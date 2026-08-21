'నాకు ఓటేయని వారి కడుపులో పురుగులు పడతాయ్'- BJP మాజీ ఎమ్మెల్యే షాకింగ్ కామెంట్స్
ఓటర్లనుద్దేశించి వివాదాస్పద కామెంట్స్ చేసిన బీజేపీ మాజీ శాసనసభ్యుడు- తాను నియోజకవర్గ ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన నీరు అందించానని వెల్లడి- తాను తెప్పించిన నీళ్లు తాగి తనకు ఓటేయని వారి కడుపులో పురుగులు పడతాయని వ్యాఖ్యలు
Published : August 21, 2026 at 3:18 PM IST
Ex BJP MLA Controvercial Statement : ఉత్తరాఖండ్కు చెందిన బీజేపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ గుప్తా సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. ఎవరైనా తాను తెప్పించిన నీళ్లు తాగి తనకు ఓటేయకపోతే వారి కడుపులో పురుగులు పడతాయని వ్యాఖ్యానించారు. తన పుట్టినరోజు వేడుకల సందర్భంగా భారీ జనసమూహన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ సంజయ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కామెంట్లపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులు సమర్థిస్తుండగా, విపక్షాలు తప్పుపడుతున్నాయి.
గ్రాండ్గా మాజీ ఎమ్మెల్యే బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్
హరిద్వార్ జిల్లాలోని లక్సర్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ గుప్తా పుట్టినరోజు వేడుకలు ఆగస్టు 20న ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో గుప్తా మద్దతుదారులు, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. అలాగే మాజీ మంత్రి స్వామి యతీశ్వరానంద్, అఖాడా పరిషత్ అధ్యక్షుడు శ్రీమహంత్ రవీంద్రపురి కూడా ఈ వేడుకలకు హాజరయ్యారు. వీరందరూ సంజయ్ గుప్తాకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అనంతరం మాజీ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ గుప్తా తాను పదవిలో ఉన్నప్పుడు చేపట్టిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి వివరించారు. అయితే ప్రసంగం మధ్యలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
సంజయ్ గుప్తా కామెంట్లపై భిన్నాభిప్రాయాలు
తన హయాంలో లక్సర్ నియోజకవర్గంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల గురించి సంజయ్ గుప్తా మాట్లాడారు. తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించడానికి వాటర్ ట్యాంకులను నిర్మించి, ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన నీరు అందేలా చూశానని పేర్కొన్నారు. గతంలో 20 అడుగుల లోతులో కలుషిత నీరు మాత్రమే లభించేదని, కానీ తాను ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన తాగు నీటిని అందించానని గుర్తుచేశారు. ఈ విజయాలను వివరిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎంతో ఉత్సాహంగా కనిపించారు. అలాగే తన పదవీకాలం, లక్సర్ ప్రాంతంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను కూడా తన ప్రసంగంలో ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. లక్సర్ ప్రాంతంలో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడానికి తన హయాంలో అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టానని తెలిపారు. ఎవరైనా తాను తెప్పించిన నీళ్లు తాగి తనకు ఓటేయకపోతే వారి కడుపులో పురుగులు పడతాయని ఆయన సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు అక్కడి వారిలో చర్చకు దారితీశాయి.
సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్
మాజీ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ గుప్తా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఉత్తరాఖండ్ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో సంజయ్ వ్యాఖ్యలకు రకరకాల రాజకీయ అర్థాలు తీస్తున్నారు. అలాగే బీజేపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే చేసిన కామెంట్స్కు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సంజయ్ గుప్తా ఈ వ్యాఖ్యలను సరదాగా అన్నట్లు ఆయన మద్దతుదారులు సమర్థిస్తున్నప్పటికీ, ఒక ప్రజా ప్రతినిధిగా ఓటర్లను ఉద్దేశించి ఇలాంటి శాపనార్థాలు పెట్టడంపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
వరుసగా రెండుసార్లు గెలుపు- మూడోసారి ఓటమి
సంజయ్ గుప్తా 2012లో జరిగిన ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో లక్సర్ నియోజకవర్గం నుంచి తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత 2017లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో వరుసగా రెండోసారి అదే నియోజకవర్గం నుంచి గెలుపొందారు. అయితే 2022 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో మాత్రం సంజయ్ గుప్తాకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ ఎన్నికలలో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీకి చెందిన మహమ్మద్ షహజాద్ ఘనవిజయం సాధించారు. దీంతో లక్సర్లో హ్యాట్రిక్ కొట్టాలని ఆశించిన సంజయ్ గుప్తాకు మొండిచెయ్యి ఎదురైంది.
అభివృద్ధి పనులు చేసిన సంజయ్ గుప్తా
కాగా, లక్సర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కాలంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు, తాగు నీటి వసతులను మెరుగుపరిచేందుకు బీజేపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ గుప్తా కృషి చేశారు. తన పదవీ కాలంలో (2012–2022) లక్సర్ నియోజకవర్గంలోని అనేక గ్రామాల్లో రోడ్లు వేయించారు. అలాగే విద్యుత్, తాగునీటి సరఫరాను అందించారు. పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరువయ్యేలా చేశారు.
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