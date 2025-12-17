Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / bharat

'బెండకాయ' గ్రామాలు- అక్కడి ప్రజలంతా తినేది, పండించేది వాటినే!

ఆ గ్రామాల ప్రజలకి బెండకాయలే జీవనాధారం- బిఘా రకంతో మంచి దిగుబడి!

Ladies finger
Ladies finger (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 17, 2025 at 10:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ఆ రెండు గ్రామాల్లో ఎక్కువ మంది తినేది బెండకాయలే. పండించేది బెండకాయలే, ఆ ఊర్లలో పండే బెండకాయలకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్​ ఉంది. అంతే కాదు అక్కడి ప్రజలు చాలా రకాల బెండకాయలను పండిస్తారు. ఇవన్నీ ఒకెత్తు అయితే, ఆ ఊర్ల పేరే బెండకాయ పదంతోనే ఉంటాయి. అదేంటి అవేం పేర్లు అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వార్తను పూర్తిగా చదవాల్సిందే. బిహార్​లోని సమస్తిపుర్​ జిల్లాలో ఉన్నాయి ఆ గ్రామాలు.

75 శాతం ఈ బెండకాయల సాగు!
సమస్తిపుర్​ జిల్లాలోని మోర్వా బ్లాక్​ల ఉన్న గ్రామాలు పేరు హర్పూర్ భిండి, బాషి భిండి. భిండి అంటే తెలుగులో బెండకాయ అని అర్థం. అక్కడి ప్రజల గుర్తింపు కార్డులు, ఆధార్ కార్డుల్లో గ్రామం పేరు హర్పూర్ భిండి, బాషి భిండి అనే ఉంటాయి. ఆ రెండు గ్రామాలు బెండకాయలకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఆ గ్రామంలో ప్రజలు బెండకాయలను ఎక్కువగా తింటుంటారు. 75 శాతం రైతులు బెండకాయలనే సాగు చేస్తారు.

హర్పూర్ భిండి పంచాయతీకి చెందిన రైతు సూర్య నారాయణ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, "మీరు ఈ గ్రామంలో బెండకాయల సాగును చూడాలనుకుంటే, జనవరి తర్వాత రండి. మీరు ఎటూ చూసినా, బెండకాయల సాగే కనిపిస్తుంది" అని అన్నారు. "మా వ్యవసాయంలో 75 శాతం బెండకాయలే. మేం ఇక్కడ చాలా రకాల బెండకాయలను పండిస్తాం. ఎక్కువగా హైబ్రిడ్ బెండకాయలను సాగు చేస్తాం. ఎందుకంటే అవి ఎక్కువ లాభదాయకంగా ఉంటుంది. తక్కువ శ్రమతో మంచి దిగుబడిని ఇస్తుంది" అని చెప్పారు.

ఆ తర్వాత గ్రామాల్లో ఎక్కువ మంది బెండకాయలను పండించటం వల్లనే పేర్లు వచ్చిందని ముకేశ్ అని వ్యక్తి తెలిపారు. బెండకాయలనే కాకుండా వంకాయ, క్యాబేజీ, బఠానీలతో పాటు ఆకుకూరలను కూడా పండిస్తారన్నారని తెలిపారు. ఇక్కడ ఎక్కువ మంది ప్రజలు కుశ్వాహా కులానికి చెందినవారు కావటంతో అందరూ కూరగాయలు పండిస్తారని చెప్పారు. దాదాపు 9,182 మంది జనాభా ఉందని 1,750 కుటుంబాలు బెండకాయలను సాగు చేస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు.

బెండకాయ సాగే జీవనాధారం1
మరో రైతు సంజయ్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, ఇక్కడ చాలా మంది రైతులు వ్యవసాయమే ఆధారంగా జీవిస్తున్నారన్నారు. "ప్రజలు వివిధ రకాల కూరగాయలు పండిస్తారు, కానీ 75-90 శాతం మంది రైతులు బెండకాయలను మాత్రమే పండిస్తారు. కొందరు గుమ్మడికాయలు, ముల్లంగి, పొగాకును కూడా సాగుచేస్తారు. ఇక్కడ ముల్లంగి చాలా నాణ్యమైనది. ఈ గ్రామంలో ఏడాదికి 200 ఎకరాలకు పైగా భూమిలో బెండకాయలను పండిస్తారు" అని సంజయ్ తెలిపారు.

బెండకాయల కోసం వేలం!
భిండి గ్రామాల నుంచి వచ్చిన బెండకాయలకు మార్కెట్లో వేలం వేస్తారని కమలేశ్ రాయ్ అనే రైతు వెల్లడించారు. "భిండి గ్రామాల నుంచి వచ్చిన బెండకాయల కోసం వ్యాపారులు వేలం వేయడం మీరు వినవచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడి బెండకాయలు చాలా ప్రసిద్ధి చెందినవి. మైకో హైబ్రిడ్ రకాన్ని ఎక్కువగా పండిస్తారు. బిఘా రకం బెండకాయల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం 60-80 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తోంది" అని ఆయన తెలిపారు.

భిండి గ్రామాలు ముజఫర్‌పుర్ జిల్లాకు దగ్గరగా ఉండడం వల్ల, ఇక్కడ నుంచి బెండకాయలు ముజఫర్‌పుర్, వైశాలికి సరఫరా చేయటం సులువవుతుందని గ్రామస్థులు తెలిపారు. ఇక్కడి నుంచి బెండకాయలు ఉత్తర బిహార్‌లో ఉన్న మోతీపుర్ కూరగాయల మార్కెట్​కు, ఇతర కూరగాయల మార్కెట్లకు సరఫరా చేస్తారని వారు చెప్పారు. సమస్తిపుర్‌లో మాత్రమే కాకుండా ముజఫర్‌పుర్, పట్నా, పూర్నియాతో సహా అనేక జిల్లాల్లో కూడా బెండకాయ ఒక ప్రధాన పంట. పర్భానీ క్రాంతి, కాశీ క్రాంతి, సాయాజీ హైబ్రిడ్ ఓక్రా 2211 వంటి రకాలు మంచి లాభాలను ఇస్తాయి.

ఓవైపు లాయర్​గా ప్రాక్టీస్- మరోవైపు మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో అదుర్స్- యువరైతుకు ఏటా రూ.లక్షల్లో ఆదాయం

గాల్లో కూరగాయల పెంపకం- నీరు, నేల అవసరం లేకుండానే ఫుల్ దిగుబడి! ఏరోపోనిక్ టెక్నాలజీ మీకు తెలుసా?

TAGGED:

OKRA VILLAGE OKRA
FAMOUS VILLAGE IN BIHAR FOR OKRA
OKRA VILLAGE PEOPLE RESPONSE
OKRA HIBRID
OKRA VILLAGE STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.