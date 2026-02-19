ETV Bharat / bharat

రైతు సోదరుల పొలంలో 8కిలోల 'బాహుబలి' టర్నిప్- ఆకులతో తూస్తే 15కేజీల బరువు!

సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో శర్మ సోదరులు అదుర్స్ - ఆర్గానిక్ కిచెన్ గార్డెన్‌లో సాగు- అక్కడ పండిన 8కిలోల 'బాహుబలి' టర్నిప్

8kg Turnip in Kurukshetra
8కిలోల 'బాహుబలి' టర్నిప్ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 19, 2026 at 6:02 PM IST

8kg Turnip in Kurukshetra : సాధారణంగా టర్నిప్ (కూరగాయలలో ఒక రకం) బరువు ఒకటి లేదా రెండు కిలోలు ఉంటుంది. అయితే హరియాణాకు చెందిన ఇద్దరు రైతు సోదరుల ఆర్గానిక్ కిచెన్ గార్డెన్‌లో ఏకంగా ఎనిమిది కిలోల బరువున్న టర్నిప్ పండింది. ఈ బాహుబలి టర్నిప్‌ను చూసేందుకు సమీప గ్రామ ప్రజలు భారీగా తరలివస్తున్నారు.

సేంద్రీయ సాగు చేస్తున్న సోదరులు
కురుక్షేత్ర జిల్లాలోని అభిమన్యుపుర్ గ్రామానికి చెందిన అశ్వనీ కుమార్ శర్మ, రాజీవ్ శర్మ అన్నాదమ్ములు. గత 45 ఏళ్లుగా వీరు తమకున్న 30 ఎకరాల భూమిలో సాగు చేస్తున్నారు. అందులో కొంత భూమిలో ఎటువంటి రసాయనాలు వాడకుండా సేంద్రీయ పద్దతిలో రకరకాల కూరగాయలను పండిస్తున్నారు. ఆ ఆర్గానిక్ కిచెన్ గార్డెన్‌లోనే ఏకంగా 8కిలోల బరువున్న టర్నిప్ పండింది. ఆకులతో కలిపి దాని బరువు తూకం వస్తే దాదాపు 15 కిలోలు వచ్చింది.

8కిలోల 'బాహుబలి' టర్నిప్ (ETV Bharat)

తమకు వ్యవసాయం అంటే చాలా ఇష్టమని అశ్వనీ కుమార్ శర్మ తెలిపారు. గత 45 ఏళ్లుగా ఇద్దరు సోదరులం కలిసి సాగు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. తమ పొలంలో కొంత భాగాన్ని ఆర్గానిక్ కిచెన్ గార్డెన్ కోసం కేటాయించామని చెప్పారు. అక్కడ తాము ఎటువంటి రసాయనాలను ఉపయోగించకుండా సాగు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. అక్కడే భారీ టర్నిప్ పెరిగిందని చెప్పారు. దాని బరువు 8కిలోల ఉందని వెల్లడించారు. ఆ బాహుబలి టర్నిప్‌ను చూసి అందరం ఆశ్చర్యపోయామని అన్నారు.

8కిలోల 'బాహుబలి' టర్నిప్ (ETV Bharat)

"సేంద్రీయ వ్యవసాయం వల్లే ఇంత పెద్ద టర్నిప్ పండింది. ఇదొక అద్భుతం. మా గార్డెన్‌లోని పంటలకు నీటి సదుపాయం తక్కువగా ఉంది. అందుకే టర్నిప్ ఎక్కువ బరువు పెరగదని అనుకున్నాం. కానీ భారీ సైజ్‌లో పెరిగింది. దీన్ని చూసేందుకు సుదూర ప్రాంతాల ప్రజలు తరలివస్తున్నారు. ప్రారంభంలో సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో అంత దిగుబడి రాదు. కానీ కాలక్రమేణా నేల సారవంతమవుతుంది. దీంతో దిగుబడి పెరుగుతుంది. రసాయనాలు ఉపయోగించిన పండించిన పండ్లు, కూరగాయలను తినకుండా ఉండేందుకు మేము ఆర్గానిక్ కిచెన్ గార్డెన్‌ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇక్కడే సేంద్రీయ పద్దతిలో కూరగాయలు, పండ్లను పండించుకుంటున్నాం. "
--అశ్వనీ కుమార్ శర్మ, రైతు


