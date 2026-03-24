ఎయిమ్స్లో హరీశ్ రాణా మృతి- దేశంలోనే మొదటి కారుణ్య మరణం
కారుణ్య మరణానికి అనుమతి పొందిన హరిశ్ రాణా- ఎయిమ్స్లో మంగళవారం మృతి
Published : March 24, 2026 at 5:28 PM IST
Harish Rana Dies In AIIMS : భారతదేశంలో కారుణ్య మరణానికి అనుమతి పొందిన మొదటి వ్యక్తి హరీశ్ రాణా మంగళవారం దిల్లీ ఎయిమ్స్లో మరణించారు. 13 ఏళ్లకు పైగా అంటే 2013 నుంచి కోమాలో ఉన్న 31 ఏళ్ల హరీశ్ను, మార్చి 14న ఘజియాబాద్లోని ఇంటి నుంచి ఎయిమ్స్లోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ ఇన్స్టిట్యూట్ రోటరీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లోని పాలియేటివ్ కేర్ యూనిట్కు తరలించారు. నిబంధనల ప్రకారం అతనికి చికిత్స నిలిపివేయడంతో మంగళవారం మరణించారని వైద్యులు తెలిపారు.
మార్చి 11న సుప్రీం కోర్టు కారుణ్య మరణం విషయంలో చారిత్రాత్మక తీర్పు ఇచ్చింది. హరీశ్ మరణానికి అనుమతి ఇచ్చింది. పంజాబ్ యూనివర్సిటీలో బీటెక్ చదువుతున్న రోజుల్లో, నాలుగో అంతస్తు బాల్కనీ నుంచి పడిన హరీశ్ తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీనితో అతను కోమాలోకి వెళ్లిపోయాడు. అప్పటి నుంచి ఆయనకు కృత్రిమ పోషకాలు అందిస్తూ, ఆక్సిజన్ సాయంతో బతికిస్తూ వచ్చారు. ఇటీవల సుప్రీం కోర్టు తీర్పుతో, చికిత్స ఆపేయడంతో ఆయన ఇవాళ తుదిశ్వాస విడిచారు.