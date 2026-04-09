కీమోథెరపీ సైడ్ ఎఫెక్ట్‌లకు చెల్లుచీటీ- క్యాన్సర్ 'డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్'​ అభివృద్ధి చేసిన భారత విద్యార్థిని

క్యాన్సర్ కణాలనే టార్గెట్ చేసే డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్- కో-లోడెడ్ లిపోజోమ్‌లతో సురక్షితంగా ఔషధ తరలింపు- క్యాన్సర్ కణాలున్న భాగంలోనే ఔషధం రిలీజ్- రోగులకు ఇక సైడ్ ఎఫెక్ట్‌ల బెడద ఉండదు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 9, 2026 at 6:34 PM IST

Advanced Cancer Drug Delivery System : మన దేశంలో ఏటా లక్షలాది మంది మహిళలు రొమ్ము క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు. ఈ రోగులకు చేసే కీమోథెరపీ వల్ల అనేక సైడ్ ఎఫెక్ట్‌లు కలుగుతుంటాయి. రొమ్ము క్యాన్సర్ కణాలతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన కణాలు, ఇతర అవయవాలకూ హాని జరుగుతుంటుంది. ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్సెస్ పరిశోధక విద్యార్థిని హర్షిత సింఘాయ్ ఈ సమస్యకు సరికొత్త పరిష్కారాన్ని కనుగొన్నారు. కేవలం రొమ్ము క్యాన్సర్ కారక కణాలనే లక్ష్యంగా చేసుకునే ఔషధ పంపిణీ వ్యవస్థను ఆమె అభివృద్ధి చేశారు. ఇంతకీ అదేమిటి? ఎలా పనిచేస్తుంది? దీనివల్ల రోగులకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

హర్షిత సింఘాయ్‌కు యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డు
మధ్యప్రదేశ్​లోని సాగర్ పట్టణంలో డాక్టర్ హరిసింగ్ గౌర్ విశ్వ విద్యాలయం ఉంది. దీన్నే సాగర్ యూనివర్సిటీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇదొక ప్రముఖ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ. ఇందులోని ఫార్మసీ విభాగం పరిశోధనలకు పెట్టింది పేరు. భోపాల్‌లో ఫిబ్రవరి 26 నుంచి 28 వరకు మధ్యప్రదేశ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (MPCST) ఆధ్వర్యంలో 41వ యంగ్ సైంటిస్ట్ కాంగ్రెస్ కార్యక్రమం జరిగింది.

క్యాన్సర్ కణాలనే టార్గెట్ చేసే డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్

ఇందులో సైన్స్, వైద్యం, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, వ్యవసాయ ఆవిష్కరణలను ఆయా విభాగాల పరిశోధక విద్యార్థులు ప్రదర్శించారు. ఈ పోటీల్లో ఫార్మసీ విభాగంలో డాక్టర్ హరిసింగ్ గౌర్ విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధక విద్యార్థిని హర్షిత సింఘాయ్ మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. దీంతో ఆమెకు యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డును ప్రదానం చేశారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ చికిత్స కోసం హర్షిత అభివృద్ధి చేసిన "స్టిమ్యులి రెస్పాన్సివ్ కో-లోడెడ్ లిపోజోమల్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్" వల్లే ఇది సాధ్యమైంది. కేవలం క్యాన్సర్ కణాలనే టార్గెట్ చేసి కచ్చితత్వంతో రోగికి చికిత్స అందించడం ఈ సిస్టమ్ ప్రత్యేకత.

క్యాన్సర్ కణాలున్న భాగంలోనే ఔషధం రిలీజ్

ఏమిటీ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్?
"స్టిమ్యులి రెస్పాన్సివ్ కో-లోడెడ్ లిపోజోమల్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్"పై అవగాహన రావాలంటే, మనం తొలుత లిపోజోమ్‌ల గురించి తెలుసుకోవాలి. సోనికేషన్ (sonication) వంటి పద్ధతులతో లిపోజోమ్‌లను తయారు చేస్తారు. లిపోజోమ్‌లు (Liposomes) అనేవి లిపిడ్ బైలేయర్‌లతో (కొవ్వు పొరలు) తయారైన సూక్ష్మ గోళాకార వెసికిల్స్. వెసికిల్ అనేది జీవ కణం లోపల చిన్నసైజులో, ద్రవంతో నిండిన సంచి వంటి నిర్మాణం. ఇవి ఔషధాలను, సౌందర్య సాధనాలను చర్మం లేదా కణాలలోకి సమర్థవంతంగా చేరవేసే నానో-క్యారియర్లుగా పనిచేస్తాయి.

హర్షిత సింఘాయ్‌కు యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డు

క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధుల చికిత్సలో ఔషధాలను నేరుగా వ్యాధిగ్రస్త కణాలకు పంపడానికి లిపోజోమ్‌లు ఉపయోగపడతాయి. వీటిపై పీఈజీ పూత ఉంటుంది. అందువల్ల ఇవి రక్తంలో ఎక్కువ కాలం ఉండి ఔషధాన్ని సక్రమంగా అందిస్తాయి. సాధారణ లిపోజోమ్ ఒకే రకమైన మందును మోసుకెళ్తుంది. కానీ 'కో-లోడెడ్' (Co-loaded) లిపోజోమ్ ఒకే సమయంలో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రకాల మందులను తనలో నింపుకొని క్యాన్సర్ కణాలు ఉన్న ప్రాంతానికి చేరుకోగలదు. ఈ రకం (కో-లోడెడ్) లిపోజోమ్‌లనే తన డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్ కోసం హర్షిత సింఘాయ్ వినియోగించారు.

ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్సెస్

కీమోథెరపీ vs సరికొత్త చికిత్స
ఇక 'స్టిమ్యులీ రెస్పాన్సివ్' అంటే పర్యావరణంలో జరిగే మార్పులకు అనుగుణంగా స్పందించడం. రొమ్ములో కేవలం క్యాన్సర్ కణాలు ఉన్న నిర్దిష్ట భాగంలోనే కో-లోడెడ్ లిపోజోమ్‌లు మందును బయటకు విడుదల చేస్తాయి. చాలా రకాల కీమో థెరపీ ఔషధాలు రోగి తీసుకున్నాక, క్యాన్సర్ ట్యూమర్ల దగ్గరికి చేరకముందే రక్తంలోని ఎంజైమ్‌ల ప్రభావంతో విచ్ఛిన్నం అయిపోతుంటాయి. కానీ లిపోజోమ్‌‌లపై బలమైన తొడుగు (షెల్) ఉండటం వల్ల, అవి క్యాన్సర్ కణాల దగ్గరికి వెళ్లే వరకు మందును బయటకు విడుదల చేసే రిస్క్ ఉండదు.

ఫార్మసీ విభాగం

శరీర కణాల్లో ఆక్సీజన్ స్థాయులు తక్కువగా ఉండే స్థితిని హైపోక్సియా అంటారు. హైపోక్సియా వంటి స్థితిని కలిగిన క్యాన్సర్ కణాలను గుర్తించాకే మందును లిపోజోమ్‌‌లు రిలీజ్ చేస్తాయి. దీనివల్ల రొమ్ము క్యాన్సర్ రోగికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ముప్పు చాలావరకు తగ్గిపోతుంది. ఎన్నో అసౌకర్యాలు కూడా ఎదురుకావు. కీమోథెరపీలో ఇంతటి సేఫ్టీ లభించదు. ఎందుకంటే కీమోథెరపీ మందులు రక్తంలోకి చేరి శరీరం అంతటా ప్రయాణిస్తూ క్యాన్సర్ కణాలను నాశనం చేస్తాయి. ఈ క్రమంలో అవి మన శరీరంలోని జుట్టు కుదుళ్లు, నోటి లోపలి పొర, జీర్ణవ్యవస్థ కణాల వంటి ఆరోగ్యకరమైన కణాలనూ దెబ్బతీస్తాయి. అందుకే క్యాన్సర్ రోగులకు జుట్టు రాలడం, నోటి పూత వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

క్యాన్సర్ రోగుల అసౌకర్యాన్ని తొలగించడమే లక్ష్యం
"మా నాన్న పేరు పవన్ కుమార్ సింఘాయ్. అమ్మ పేరు మణి సింఘాయ్‌. నా విజయానికి తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులే ప్రధాన కారణం. ప్రొఫెసర్ సంజయ్ జైన్, ప్రొఫెసర్ ఉమేష్ కె. పాటిల్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ప్రశాంత్ కేశర్వాణి మార్గదర్శకత్వం వల్లే నేను యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డును సాధించగలిగాను. రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై నా పరిశోధనలకు వారే అన్ని రకాల గైడెన్స్‌ను అందించారు. క్యాన్సర్ రోగుల అసౌకర్యాన్ని తొలగించే లక్ష్యంగా ఈ సరికొత్త డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్‌ను డెవలప్ చేశాను" అని ఫార్మసీ పరిశోధక విద్యార్థిని హర్షిత సింఘాయ్ చెప్పారు.

కొత్త ఔషధ పంపిణీ వ్యవస్థతో మరింత సేఫ్టీ
"క్యాన్సర్‌ రోగులకు ఎక్కువగా కీమోథెరపీనే చేస్తుంటారు. కానీ దాని వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్‌లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కీమోథెరపీ వల్ల రోగి శరీరంలోని ఆరోగ్యకరమైన కణాలు కూడా దెబ్బతినే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్‌ల నుంచి రోగి కోలుకోవడానికి చాలా ఏళ్ల టైం పడుతుంది. హర్షిత అభివృద్ధి చేసిన కొత్త ఔషధ పంపిణీ వ్యవస్థ వల్ల రోగులకు ఇలాంటి రిస్క్‌లేం ఉండవు. సైడ్ ఎఫెక్ట్‌ల గండం తప్పుతుంది. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ ఔషధాన్ని ఒక తొడుగు పొరతో కూడిన లిపోజోమ్ సురక్షితంగా క్యాన్సర్ కణం దాకా తీసుకెళ్తుంది. కేవలం క్యాన్సర్ కణితి దగ్గరే ఆ మందును రిలీజ్ చేస్తుంది" అని హర్షిత సింఘాయ్ గురువు, డాక్టర్ హరిసింగ్ గౌర్ విశ్వ విద్యాలయం ఫార్మాస్యూటికల్స్ విభాగాధిపతి, ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఉమేష్ కె.పాటిల్ తెలిపారు.

