ఒకప్పుడు చేతిలో తుపాకులు, బాంబులు- ఇప్పుడు కుట్టు మిషన్లు, ఢోలక్‌లు, హార్మోనియంలు!

ఆయుధాలను వీడి జనజీవన స్రవంతిలోకి వచ్చిన మాజీ నక్సలైట్లు- ఈ క్రమంలో వారికి అండగా నిలుస్తున్న ప్రభుత్వం- పలు వృతుల్లో ట్రైనింగ్

Former Naxals Skill Development Training
Former Naxals Skill Development Training (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 12, 2026 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Former Naxals Skill Development Training : ఒకప్పుడు తుపాకులు పట్టుకున్న చేతులు ఇప్పుడు కుట్టు మిషన్లను నడుపుతున్నాయి. బాంబులు, గన్‌పౌడర్ తయారు చేసిన చేతులు ఇప్పుడు ఢోలక్‌లు, హార్మోనియంలను వాయిస్తున్నాయి. హింసా మార్గాన్ని ఎంచుకున్న ఆ చేతులే శాంతి సందేశాన్ని వ్యాపింపజేస్తున్నాయి. నక్సలైట్లలో ఆ మార్పు ఎందుకు వచ్చింది? వారు ఆయుధాలను వీడడానికి గల కారణాలు ఏంటి? ఏయే రంగాల్లో వారు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

మాజీ నక్సలైట్లకు ట్రైనింగ్
ఛత్తీస్‌గఢ్‌ కాంకేర్‌ జిల్లా భానుప్రతాపుర్ బ్లాక్‌లోని చౌగెల్ గ్రామంలో నక్సల్ పునరావాస విధానం కింద ఆయుధాలను వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిన మాజీ నక్సలైట్లకు ప్రభుత్వం శిక్షణ ఇస్తోంది. మాజీ నక్సలైట్లు స్వయం ఉపాధిని పొందడానికి టైలరింగ్, డ్రైవింగ్, వడ్రంగి పని, ఎలక్ట్రీషియన్ వర్క్ వంటి వాటిని నేర్పిస్తోంది. చౌగెల్ గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన శిక్షణా శిబిరంలో 40మంది ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు. అలాగే వారికి నైపుణ్యాభివృద్ధి కోర్సులను నేర్పిస్తోంది. ఆ తర్వాత మాజీ నక్సలైట్లు సొంతంగా వ్యాపారాలను ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం వారికి అండగా నిలుస్తుంది.

Former Naxals Skill Development Training
క్లాసులు వింటున్న మాజీ నక్సలైట్లు (ETV Bharat)

ఆయుధాలను వదిలి, నైపుణ్యాలను నేర్చుకునే దిశగా మాజీ నక్సలైట్లు
చౌగెల్ గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసి క్యాంప్‌లో జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయిన పురుష, మహిళా మాజీ నక్సలైట్లు డ్రైవింగ్, కుట్టుపని, వడ్రంగి పని, ఎలక్ట్రికల్ వర్క్‌ వంటి వివిధ వృత్తులలో శిక్షణ పొందుతున్నారు. కొన్నేళ్లుగా నక్సల్స్ హింసలో మగ్గిపోయిన బస్తర్ డివిజన్ ఇప్పుడిప్పుడే అభివృద్ధి పథంలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఒకప్పుడు ఆయుధాలు చేతపట్టిన చేతులు ఇప్పుడు వాటిని విడిచిపెడుతున్నాయి. అడవులను వదిలి శిక్షణ శిబిరాలకు వెళ్లి నైపుణ్యాలను నేర్చుకుంటున్నాయి. అందుకు ప్రభుత్వం వారికి అండగా నిలుస్తోంది. నక్సల్ పునరావాస విధానం-2025 కింద మాజీ నక్సలైట్లకు సృజనాత్మక, ఉపాధి ఆధారిత వృత్తులలో ట్రైనింగ్ ఇస్తోంది.

బీఎస్ఎఫ్ శిబిరంలో ట్రైనింగ్
కాగా, ఈ ట్రైనింగ్‌ను భానుప్రతాప్‌పుర్ డెవలప్‌మెంట్ బ్లాక్‌కు ఆనుకుని ఉన్న చౌగెల్ గ్రామంలోని బీఎస్ఎఫ్ శిబిరంలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడే మాజీ నక్సలైట్లుకు 1-8 తరగతుల వరకు విద్యను భోదిస్తున్నారు. 20 మందిని ఒక్కొ బ్యాచ్‌గా విభజించి నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి శిక్షణ ఇస్తున్నారు. దీంతో మాజీ నక్సలైట్లు హర్షం చేస్తున్నారు.

డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటున్న మాజీ నక్సలైట్
మన్హెర్ తరం కొన్నాళ్ల పాటు నక్సలైట్‌గా పనిచేశారు. కొన్నాళ్ల క్రితం అతడు ఆయుధాలను వీడి జనజీవన స్రవంతిలో కలిశాడు. ఇప్పుడు చౌగెల్ గ్రామంలోని ఏర్పాటు చేసిన శిబిరంలో ఫోర్ వీలర్ డ్రైవింగ్‌ను నేర్చుకుంటున్నాడు. "గత రెండు వారాలుగా నేను డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటున్నాను. మాకు డ్రైవింగ్‌కు సంబంధించిన అన్ని విషయాలను ట్రైనర్ నేర్పిస్తున్నాడు. డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలనే నా కోరిక చివరకు నెరవేరబోతోంది." అని మన్హెర్ తరం పేర్కొన్నారు.

Former Naxals Skill Development Training
వాయిద్యాలు నేర్చుకుంటున్న మాజీ నక్సలైట్లు (ETV Bharat)

క్యారమ్ ఆడుతున్నారు, సంగీత వాయిద్యాలను ప్లే చేస్తున్నారు
జగదేవ్ కొమ్రా, రాజు నురుతి, బిర్సింగ్ మాండవి, మైను నేగి, సనౌ గవాడే, మంకి నేతం, సామ్కో నురుతి, ఉంగి కొర్రం, రామోతి కవాచి, మంకేర్ హుపెండి, డాలీ సలాం, గెంజో హుపెండి వంటి మాజీ నక్సలైట్ల వారి ఆసక్తకి అనుగుణంగా డ్రైవింగ్, వడ్రంగి పని, టైలరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ వంటివాటిని నేర్చుకుంటున్నారు. అలాగే ట్రైనింగ్ శిబిరంలో వినోదం కోసం క్యారమ్ ఆడడం, సంగీత వాయిద్యాలు (ఢోలక్, హార్మోనియం) వాయించడం, వివిధ క్రీడలు ఆడడం వంటివి చేస్తున్నారు.

కాంకేర్‌లోని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు చౌగెల్ గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన శిబిరంలో 40మంది మాజీ నక్సలైట్లకు శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని నక్సల్ పునరావాస శిబిరం నోడల్ అధికారి వినోద్ అహిర్వర్ తెలిపారు. అందరికీ సమగ్రమైన రీతిలో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో పుట్టగొడుగుల ఉత్పత్తి, వివిధ సృజనాత్మక, స్వయం ఉపాధి ఆధారిత కోర్సులలో ట్రైనింగ్ అందిస్తామని వెల్లడించారు.

TAGGED:

NAXAL REHABILITATION POLICY
FORMER NAXALITES TRAINING KANKER
CHHATTISGARH NAXAL SURRENDER POLICY
FORMER NAXALS TRAINING

