి రోష్ని కూడా కుమారుడి వివాహం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. దాదాపు 8 ఏళ్ల తర్వాత కుమారుడిని చూసిన ఆమె, ఆనందంతో ఉప్పొంగి పోయారు. కుమారుడితో పాటు తన కోడలు మెటా చన్ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో చూసి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కాగా, మైన్పాల్ వివాహ వేడుకకు అతడి బంధువులు కూడా హాజరయ్యారు.