40 సెకన్లలో 64 పుషప్స్- రెండు బొటనవేళ్లపై ఈ ఫీట్ సాధించిన 'విక్కీ'- వరల్డ్ రికార్డ్ సొంతం
పుషప్స్ తీయడంలో రికార్డు సృష్టించిన పంజాబ్ చెందిన యువకుడు- 40 సెకన్ల వ్యవధిలో 64 పుషప్స్- వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు
Published : March 18, 2026 at 2:30 PM IST
Vicky Deol Pushups World Record : జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే కఠోరమైన శ్రమ, ఫ్యాషన్, అంకితభావం ఉండాలి. అలాంటప్పుడే అసాధ్యాన్ని కూడా సుసాధ్యం చేయొచ్చు. అచ్చం ఇదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించారు పంజాబ్లోని సుల్తాన్పుర్ లోధికి చెందిన హర్ప్రీత్ సింగ్ అలియాస్ విక్కీ డియోల్. కేవలం 40 సెకన్లలో చేతి బొటనవేళ్లపై 64 పుషప్స్ తీశారు. ఈ క్రమంలో వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్నారు.
తన పాత రికార్డును బద్దలు కొట్టిన విక్కీ
విక్కీ డియోల్ 2021లో 40 సెకన్లలో 40 పుషప్స్ తీశారు. తాజాగా ఇప్పుడు తన రికార్డు తానే బద్దలు కొట్టారు. 40 సెకన్లలో చేతి బొటనవేలుపై 64 పుషప్స్ తీశారు. 3 అడుగుల ఎత్తులో ఉంచిన మూడు ఇనుప కడ్డీలపై బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఈ ఫీట్ను సాధించారు. అంతేకాకుండా పుషప్స్ తీసే సమయంలో ఒక కాలిని గాలిలో ఉంచారు. చండీగఢ్లోని పంజాబ్ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన 'ఫిట్ ఇండియా కార్నివాల్'లో ఈ ప్రదర్శన చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. తన కుమారుడు సాధించిన విజయం పట్ల విక్కీ డియోల్ తల్లి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబంలో అందరూ ఆరోగ్యం ఉంటే, ఆ ఫ్యామిలీ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందన్నారు.
తల్లి ప్రోత్సాహంతో ఉన్నత శిఖరాలకు
తాను ఫిట్నెస్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టడానికి స్ఫూర్తి తన తల్లేనని విక్కీ డియోల్ తెలిపారు. "నా తల్లి ఒక ప్రైమరీ స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేసేవారు. నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి క్రీడలు, ఫిట్నెస్ పట్ల ప్రోత్సహించింది. ఆ స్ఫూర్తే నన్ను నిరంతరం ముందుకు నడిపించింది. ఇప్పుడు ఒక్క రోజు కూడా విరామం లేకుండా నేను సాధనను కొనసాగిస్తున్నాను. నేను ఈ స్థాయికి అంత ఈజీగా రాలేదు. కేవలం 40 సెకన్లలో 64 పుషప్స్ చేయడం వెనుక కొన్ని సంవత్సరాల కఠోన శ్రమ దాడి ఉంది. నేను ప్రతిరోజూ 7-8 గంటలపాటు వ్యాయామం చేస్తాను." అని విక్కీ డియోల్ వెల్లడించారు.
'ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొన్నాను'
రెండు బొటన వేళ్లపై పుషప్స్ చేయడం చాలా కష్టమని విక్కీ డియోల్ తెలిపారు. ఈ సాధన చేయడానికి తనకు సుమారు 10- 15 ఏళ్ల సమయం పట్టిందని గుర్తు చేశారు. మొదట్లో తాను అరచేతులపై పుషప్స్ చేసేవాడినని వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత వేళ్లపై, ఆపై రెండు బొటన వేళ్లపై పుషప్స్ తీయడం సాధన చేసి విజయం సాధించానని చెప్పారు. ఈ గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి తాను ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని స్పష్టం చేశారు. ప్రతిరోజూ తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు నిద్రలేచి, సుమారు ఆరు-ఏడు గంటల పాటు సాధన చేస్తానని చెప్పారు. డైట్లో భాగంగా ఇంట్లోని పాలు, లస్సీ, పంజాబ్ గ్రామీణ ఆహారాన్ని మాత్రమే తింటానని వివరించారు.
"3 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఇనుప రాడ్లపై బ్యాలెన్స్ పాటిస్తూ ఈ ప్రదర్శన ఇవ్వడం చాలా సవాల్తో కూడుకున్న విషయం. ఇంట్లో సాధన చేసేటప్పుడు ఒత్తిడి తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ వందలాది మంది ప్రేక్షకుల సమక్షంలో ప్రదర్శన ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు కాస్త ఒత్తిడి ఉంటుంది. గందరగోళానికి గురవుతాం. ఈసారి నేను నా పాత రికార్డు అయిన 40 పుషప్స్ను అధిగమించి కొత్త రికార్డు సృష్టించడానికి సిద్ధమైనప్పుడు నా మనసులో అనేక ఆలోచనలు వచ్చాయి. ఎందుకంటే ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి నాకు ఎన్నో ఏళ్లు పట్టింది. పైగా నా పాత రికార్డును ఇప్పటి వరకు ఎవరూ అధిగమించలేదు. నేను మూడో తరగతి నుంచే క్రీడలలో పాల్గొంటున్నాను. ఆరోగ్యంగా ఉండటం, ఇతరులను కూడా అలాగే ఉండేలా ప్రేరేపించడం నా దైనందిన ప్రయత్నం. నాలాంటి ఇతర ఫిట్నెస్ ప్రియులతో కలిసి పంజాబ్లోని పలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఫిట్నెస్ పట్ల అవగాహన కల్పించడానికి కృషి చేస్తున్నాను"
--విక్కీ డియోల్
ఈ ప్రయాణంలో తనకు కుటుంబం, స్నేహితులు అండగా నిలిచారని విక్కీ డియోల్ తెలిపారు. వారి ప్రోత్సాహం, ప్రేరణ వల్లే తాను ప్రస్తుతం ఈ స్థాయికి చేరుకోగలిగానని చెప్పారు. నేటి యువత ఫిట్నెస్ పట్ల తక్కువ శ్రద్ధ చూపుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఆరోగ్యంపై యువత దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఆరోగ్యకరమైన శరీరం అనేది ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి పునాదని అభిప్రాయపడ్డారు. శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటే మనసు, సమాజం కూడా ఆరోగ్యంగా మారుతాయని వెల్లడించారు. "పంజాబ్ యువతను ఫిట్నెస్ వైపు ప్రేరేపించడానికి నేను నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాను. పిల్లలు ముఖ్యంగా బాలికలు క్లిష్ట సమయాల్లో తమను తాము రక్షించుకునేలా తీర్చిదిద్దేందుకు అనేక పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో వారికి ఆత్మరక్షణ శిక్షణను నేర్పుతున్నాను." అని విక్కీ స్పష్టం చేశారు.