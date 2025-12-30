ETV Bharat / bharat

హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026: నూతన సంవత్సర వేడుకలను ఏ దేశాలు మొదట జరుపుకుంటాయో తెలుసా?

నూతన సంవత్సర వేడుకలకు సిద్ధమైన వరల్డ్. 2026కు గ్రాండ్​గా వెల్​కమ్ చెప్పేందుకు సిద్ధం. ఈ వేడుకలను ప్రపంచం మొత్తం ఒకే సమయంలో జరుపుకోదు. మొదట న్యూఇయర్ జరుపుకునే దేశాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Published : December 30, 2025 at 3:49 PM IST

Country Wise New Year Celebrations : నూతన సంవత్సరం 2026 వచ్చేస్తోంది. డిసెంబరు 31న అర్ధరాత్రి 12 గంటలు కాగానే యావత్ ప్రపంచం ఆనందోత్సాహాలతో కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలుకుతుంది. నూతన సంవత్సర వేడుకలు ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాల్లో చాలా ముందుగా జరుగుతాయి. కానీ ఇంకొన్ని దేశాల్లో చాలా గంటలు ఆలస్యంగా జరుగుతాయి. 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్' శుభాకాంక్షలు తొలుత చెప్పుకునే ప్రాంతంగా కిరిటిమటి (క్రిస్మస్ ఐలాండ్) నిలువనుంది. కిరిటిమటిలో సెలబ్రేషన్స్ జరిగిన ఒక రోజు తర్వాత అమెరికన్ సమోవా, బేకర్ అండ్ హౌలాండ్ దీవులు కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగుపెడతాయి. ఈ ప్రాంతాల టైమ్ జోన్‌కు, మన భారతదేశ కాలమానానికి తేడా ఎంత? ప్రపంచ దేశాలు నూతన సంవత్సర వేడుకలు నిర్వహించుకునే వేళల్లో వ్యత్యాసాలు ఎందుకు? ఏయే దేశాల్లో ముందుగా న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతాయి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

సూర్యోదయానికి క్రిస్మస్ ఐలాండ్‌‌లో శ్రీకారం
యావత్ ప్రపంచంలో భూమిపై తొలుత సూర్య కిరణాలు పడే ప్రాంతం 'తూర్పు ఆసియా'. ఈ ప్రాంతం చుట్టూ దక్షిణ పసిఫిక్ మహా సముద్రం, మధ్య పసిఫిక్ మహా సముద్రం ఉన్నాయి. ఈ మహా సముద్ర జలాల నడుమ ఉన్న చిన్నపాటి ద్వీప దేశాలపైనే ప్రతిరోజూ తొలి సూర్యకిరణాలు పడతాయి. ఆ వెంటనే 'తూర్పు ఆసియా'లోని జపాన్, ఉత్తర కొరియా, దక్షిణ కొరియా, తైవాన్, చైనా, మంగోలియాలలో సూర్యోదయం మొదలవుతుంది. డిసెంబరు 31వ తేదీన కూడా ఇదేవిధంగా జరుగుతుంది. పసిఫిక్ మహా సముద్రంలో కిరిబాటి అనే ద్వీప దేశం ఉంది. ఇందులోని కిరిటిమటి (క్రిస్మస్ ఐలాండ్) అనే ద్వీప ప్రాంతంపై ప్రతిరోజూ తొలి సూర్య కిరణాలు ప్రసరిస్తుంటాయి. ప్రపంచంలో నూతన సంవత్సర వేడుకలు ప్రారంభమయ్యే తొలి దేశం ఇదే. తమ దేశంలోని అన్ని ద్వీపాలు ఒకే క్యాలెండర్‌, ఒకే టైమ్ జోన్‌ను పాటించేలా 1995లోనే కిరిబాటి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

కిరిబాటి‌లో అర్ధరాత్రి vs భారత్‌లో మధ్యాహ్నం
కిరిబాటి దేశంలో నూతన సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యే సమయానికి, భారత్‌లో డిసెంబరు 31వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల సమయం అవుతుంది. ఈ లెక్కన భారత దేశ టైమ్ జోన్ కంటే దాదాపు 8.5 గంటలు ముందుకు కిరిబాటి దేశ కాలమానం ఉంటుంది. అంటే అన్ని గంటలు ఆలస్యంగా మనదేశం నూతన సంవత్సరం వేడుకలు జరుపుకుంటుంది. కిరిబాటి తర్వాత సమోవా, టోంగా, టోకెలావ్, న్యూజిలాండ్‌లలో నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరుగుతాయి.

