ETV Bharat / bharat

ఎయిమ్స్​లో హరీశ్ రాణా మృతి- దేశంలోనే మొదటి కారుణ్య మరణం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 24, 2026 at 5:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Harish Rana Dies In AIIMS : భారతదేశంలో కారుణ్య మరణానికి అనుమతి పొందిన మొదటి వ్యక్తి హరీశ్ రాణా మంగళవారం దిల్లీ ఎయిమ్స్​లో మరణించారు. 13 ఏళ్లకు పైగా అంటే 2013 నుంచి కోమాలో ఉన్న 31 ఏళ్ల హరీశ్​ను, మార్చి 14న ఘజియాబాద్​లోని ఇంటి నుంచి ఎయిమ్స్​లోని డాక్టర్ బీఆర్​ అంబేడ్కర్​ ఇన్​స్టిట్యూట్ రోటరీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్​లోని పాలియేటివ్ కేర్​ యూనిట్​కు తరలించారు. నిబంధనల ప్రకారం అతనికి చికిత్స నిలిపివేయడంతో మంగళవారం మరణించారని వైద్యులు తెలిపారు.

మార్చి 11న సుప్రీం కోర్టు కారుణ్య మరణం విషయంలో చారిత్రాత్మక తీర్పు ఇచ్చింది. హరీశ్​ మరణానికి అనుమతి ఇచ్చింది. పంజాబ్ యూనివర్సిటీలో బీటెక్ చదువుతున్న రోజుల్లో, నాలుగో అంతస్తు బాల్కనీ నుంచి పడిన హరీశ్​ తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీనితో అతను కోమాలోకి వెళ్లిపోయాడు. అప్పటి నుంచి ఆయనకు కృత్రిమ పోషకాలు అందిస్తూ, ఆక్సిజన్ సాయంతో బతికిస్తూ వచ్చారు. ఇటీవల సుప్రీం కోర్టు తీర్పుతో, చికిత్స ఆపేయడంతో ఆయన ఇవాళ తుదిశ్వాస విడిచారు.

TAGGED:

HARISH RANA DIES WITH EUTHANASIA
Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.