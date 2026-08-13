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'అందుకే ఆప్​ నుంచి బీజేపీలో చేరాను'- పార్టీ మార్పుపై కారణం చెప్పిన హర్భజన్ సింగ్

పీటీఐతో జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వెల్లడించిన రాజ్యసభ ఎంపీ హర్భజన్ సింగ్​- ఆప్​నకు చెందిన మరో ఆరుగురు సభ్యులతో కలిసి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో బీజేపీలో చేరిన భజ్జీ

Harbhajan Singh Party Change
హర్భజన్ సింగ్ (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 4:42 PM IST

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Harbhajan Singh Party Change : ఆమ్​ ఆద్మీ పార్టీని వీడడానికి గల కారణాన్ని వెల్లడించారు బీజేపీ ఎంపీ, మాజీ క్రికెటర్​ హర్భజన్ సింగ్. పంజాబ్‌లో తీవ్రస్థాయిలో ఉన్న మాదకద్రవ్యాల విషయంలో ఆప్ ప్రభుత్వ వైఖరి కారణంగానే పార్టీ మారినట్లు వివరించారు. మాదకద్రవ్యాల విషయంలో ఆప్ ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పకపోగా, తన మాటలకు పార్టీలో సరైన గుర్తింపు లభించకపోవడం పట్ల కలిగిన అసహనమే ఈ నిర్ణయానికి దారితీసిందన్నారు. ప్రముఖ వార్తా సంస్థ పీటీఐతో జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. తనను ద్రోహి అనటానికి వాళ్లేవరని, పంజాబ్ ప్రజలకు ద్రోహం చేసింది తానా లేక ఆప్ నేతలా అని ప్రశ్నించారు. పార్టీ మారిన తర్వాత తన ఇంటి వద్ద జరిగిన నిరసనలు, దిష్టిబొమ్మల దహనాల గురించి ప్రస్తావిస్తూ దేశం తనను క్రికెటర్‌గా ప్రేమించిందని తన దేశభక్తికి ఎవరి సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదన్నారు. తన గుండె ఎప్పుడూ ఇండియా, పంజాబ్ కోసమే కొట్టుకుంటుందన్న హర్భజన్‌ సింగ్‌ అనవసర విమర్శలను తావివ్వనని తెలిపారు.

"పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ నన్ను ఆప్‌లో చేరి, రాజ్యసభలో పార్టీకి ప్రాతినిధ్యంతో పాటు క్రీడలకు సంబంధించిన అంశాలను లేవనెత్తాలని కోరారు. అయితే, క్రీడల గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాను. రాజకీయాల గురించి చర్చించను. అది నా పని కాదని అప్పుడే స్పష్టం చేశాను. కేవలం పంజాబ్‌లోనే కాకుండా జాతీయ స్థాయిలో కూడా క్రీడలను ప్రోత్సహించే అవకాశం లభించడం వల్లే నేను ఆప్‌లో చేరాను. కానీ నా ఆలోచనలను చెప్పడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, పార్టీలో నా మాట ఎవరూ వినలేదు. నా ఆలోచనలు అలానే మిగిలిపోయాయి. నేను ఆప్‌లో చేరడానికి కారణమైన పని జరగలేదు. నేను సూచించిన దిశలో కనీసం చిన్న అడుగు వేసినా సరే, నేను పార్టీని విడిచిపెట్టేవాడిని కాదు. కానీ పార్టీలో చేరడానికి గల అసలు కారణమే నెరవేరలేదు. నా సూచనలకు ఎవరూ స్పందించకపోవడం వల్లే నేను పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చాను."
---హర్భజన్ సింగ్​, రాజ్యసభ ఎంపీ

