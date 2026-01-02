శిర్డీ సాయికి అదిరిపోయే కానుక - న్యూఇయర్ వేళ రూ.80 లక్షల వజ్రాల కిరీటం!
బాబా పాదాల చెంత భక్తుడి భారీ విరాళం - కళ్లు చెదిరేలా 153 క్యారెట్ల వజ్రాలతో అద్భుతమైన కిరీటం - బంగారం బరువు 585 గ్రాములు - సాయి సంస్థాన్ సీఈవోకు అందజేత
Published : January 2, 2026 at 1:51 PM IST
Diamond Crown For Shirdi Sai : కొత్త సంవత్సరం వేళ దేశవిదేశాల నుంచి లక్షలాదిగా తరలివచ్చిన భక్తులతో శిర్డీ ఆలయ ప్రాంగణం కిటకిటలాడింది. సాయినాధుని నామస్మరణతో ఆ ప్రాంతమంతా మార్మోగిపోయింది. ఈ సమయంలో బాబా వారికి ఒక భక్తుడు కళ్లు చెదిరే కానుకను సమర్పించాడు. హరియాణాకు చెందిన ఓ సాయి భక్తుడు తన భక్తిని చాటుకున్నాడు. ఏకంగా రూ.80 లక్షల విలువైన బంగారు, వజ్రాల కిరీటాన్ని బాబా పాదాల చెంత ఉంచాడు. నూతన సంవత్సర కానుకగా సమర్పించిన ఈ కిరీటం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. దాని అందం, అందులో పొదిగిన వజ్రాల మెరుపులు చూసి భక్తులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
హరియాణ భక్తుడి భారీ విరాళం
హరియాణలోని ఫరీదాబాద్కు చెందిన ప్రదీప్ మొహంతి సాయిబాబాకు భక్తుడు. ఆయన తన కుటుంబంతో కలిసి కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా శిర్డీకి వచ్చారు. గురువారం రాత్రి ఆయన సాయిబాబా సమాధిని దర్శించుకున్నారు. బాబాపై తనకున్న నమ్మకానికి గుర్తుగా ఏదైనా ప్రత్యేకంగా ఇవ్వాలనుకున్నారు. అందుకే ఎంతో విలువైన, అద్భుతమైన డిజైన్తో కూడిన కిరీటాన్ని చేయించారు. దర్శనం అనంతరం బాబా సమాధి వద్ద పూజలు చేసి ఈ కిరీటాన్ని సమర్పించారు.
కిరీటం ప్రత్యేకతలు ఇవే
ఈ కిరీటం తయారీలో వాడిన బంగారం, వజ్రాల వివరాలను సాయిబాబా సంస్థాన్ వెల్లడించింది. ఈ కిరీటం మొత్తం బరువు 655 గ్రాములు. ఇందులో 585 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని ఉపయోగించారు. కిరీటాన్ని మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఏకంగా 153 క్యారెట్ల విలువైన వజ్రాలను పొదిగారు. ఈ వజ్రాల మెరుపులతో కిరీటం దగదగా మెరిసిపోతోంది. దీని మొత్తం విలువ సుమారు రూ.80 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా వేశారు. కిరీటం డిజైన్ చాలా సంక్లిష్టంగా, కళాత్మకంగా ఉంది.
కాగా ఇటీవలే దుబాయ్కు చెందిన ఓ సాయి భక్తుడు బంగారు పూత పూసిన ఫ్రేమ్ను శిర్డీ సాయి బాబా సంస్థాన్కు అందించాడు. కొన్ని నెలల క్రితం ఇదే భక్తుడు బంగారు పూత పూసిన ‘ఓం సాయి రామ్’ అక్షరాలను ఆలయానికి విరాళంగా ఇచ్చాడు. అలాగే కొన్ని రోజుల క్రితం మధ్యప్రదేశ్లోని హర్దాస్పూర్కు చెందిన సాయి భక్తుడు తేజ్ బహదూర్ సింగ్ 200 గ్రాముల బరువున్న బంగారు కిరీటాన్ని సాయిబాబాకు సమర్పించాడు. దీనిపైనా అందమైన ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఉంది. ఈ కళాత్మక కిరీటం విలువ రూ. 20 లక్షల 16 వేలు ఉంటుందని అంచనా.
బాబాకు అలంకరణ
భక్తుడు సమర్పించిన ఈ కిరీటాన్ని ఆలయ పూజారులు స్వీకరించారు. కొద్దిసేపు ఈ వజ్రాల కిరీటాన్ని సాయిబాబా విగ్రహానికి అలంకరించారు. ఆ సమయంలో బాబా రూపు మరింత తేజోవంతంగా కనిపించింది. అనంతరం శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత ఈ కిరీటాన్ని సాయిబాబా సంస్థాన్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గోరక్ష్ గడిల్కర్కు అధికారికంగా అందజేశారు.
దాతకు సన్మానం
ఇంతటి భారీ విరాళాన్ని అందించిన ప్రదీప్ మొహంతి దంపతులను సాయి సంస్థాన్ ఘనంగా సత్కరించింది. సీఈవో గోరక్ష్ గడిల్కర్ స్వయంగా దాత ప్రదీప్ మొహంతి, ఆయన సతీమణి ప్రతిమా మొహంతిలను కలిశారు. వారికి ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు. సాయిబాబా శాలువాతో దంపతులను సత్కరించారు. బాబా విగ్రహాన్ని, ప్రసాదాన్ని వారికి జ్ఞాపికగా అందజేశారు. సంస్థాన్ తరఫున వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
కిటకిటలాడిన శిర్డీ
మరోవైపు నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా శిర్డీలో భక్తుల రద్దీ అనూహ్యంగా పెరిగింది. బాబా ఆశీస్సులు తీసుకునేందుకు జనం పోటెత్తారు. తెల్లవారుజాము నుంచే క్యూ లైన్లలో భక్తులు బారులు తీరారు. బాబా సమాధిని దర్శించుకుని, తమ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. చాలా మంది భక్తులు తమ స్థోమతకు తగ్గట్టుగా విరాళాలు సమర్పించారు. ఆలయ ప్రాంగణమంతా ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. మొత్తానికి కొత్త సంవత్సరం తొలి రోజునే సాయినాధునికి ఇంతటి భారీ కానుక రావడం, అది కూడా వజ్రాల కిరీటం కావడం విశేషం.