కిరిబాటి
కిరిబాటి దేశ ప్రజలు మాట్లాడే గిల్బర్టీస్ భాషలో "ti" అనే అక్షరాన్ని "s"గా ఉచ్ఛరిస్తారు. దీని ప్రకారం కిరిబాటి అనే పేరును ఆ దేశీయులు "కిరిబాస్" అని పలుకుతారు. ఈ ద్వీప దేశం 1979లో యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ (యూకే) నుంచి స్వాతంత్య్రాన్ని పొందింది. ప్రపంచంలో అత్యంత ఆలస్యంగా స్వాతంత్య్రాన్ని పొందిన దేశాల్లో ఇదొకటి.

తొలి న్యూ ఇయర్ వేడుకలు ఈ దేశాల్లోనే

(నోట్​: కిరిబాటిలో డిసెంబరు 31 అర్ధరాత్రి 12 అయ్యే సమయానికి)

దేశంతేదీస్థానిక సమయం
కిరిబాటిజనవరి 1అర్ధరాత్రి 12:00 గంటలు
సమోవాడిసెంబర్ 31రాత్రి 11:00 గంటలు
టోంగాడిసెంబర్ 31రాత్రి 11:00 గంటలు
టోకెలావ్ డిసెంబర్ 31 రాత్రి 11:00 గంటలు
న్యూజిలాండ్ డిసెంబర్ 31 రాత్రి 10:45 గంటలు
రష్యా డిసెంబర్ 31రాత్రి 10:00 గంటలు
ఫిజీ డిసెంబర్ 31 రాత్రి 10:00 గంటలు
మార్షల్ దీవులుడిసెంబర్ 31 రాత్రి 10:00 గంటలు
నౌరు డిసెంబర్ 31 రాత్రి 10:00 గంటలు
వాలిస్ అండ్ ఫుటునా డిసెంబర్ 31రాత్రి 10:00 గంటలు
తువాలు డిసెంబర్ 31రాత్రి 10:00 గంటలు
ఆస్ట్రేలియాడిసెంబర్ 31 రాత్రి 9:30 గంటలు

ఈ దీవుల్లో చాలా ఆలస్యంగా న్యూ ఇయర్
కిరిబాటిలో నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరిగిన దాదాపు ఒక రోజు తర్వాత, అమెరికన్ సమోవా, బేకర్ అండ్ హౌలాండ్ దీవుల్లో జనవరి 1వ తేదీ మొదలవుతుంది. ప్రపంచంలో నూతన సంవత్సరంలోకి చాలా ఆలస్యంగా ప్రవేశించే ప్రదేశాలు ఇవే. ఇవి రెండూ అమెరికాలోనే ఉన్నాయి. బేకర్ అండ్ హౌలాండ్ దీవుల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, వీటిలో ఒక్కరంటే ఒక్క మనిషి కూడా లేడు. అమెరికా నౌకాదళం, ఫిషరీస్ విభాగం ఈ దీవులను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ దీవి అమెరికాలోని ఏ రాష్ట్రం పరిధిలోకి కూడా రాదు.

సూర్యోదయ వేళల్లో తేడాలు ఎందుకు?
భూభ్రమణం అనేది పశ్చిమం వైపు నుంచి తూర్పు దిశగా జరుగుతుంది. సూర్యుడు రోజూ తూర్పు నుంచి పశ్చిమం వైపుగా కదులుతాడు. అందుకే తొలుత సూర్యకిరణాలు భూమి తూర్పు భాగంలోని దేశాలపై పడతాయి. అనంతరం క్రమంగా గంటలు గడిచే కొద్దీ, భూభ్రమణం జరుగుతున్నందు వల్ల మిగతా వైపుల ఉన్న దేశాలపైనా సూర్యకిరణాలు పడతాయి. అక్కడ సూర్యోదయాలు మొదలవుతాయి. సూర్యోదయ వేళలను బట్టి, యావత్ ప్రపంచాన్ని 24 టైమ్ జోన్‌లుగా వర్గీకరించారు. ప్రపంచంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో సాంస్కృతిక, మతపరమైన క్యాలెండర్లు కూడా వేర్వేరు నూతన సంవత్సర తేదీలకు దారితీస్తాయి.

