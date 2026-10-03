మాదకద్రవ్యాల స్మగ్లర్ నవప్రీత్ సింగ్ను తుర్కియే నుంచి భారత్కు తీసుకువచ్చాం: అమిత్ షా
మాదకద్రవ్యాల స్మగ్లర్ నవప్రీత్ సింగ్ను భారత్కు అప్పగించిన తుర్కియే : అమిత్ షా వెల్లడి
Published : October 3, 2026 at 10:49 AM IST
Navpreet Singh Deported To India : కరడుగట్టిన మాదక ద్రవ్యాల స్మగ్లింగ్ ముఠా నాయకుడు నవప్రీత్ సింగ్ను తుర్కియే నుంచి విజయవంతంగా భారత్కు డిపోర్ట్ చేసినట్లు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా శనివారం వెల్లడించారు. ఇది మోదీ సర్కార్ సాధించిన ఒక గొప్ప విజయంగా ఆయన అభివర్ణించారు. "నవప్రీత్ సింగ్ 'నవాబ్ విర్క్' అనే నకిలీ పేరుతో తుర్కియే పౌరసత్వాన్ని పొందాడు. తర్వాత తన స్మిగ్లింగ్ ముఠా సాయంతో అఫ్గానిస్థాన్ నుంచి భారతదేశానికి హెరాయిన్, మెథాంఫేటమిన్లను అక్రమంగా స్మగ్లింగ్ చేస్తూ వచ్చాడు. అందుకే అతనిని పట్టుకోవడానికి మన దేశ దర్యాప్తు సంస్థలు తీవ్రంగా శ్రమించాయి. అతని నకిలీ గుర్తింపు ముసుగులను ఒక్కొక్కటిగా తొలగించి, అతని అసలు స్వరూపాన్ని బయటపెట్టాయి. ఈ కృషి ఫలితంగా, తుర్కియే అతడిని తమ దేశం నుంచి బహిష్కరించి, భారత్కు అప్పగించింది. మాదక ద్రవ్యాల స్మగ్లింగ్తో పాటు, ఇతర నేరాలకు సంబంధించిన కేసుల విషయంలో అతడిని ఇవాళ భారతదేశానికి తీసుకువచ్చి జైలులో పెట్టడం జరిగింది. ఈ విజయాన్ని సాధించిన అన్ని ఏజెన్సీలకు నా అభినందనలు. అంతేకాదు డిసెంబర్ 2029లోగా అన్ని మాదక ద్రవ్యాల ముఠాలను నాశనం చేయడానికి మోదీ సర్కార్ కట్టుబడి ఉంది" అని అమిత్ షా ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.
Modi govt has achieved a historic milestone by securing the deportation of hardened narco-trafficking kingpin Navpreet Singh from Türkiye.— Amit Shah (@AmitShah) October 3, 2026
Obtaining Turkish citizenship under the fake identity of Navab Virk, he had continued to smuggle heroin and methamphetamine to India from…