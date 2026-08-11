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పంజాబ్‌లో 'జాంబీ డ్రగ్‌' రాజకీయ దుమారం- హర్భజన్​పై ఆప్​ గరం

హర్భజన్ సింగ్​పై తీవ్రంగా విరుచుకుపడిన ఆమ్​ ఆద్మీ పార్టీ- ఈ దృశ్యాలు రాజస్థాన్​కు చెందినవని పోలీసులు ఫ్యాక్ట్ చెక్

Zombie Drug Punjab
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 6:09 PM IST

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Zombie Drug Punjab : బీజేపీ రాజ్యసభ ఎంపీ, మాజీ క్రికెటర్ హర్భజన్ సింగ్ పంజాబ్‌లో డ్రగ్స్ సంక్షోభాన్ని ప్రస్తావిస్తూ చేసిన పోస్టు పంజాబ్​ రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. ప్రచారంలో ఉన్న వీడియో పంజాబ్‌కు చెందినది కాదంటూ హర్భజన్ సింగ్​పై ఆప్​ విరుచుకుపడుతోంది. ఈ దృశ్యాలు రాజస్థాన్​కు చెందినవని పోలీసులు ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా, ఆ వీడియోలో ఇద్దరు వ్యక్తులు రోడ్డుపై వింతగా, కదలిక లేకుండా నిలబడడంతో సోషల్ మీడియాలో ఇది వైరల్​గా మారింది. ఈ క్రమంలోనే స్పందించిన పలువురు నెటిజన్లు వీరిద్దరూ 'జాంబీ డ్రగ్' ప్రభావంతో ఉన్నారని వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో జాంబీ డ్రగ్‌ విసృత్రంగా ప్రచారం అవుతోంది. మరి ఇంతకీ జాంబీ డ్రగ్ అంటే ఏంటి?

పంజాబ్ యువత మాదకద్రవ్యాల వ్యసనం బారినపడటంపై హర్భజన్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. రాష్ట్ర యువతను వ్యసనాలు చుట్టుముట్టాయని, వారిని కాపాడాలంటూ ఎక్స్ వేదికగా విజ్ఞప్తి చేశారు. "మన పంజాబ్‌పై ఎవరి కన్నో పడింది. ఇంతకాలం రాష్ట్రాన్ని పాలించిన ప్రభుత్వాలు వారిని నాశనం చేశాయి" అంటూ కదలకుండా వంగిన స్థితిలో నిల్చున్న ఇద్దరు వ్యక్తుల దృశ్యాలను షేర్ చేశారు.

"పంజాబ్ పరిస్థితిని చూస్తుంటే చాలా బాధగా ఉంది. పంజాబ్ యువత మెరుగైన స్థితికి అర్హులు. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి నిజాయితీ, జవాబుదారీతనం, తక్షణ చర్య అవసరం. సమస్యను ఖండించడం లేదా నిరాకరించడం కాదు. పంజాబ్, పంజాబీ యువత కోసం ప్రభుత్వాలు ఏం చేశాయి? పంజాబ్‌ను ఏ స్థితికి తీసుకువచ్చాయి? ఒకప్పుడు ఉత్సాహం, ధైర్యసాహసాలకు మారుపేరుగా నిలిచిన పంజాబ్ యువత, నేడు మాదకద్రవ్యాల బారిన పడింది. ఇంకా సమయం మించిపోలేదు. నా పంజాబ్‌ను కాపాడండి."
---హర్భజన్ సింగ్, ఎంపీ

మరోవైపు హర్భజన్ సింగ్​ షేర్ చేసిన వీడియోపై పంజాబ్ పోలీసులు వెంటనే స్పందించారు. ఆ దృశ్యాలను రాజస్థాన్‌లోని శ్రీగంగానగర్‌లో చిత్రీకరించారని స్పష్టం చేశారు. "ప్రచారంలో ఉన్న వీడియో పంజాబ్‌కు చెందినది కాదు. రాజస్థాన్‌లోని శ్రీ గంగానగర్‌కు చెందినది. వెనక పంజాబీ పాట వినిపిస్తే, అది ఆ వీడియో పంజాబ్‌లోనిది అవుతుందా? ఇలా తప్పుదోవ పట్టించే కంటెంట్‌ను షేర్ చేసేముందు, పోలీసులకు ట్యాగ్ చేసేముందు సరిచూసుకోవాలని సోషల్ మీడియా ఖాతాదారుల్ని కోరుతున్నాం" అని పోలీసులు ఫ్యాక్ట్‌ చెక్ చేశారు.

మరోవైపు హర్భజన్ సింగ్​ వీడియోపై ఆప్​ కన్వీనర్​ కేజ్రీవాల్, పంజాబ్ మంత్రులు విమర్శలు గుప్పించారు. "నిన్న చాలా మంది బీజేపీ వ్యక్తులు కలిసి ఈ అబద్ధాన్ని ప్రచారం చేశారు. ఈ ఆదేశం PMO (ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం) నుంచి వచ్చిందా? దేశంలో PMO అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తుందా?" అని కేజ్రీవాల్ ప్రశ్నించారు. కాగా, ఏప్రిల్‌లో హర్భజన్ సింగ్​ AAPని వీడి బీజేపీలో చేరారు.

పంజాబ్ మంత్రి బల్జీత్ కౌర్ సైతం హర్భజన్ సింగ్‌పై తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. "తన రాజకీయ బాస్‌లను ప్రసన్నం చేసుకోవాలనే ఆత్రుతను చూడండి. ఆయన రాజస్థాన్‌కు చెందిన వీడియోను షేర్ చేస్తూ అది పంజాబ్‌ది అని అబద్ధం చెబుతున్నారు. పంజాబ్ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా ఉన్నా సరే, 'బీజేపీ దళారీ' ఆయన ప్రయోజనాల కోసం ఏదైనా చేస్తారు. పంజాబ్ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ క్షమించరు." అని ఆమె ఎక్స్​ వేదికగా దుయ్యబట్టారు.

జాంబీ డ్రగ్ అంటే ఏంటి?
పశువులకు ఏమైనా చికిత్స చేసినప్పుడు వాడే ఒక పవర్‌ఫుల్ మత్తుమందు జైలజీన్‌. దీనిని మనుషులు ఉపయోగించడానికి అనుమతి లేదు. జైలజీన్, ఫెంటనిల్ మిశ్రమాన్ని జాంబీ డ్రగ్‌గా పిలుస్తుంటారు. ఇది తీసుకున్నవారు శారీరకంగా నియంత్రణ కోల్పోయి, ఎటూ కదల్లేని స్థితిలో ఒక్కోసారి వంగిపోయి కనిపిస్తుంటారు. ఈ జాంబీ డ్రగ్‌కు విరుగుడులు ఏవీ పనిచేయవు. అయితే, మామూలుగా డ్రగ్ ఓవర్ డోస్ అయినప్పుడు నాలోక్సోన్‌ ఇస్తుంటారు. కానీ జైలజీన్‌కు అది కూడా పనిచేయదు. కానీ ఫెంటనిల్ ప్రభావాన్ని మాత్రం కాస్త తగ్గిస్తుంది. ఫలితంగా శ్వాస ఆడి ప్రాణాలు నిలుస్తాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

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