10మంది కూతుర్ల తర్వాత కొడుకు- సంబరాల్లో కుటుంబం- డ్యాన్సులే డ్యాన్సులు!
ఫలించిన దంపతుల 19 ఏళ్ల కల- పుత్రుడి రాకతో ఇంట్లో పండుగ వాతావరణం - స్వీట్లు పంచిన తల్లిదండ్రులు
Published : January 8, 2026 at 9:08 AM IST
Birth of Son After 10 Daughters : ఆ ఇంట్లోని సంబరాలు ఊరంతా వ్యాపించాయి. అక్కడ బంధువులు,స్నేహితులతో సందడి నెలకొంది. ఆ దంపతుల 19 ఏళ్ల నిరీక్షణ ఇప్పటికి నిజమైంది. దాంతో వారి ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయింది. పది మంది అక్కలకు ఓ చిట్టి తమ్ముడు వచ్చేశాడు. ఏంటి? కుమారుడు పుట్టగానే అంతలా ఆనందపడాల అనుకుంటున్నారా? నిజమే. కానీ కుమారుడు కోసం కలలు కని 10 మంది కుమార్తెలకు జన్మనిచ్చిన ఆ తల్లిదండ్రులకు బాబు రాకతో ప్రతిక్షణం పండుగలానే ఉంది. మరి ఆ ఫ్యామిలీ ఎక్కడుంది? ఏంటో? తెలుసుకుందాం రండి!
ఎక్కడంటే?
హరియాణాలోని ఫతేహాబాద్లోని భూనా ప్రాంతం ధని సంచాల భోజరాజ్ గ్రామంలో 19 సంవత్సరాల వివాహం తర్వాత దంపతులకు ఒక కొడుకు పుట్టడు. వారికి ఈ ఆనందం చాలా ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే ఈ జంటకు ఇప్పటికే 10 మంది కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఈ కుమారుడు వారికి 11వ సంతానం. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఆనందం తల్లిదండ్రులకే కాకుండా మొత్తం కుటుంబానికి చిరునవ్వులు తెచ్చిపెట్టింది.
సంజయ్ అతని భార్య సునీత వివాహం చేసుకుని 19 సంవత్సరాలు అవుతుంది. వారు ఎప్పుడూ ఒక కుమారుడు ఉండాలని అనుకునేవారు. కానీ 10 మంది కుమార్తెలే జన్మించారు. అయినప్పటికీ దంపతులు తమ కుమార్తెల పట్ల ఎలాంటి వివక్షతను చూపలేదు. సంజయ్ తన కుమార్తెలందరినీ తన కుమారుల మాదిరిగానే పెంచి, చదివించాలని చెప్పాడు. అతడి పెద్ద కుమార్తె సరీనాకు 18 సంవత్సరాలు, 12వ తరగతి చదువుతోంది.
సునీత ఇటీవల తన 11వ బిడ్డకు సాధారణ ప్రసవంతో జన్మనిచ్చింది. ఇంటి నుంచి 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న జింద్లోని ఉచానాలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తన భార్యకు ప్రసవం చేయించానని సంజయ్ చెప్పాడు. ప్రసవ సమయంలో రక్తహీనత ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. దాంతో రక్త మార్పిడి చేశారు. ఇప్పుడు తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. కొడుకు పుట్టడంతో కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. సంజయ్ తల్లి మాయా దేవి మనవడు పుట్టడంతో చాలా సంతోషంగా ఉంది. దేవుడు తన చిరకాల కోరికను నెరవేర్చాడని ఆమె చెబుతోంది. పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్యూన్గా పనిచేసిన సంజయ్ తండ్రి కపూర్ సింగ్ ఇప్పటికే కన్నుమూశారు. కుటుంబ బాధ్యత చాలా కాలంగా సంజయ్ భుజాలపై పడింది.
సంజయ్ జీవితం ఎలా ఉందంటే?
సంజయ్ జీవితం పోరాటాలతో నిండి ఉంది. తాను పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్లో రోజువారీ వేతన ప్రాతిపదికన ఉద్యోగం పొందానని, కానీ 2018లో ఉద్యోగం కోల్పోయానని ఆయన వివరించారు. ఆ తర్వాత, ఎంఎన్ఆర్ఈజీఏ కింద పని చేయడం ద్వారా తన కుటుంబాన్ని పోషించుకున్నాడు. గత ఏడాది కాలంగా ఎంఎన్ఆర్ఈజీఏ పనులు ఆగిపోయాయి. అతన్ని నిరుద్యోగిగా వదిలేశాయి. తన కుమార్తెలను పెంచడానికి అతడు పగలురాత్రి పని చేస్తూనే ఉన్నాడు. కూతుళ్లు ఎవరికంటే తక్కువ కాదని సంజయ్ కోరుకుంటున్నారని ఆయన అన్నారు. 19 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత, కొడుకు పుట్టడం ఆ కుటుంబానికి అపారమైన ఆనందాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. దీంతో అంతటా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సంజయ్ పెద్ద కుమార్తె సరినా, తమ కుటుంబం మొత్తం తమ సోదరుడి పుట్టుకతో సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. మా అమ్మనాన్న కోరికను దేవుడు తీర్చాడనన్నారు. సోదరీమణులు ఒకరిపై ఒకరు లోతైన ప్రేమను పంచుకుంటారు. అయితే, అందరిలాగానే వారికి కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న విభేదాలు ఉంటాయన్నారు. సంజయ్ తల్లి మాయా దేవి తన కొడుకు తన కలను నెరవేర్చుకున్నాడని చెప్పింది. తన మనవడిని తన ఒడిలో పెట్టుకోవాలని ఆమె కోరుకుంది. సంజయ్ భార్య సునీత తన భర్తకు పూర్తిగా మద్దతు ఇచ్చానని చెప్పింది. తనకు కూడా కుమారుడు కావాలని కోరుకుంది. కూతుళ్ల విషయానికొస్తే, వారందరూ విద్యను పొంది తన కుటుంబానికి గౌరవం తీసుకురావాలని ఆమె ఆశిస్తోంది.
