2027లో అర్ధ కుంభమేళా- 4 నెలలపాటు ఉత్సవాలు- అమృత స్నానాలు ఎప్పుడంటే?

తొలిసారిగా పూర్తి కుంభమేళా తరహాలో 2027 హరిద్వార్​ అర్ధకుంభమేళా నిర్వహణ

Published : November 29, 2025 at 9:43 AM IST

Ardh Kumbh Mela Haridwar 2027 : ఉత్తరాఖండ్‌లోని హరిద్వార్‌లో 2027 జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు జరగనున్న అర్ధకుంభమేళా ముఖ్యమైన తేదీలను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈసారి అర్ధ కుంభమేళాను పూర్తి కుంభమేళా తరహాలో నిర్వహించనుండటం ప్రత్యేకత. 13 అఖాడాల సంత్‌లు ఆ నిర్ణయానికి అంగీకరించారు. జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు జరిగే ఆ మేళాలో 10 ప్రధాన స్నానాలు, అందులో నాలుగు అమృత (శాహీ) స్నానాలు ఉంటాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

అఖాడాలతో ముఖ్యమంత్రి ధామీ భేటీ
హరిద్వార్‌లోని డామ్‌కొఠి వద్ద ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ముఖ్య సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామీ, 13 అఖాడాల నుంచి వచ్చిన ముఖ్య సంత్‌లు పాల్గొన్నారు. ప్రతి అఖాడా నుంచి ఇద్దరు కార్యదర్శులను సమావేశానికి ఆహ్వానించారు. సంత్‌లకు పూలమాలలు వేసి స్వాగతం చేసిన సీఎం, కుంభ మేళాను మరింత భవ్యంగా, దివ్యంగా నిర్వహించేందుకు సూచనలు కోరారు. సంత్‌లు చెప్పే సూచనలను అన్నింటిని మేళా ఏర్పాట్లలో అమలు చేస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

'కుంభం దివ్యంగా జరుగుతుంది'
సీఎం ధామీ మాట్లాడుతూ, "అఖాడాలు ప్రభుత్వం వెంట ఉన్నాయనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. కుంభ మేళా విజయవంతం కావడంలో సంత్‌ల పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమైనది. 13 అఖాడాల ప్రతినిధులు ఈరోజు హాజరయ్యారు. ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం ప్రతి ఏర్పాటును అత్యుత్తమంగా చేస్తుంది" అన్నారు.

సంత్‌ల నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు
అఖిల భారతీయ అఖాడా పరిషత్ అధ్యక్షులు, మహానిర్వాణీ అఖాడా కార్యదర్శి మహంత్ రవీంద్రపురి మహారాజ్ మాట్లాడుతూ, "ఈసారి అర్ధకుంభాన్ని ప్రభుత్వం పూర్తి కుంభం తరహాలో నిర్వహించనుంది. అన్ని సంత్‌లు దీనికి అంగీకరించారు. గ్రహ–నక్షత్రాల ప్రకారం ఉజ్జయిని కుంభం ఒక సంవత్సరం తర్వాత జరుగుతుంది. అందుకే హరిద్వార్​లో పూర్తి కుంభం తరహా నిర్వహణ అవసరమైంది" అని అన్నారు.

నిరంజనీ అఖాడా కార్యదర్శి అఖాడా పరిషత్ నేత రవీంద్రపురి మహారాజ్ కూడా సంత్‌ల మధ్య ఏ విధమైన విభేదాలూ లేవని తెలిపారు. అందరం ప్రభుత్వం వెంట ఉన్నామని చెప్పారు. కుంభ మేళా చారిత్రకంగా, అత్యంత విజయవంతంగా జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. అఖాడా పరిషత్ మహామంత్రి, జూనా అఖాడా అంతర్జాతీయ సంరక్షకుడు హరి గిరి మహారాజ్ స్నానాలు ప్రాచీన తిథుల ప్రకారమే జరుగుతాయని తెలిపారు.

అమృత (శాహీ) స్నానాల తేదీలు నిర్ణయం
సమావేశంలో మొత్తం 10 ముఖ్య స్నానాల తేదీలు ప్రకటించారు. 13 అఖాడాల నుంచి వచ్చే సంత్‌లు పాల్గొనే నాలుగు అమృత (శాహీ) స్నానాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉండనున్నాయి. ప్రధాన (అమృత/శాహీ సహా) స్నానాల తేదీలు ఇవే.

  • 14 జనవరి 2027- మకర సంక్రాంతి
  • 6 ఫిబ్రవరి- మౌనీ అమావాస్య
  • 11 ఫిబ్రవరి- వసంత పంచమి
  • 20 ఫిబ్రవరి- మాఘ పౌర్ణమి
  • 6 మార్చి- మహాశివరాత్రి (1వ అమృత స్నానం)
  • 8 మార్చి - సోమవతి/ఫాల్గుణ అమావాస్య (2వ అమృత స్నానం)
  • 14 ఏప్రిల్- మేష సంక్రాంతి/వైశాఖీ (3వ అమృత స్నానం)
  • 20 ఏప్రిల్ - చైత్ర పౌర్ణమి (4వ అమృత/శాహీ స్నానం)

ఇతర ముఖ్య తేదీలు

  • 7 ఏప్రిల్ – నవ సంస్వత్సర
  • 15 ఏప్రిల్ – రామనవమి స్నానం

ఆహ్వాన్ అఖాడా ప్రతినిధి గైర్హాజరు
అన్ని అఖాడాలకు ఆహ్వానం పంపినా, ఆహ్వాన్ అఖాడా కార్యదర్శి మాత్రం వ్యక్తిగత కారణాలతో సమావేశానికి హాజరు కాలేకపోయారు. అయితే అఖాడా పరిషత్ అధ్యక్షుడు రవీంద్రపురి మహారాజ్ ప్రకారం, "ఆహ్వాన్ అఖాడా, జూనా అఖాడాతో కలిసి అమృత స్నానం చేస్తుంది. వారి మహంత్ ప్రస్తుతం హరిద్వార్‌లో లేరు కాబట్టి రాలేకపోయారు. అయితే అఖాడాల తరఫున పూర్తి సహకారం ఉంటుందని విశ్వాసముంది" అని అన్నారు. 2027 హరిద్వార్ అర్ధకుంభం, మొదటిసారిగా పూర్తి కుం మేళా స్థాయిలో జరిగే అవకాశం ఉండటంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సాధు–సంత్‌లు, భక్తులు భారీగా పాల్గొననున్నట్లు అంచనా. 10 స్నానాలు, నాలుగు అమృత స్నానాలతో అర్ధకుంభమేళా చారిత్రకంగా నిలవనుంది.