ప్రభుత్వ వ్యవసాయ సంస్థలో ఇద్దరు సోదరులు సేంద్రీయ సాగులో శిక్షణ పొందారు. ఆ తర్వాత 1995లో తమ సేంద్రీయ సాగు ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి తమ ఆర్గానిక్ కిచెన్ గార్డెన్‌లో ఎటువంటి రసాయన ఎరువులు వాడకుండా ఆవుపేడను ఎరువుగా ఉపయోగించి కూరగాయలు, పండ్లను పండిస్తున్నారు. వాటిని తమ అవసరాల కోసం వినియోగిస్తున్నారు. ఈ కిచెన్ గార్డెన్‌లో 6కిలోల ముల్లంగి, 3 కిలోల బరువున్న క్యాబేజీ వంటి కూరగాయలు పండుతున్నాయి. చెరకు, ఉల్లిపాయలు, సీజనల్ ఆకుకూరలు, పండ్లు, నిమ్మకాయలను పండిస్తారు.

8కిలోల 'బాహుబలి' టర్నిప్ (ETV Bharat)

'ఆకులతో తూకం చేస్తే టర్నిప్ 15కిలోల బరువు ఉంది'
ఇంత బరువున్న టర్నిప్ తమ గార్డెన్‌లో పండడం పట్ల రైతు రాజీవ్ శర్మ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశాడు. " ఆకులతో కలిసి తూకం వేసినప్పుడు దీని బరువు 15 కిలోలు. ఆకులను తొలిగించాక తూకం వేస్తే టర్నిప్ ఒక్కటే 8 కిలోలు ఉంది. ప్రతీసారి ఇంత బరువున్న టర్నిప్ పండదు. మా కిచెన్ గార్డెన్‌లో 'కాజి లెంబు' రకం నిమ్మ చెట్టు ఉంది. అది నాటి రెండున్నరేళ్లు అవుతుంది. అది ఇప్పటివరకు ఒక క్వింటాలు నిమ్మకాయలను ఉత్పత్తి చేసింది. మేము పెద్ద ఎత్తున సేంద్రీయ సాగును చేయాలనుకుంటున్నాం. కానీ మార్కెటింగ్ సమస్యల కారణంగా ఆ నిర్ణయం తీసుకోలేపోతున్నాం. సేంద్రీయ సాగు చేస్తే ప్రారంభంలో పెద్దగా దిగుబడి రాదు. కానీ దీర్ఘకాలంలో రైతులు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. నేల సారవంతమై, దిగుబడి పెరుగుతుంది." అని రాజీవ్ శర్మ తెలిపాడు.

8కిలోల 'బాహుబలి' టర్నిప్ (ETV Bharat)

సేంద్రీయ పద్ధతిలో పెరిగిన 8కిలోల టర్నిప్‌ను చూసి తాము ఆశ్చర్యపోయామని కురుక్షేత ఉద్యానవ అధికారి డాక్టర్ శివేందు ప్రతాప్ సోలంకి తెలిపారు. ఇది వ్యవసాయం పట్ల ఇద్దరు రైతు సోదరులకు ఉన్న కృషి, అంకితభావాన్ని తెలియజేస్తుందన్నారు. శర్మ సోదరులను చూసి ఇతర రైతులు ప్రేరణ పొందాలని కోరారు. సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని సరిగ్గా చేస్తే మంచి దిగుబడిని సాధించవచ్చని పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

