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మాదకద్రవ్యాల స్మగ్లర్​ నవప్రీత్​ సింగ్​ను తుర్కియే నుంచి భారత్​కు తీసుకువచ్చాం: అమిత్ షా

మాదకద్రవ్యాల స్మగ్లర్​ నవప్రీత్​ సింగ్​ను భారత్​కు అప్పగించిన తుర్కియే : అమిత్ షా వెల్లడి

Navpreet Singh
మాదకద్రవ్యాల స్మగ్లర్​ నవప్రీత్​ సింగ్​ (Special Arrangement/MHA)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2026 at 10:49 AM IST

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Navpreet Singh Deported To India : కరడుగట్టిన మాదక ద్రవ్యాల స్మగ్లింగ్ ముఠా నాయకుడు​ నవప్రీత్ సింగ్​ను తుర్కియే నుంచి విజయవంతంగా భారత్​కు డిపోర్ట్ చేసినట్లు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా శనివారం వెల్లడించారు. ఇది మోదీ సర్కార్ సాధించిన ఒక గొప్ప విజయంగా ఆయన అభివర్ణించారు. "నవప్రీత్ సింగ్​ 'నవాబ్​ విర్క్​' అనే నకిలీ పేరుతో తుర్కియే పౌరసత్వాన్ని పొందాడు. తర్వాత తన స్మిగ్లింగ్​ ముఠా సాయంతో అఫ్గానిస్థాన్ నుంచి భారతదేశానికి హెరాయిన్​, మెథాంఫేటమిన్లను అక్రమంగా స్మగ్లింగ్ చేస్తూ వచ్చాడు. అందుకే అతనిని పట్టుకోవడానికి మన దేశ దర్యాప్తు సంస్థలు తీవ్రంగా శ్రమించాయి. అతని నకిలీ గుర్తింపు ముసుగులను ఒక్కొక్కటిగా తొలగించి, అతని అసలు స్వరూపాన్ని బయటపెట్టాయి. ఈ కృషి ఫలితంగా, తుర్కియే అతడిని తమ దేశం నుంచి బహిష్కరించి, భారత్​కు అప్పగించింది. మాదక ద్రవ్యాల స్మగ్లింగ్​తో పాటు, ఇతర నేరాలకు సంబంధించిన కేసుల విషయంలో అతడిని ఇవాళ భారతదేశానికి తీసుకువచ్చి జైలులో పెట్టడం జరిగింది. ఈ విజయాన్ని సాధించిన అన్ని ఏజెన్సీలకు నా అభినందనలు. అంతేకాదు డిసెంబర్​ 2029లోగా అన్ని మాదక ద్రవ్యాల ముఠాలను నాశనం చేయడానికి మోదీ సర్కార్ కట్టుబడి ఉంది" అని అమిత్​ షా ఎక్స్​ వేదికగా పేర్కొన్నారు.

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