2022లో హర్భజన్‌ను రాజ్యసభకు పంపింది ఆప్. అయితే ఆయన ఆ పార్టీకి చెందిన మరో ఆరుగురు సభ్యులతో కలిసి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో బీజేపీలో చేరారు. ఈ పరిణామంపై తీవ్రంగా స్పందించిన ఆప్, పార్టీని వీడిన వారిని 'ద్రోహులు'గా ఆరోపించింది. హర్భజన్ ఇంటి వద్ద నిరసనలు జరిగాయి. ఆయన దిష్టిబొమ్మను కూడా దహనం చేశారు. దీనిపైనా ఆయన స్పందించారు. "ఆ వ్యక్తులు ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అందరికీ తెలుసు. నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ దేశంలోని సామాన్యులకు నా క్రికెట్ గురించి తెలుసు. వారు నాకు ఎంతో ప్రేమను పంచారు. అలాంటప్పుడు వారు నా దిష్టిబొమ్మను ఎందుకు దహనం చేస్తారు. నా ఇంటి బయట 'ద్రోహి' అని ఎందుకు రాస్తారు? నేను ఎవరికి ద్రోహం చేశాను? ఆప్​ను నేను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే, పంజాబ్ ప్రజలకు వారు ఇచ్చిన భారీ హామీలు ఏమయ్యాయి? పంజాబ్ కోసం మీరు ఏం చేశారు? ఇక్కడ అసలైన ద్రోహి ఎవరు? నేను అలా ఎందుకు చేశానో మీరు నన్ను అడిగారా? నన్ను ద్రోహి అని పిలిచినంత మాత్రాన నేను ద్రోహిని కాను. అలాగే మీరు అన్నంత మాత్రాన నేను దొంగను కూడా కాను. నా హృదయం భారతదేశం, పంజాబ్ కోసం పరితపిస్తోంది. నా మాతృభూమిపై నాకున్న ప్రేమకు ఇతరుల ధ్రువీకరణ అవసరం లేదు. కాబట్టి ఎవరైనా ఏమైనా అనుకోవాలనుకుంటే అనుకోవచ్చు. దానివల్ల నాకు ఎలాంటి తేడా ఉండదు. బయట జరిగే చర్చల వల్ల నా దృష్టి మళ్లేలా చేసుకుంటే నేను నా పనిని సరిగ్గా చేయలేను." " అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఒకప్పుడు క్రీడల్లో పంజాబ్ అగ్రస్థానంలో ఉండేది : హర్భజన్ సింగ్​
"మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం అందరికీ ఆందోళన కలిగించే విషయం. ఎందుకంటే మాదకద్రవ్యాలు పంజాబ్‌లోనే కాకుండా దేశంలో ఎక్కడైతే విస్తరిస్తాయో అక్కడి యువతను నాశనం చేస్తున్నాయి. క్రీడలు దీనికి ఒక గొప్ప కొలమానం. ఒకప్పుడు క్రీడల్లో పంజాబ్ అగ్రస్థానంలో ఉండేది. కేవలం సంసార్‌పుర్ గ్రామం నుంచే హాకీ జట్టులో తొమ్మిది మంది ఆటగాళ్లు ఉండేవారు. ఆ సంసార్‌పుర్ జలంధర్‌లోని ఒక చిన్న గ్రామం మాత్రమే." అని జలంధర్‌లోని సుర్జిత్ సింగ్ హాకీ అకాడమీ అందించిన ప్రతిభను ప్రస్తావిస్తూ హర్భజన్ అన్నారు.

"మాదకద్రవ్యాలు సులభంగా లభించడం, ప్రతి ఇంటికీ ఈ విష సంస్కృతి పాకిపోవడంతో యువత నాశనమైంది. మాదకద్రవ్యాల సమస్య ఎక్కడైతే ఉంటుందో, అక్కడ తరాల తరబడి ప్రజలు సర్వనాశనమయ్యారు. సరిహద్దు రాష్ట్రంగా ఉండటం వల్ల పంజాబ్ విషయంలో పరిస్థితి మరింత సున్నితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, అవి రాష్ట్రంలోకి ఎలా ప్రవేశిస్తున్నాయో మనం తెలుసుకోవాలి. అది రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంటే, దానిని అడ్డుకోవడానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా? అది మన ఇళ్లకు, మన యువతకు చేరుతోంది. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి కఠినమైన చట్టాలు ఉండాలి"
---హర్భజన్ సింగ్​, రాజ్యసభ ఎంపీ

పంజాబ్‌లో మాదకద్రవ్యాల సమస్య
పంజాబ్​లో మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగంపై విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. సర్వేల ప్రకారం రాష్ట్రంలోని కనీసం 15 శాతం మంది ప్రజలు తాము మాదకద్రవ్యాలకు బానిసలయ్యామని అంగీకరించారు. మద్యం ప్రధాన వ్యసనంగా ఉన్నప్పటికీ, హెరాయిన్ వంటి ఓపియాయిడ్ల దుర్వినియోగం పెరగడం ఆరోగ్య కార్యకర్తలకే కాకుండా చట్ట అమలు సంస్థలకు కూడా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం 2022- 2026 మధ్య కాలంలో రాష్ట్రంలో మాదకద్రవ్యాలకు సంబంధించిన 70,000కు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. దీనివల్ల 95,000 మందికి పైగా అరెస్టు అయ్యారు.

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