చేనేత రంగానికి ఎల్లప్పుడూ ప్రభుత్వ మద్దతు- 'ఆత్మనిర్భర్ భారత్' కల సాకారానికి ఇదొక మూలస్తంభం : మోదీ
సోషల్ మీడియాలో మరో కొత్త వీడియో విడుదల చేసిన మోదీ- చేనేత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవాలని పిలుపు- దేశంలోని నేతన్నల కుటుంబాలకు మద్దతివ్వాలని సూచన
Published : August 7, 2026 at 1:28 PM IST
Modi On Handloom Day : చేనేత రంగానికి ప్రభుత్వ మద్దతు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. గ్రామీణ సాధికారత, మహిళల అభివృద్ధి అలాగే ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కలను సాకారం చేయడంలో ఇదొక మూలస్తంభంగా అభివర్ణించారు. జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మోదీ శుక్రవారం ఎక్స్లో ఒక ట్వీట్ చేశారు. తరతరాలుగా మన సాంప్రదాయాలను కాపాడుకుంటూ వస్తున్న దేశంలోని చేనేత కార్మికులు, కళాకారుల నైపుణ్యాన్ని, సృజనాత్మకతను, వారి అంకితభావాన్ని మోదీ కొనియాడారు.
ప్రజలు తమకు ఇష్టమైన చేనేత దుస్తులు లేదా ఉత్పత్తులను ధరించి, #NationalHandloomDay హాష్ట్యాగ్తో 'GRWM' (Get Ready With Me) వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవాలని మోదీ ఇప్పటికే పిలుపునిచ్చారు. దీనివల్ల చేనేత రంగంపై ఆధారపడిన ఎంతో మందికి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుందని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలను చేనేత వస్త్రాల వైపు ఆకర్షించేందుకు, ప్రతి ఒక్కరూ చేనేత వస్త్రాలను కొనుగోలు చేయాలని, వాటి వీడియోలను పంచుకోవాలని మోదీ విజ్ఞప్తి చేశారు. గురువారం రాత్రి ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియో ద్వారా ఇందుకు సంబంధించి ఓ వీడియో పోస్టు చేశారు. చేనేత దినోత్సవ వేడుకలు నేత కార్మికులకు, చిరు వ్యాపారులకు చేయూతనివ్వడమేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని ప్రతిఏటా ఆగస్టు 7న జరుపుకొంటారు. స్వదేశీ వస్తువులను ప్రోత్సహించి, స్వావలంబనను పెంపొందించడంకోసం గుర్తుగా 1905 నాటి స్వదేశీ ఉద్యమానికి ఇది గుర్తుగా నిలిచింది.
Today, on National Handloom Day, we celebrate India’s rich and vibrant handloom heritage. We also salute the skill, creativity and dedication of our weavers and artisans. For generations, they have preserved and enriched our traditions.— Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2026
Our Government will keep supporting the…
Tomorrow, 7th August is National Handloom Day. Let’s make India’s handloom diversity popular.— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2026
Share your videos with your favourite handloom products, including GRWM videos on social media.
Don’t forget to use #NationalHandloomDay. pic.twitter.com/zoFdTXphRL
'చేనేతకు స్వాతంత్ర్య పోరాటంతో బలమైన అనుబంధం ఉంది'
మరోవైపు, చేనేతకు భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంతో బలమైన అనుబంధం ఉందని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పేర్కొన్నారు. 1905 ఆగస్టు 7న స్వదేశీ ఉద్యమం అధికారికంగా ప్రారంభమైందని, బంగాల్ విభజనకు నిరసనగా మొదలైన ఈ ఉద్యమం, స్వదేశీ వస్తువులు, స్వదేశీ పరిశ్రమలు, ముఖ్యంగా దేశంలోని చేనేత కార్మికులను ప్రోత్సహించడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని తెలిపారు. రాష్ట్రపతి భవన్ సాంస్కృతిక కేంద్రంలో జరిగిన 12వ జాతీయ చేనేత దినోత్సవ వేడుకలను ఉద్దేశించి ముర్ము ప్రసంగించారు.
हथकरघे का हमारे स्वतंत्रता संग्राम से गहरा जुड़ाव है। सात अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन देना था। pic.twitter.com/NweAEf9XsN— President of India (@rashtrapatibhvn) August 7, 2026
అదేవిధంగా, చేనేత రంగంలో అత్నున్నత పౌరపురస్కారంగా పరిగణించే సంత్ కబీర్ చేనేత అవార్డులను ముగ్గురు కళాకారులను రౌష్ట్రపతి అందజేశారు. శతాబ్దాల కాలంనాటి నేత సంప్రదాయాలను పరిరక్షిస్తున్న కళాకారులను గౌరవిస్తూ ఈ అవార్డులను బహుకరించారు. 22 మంది నేత కార్మికులు, డిజైనర్లు, సహకార సంఘాలు, పారిశ్రామికవేత్తలకు జాతీయ చేనేత అవార్డులు 2025ను ప్రదానం చేశారు. బిచిత్పార్ ఖాదీ చీరను నేసినందుకు గానూ ఒడిశాకు చెందిన రామ్ మెహర్ అవార్డును అందజేయగా, ముగా సిల్క్ చీరకు అవార్డును అసోంకు చెందిన రునిమా చేతియా చౌధురి అందుకున్నారు. అలాగే, ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన షా మహమ్మద్ అన్సారీ అరుదైన జర్బఫ్ట్ శౌతమ్బరి అవధ్ జమ్ధాని చీరతో చేసిన తన పనికి గుర్తింపు పొందారు. మిగిలిన 19 మందికి వీవింగ్ (నేత), డిజైన్ డెవలప్మెంట్, మార్కెటింగ్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ వంటి వివిధ విభాగాల్లో జాతీయ చేనేత అవార్డులను బహుకరించారు.
చేతివృత్తి మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ఒక రూపం
ఇదిలా ఉండగా, చేతివృత్తి కేవలం ఉపాధికి సంబంధించిన అంశం కాదని, అది మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు రూపమని అని అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పెమా ఖండూ ఉద్ఘాటించారు. చేనేత వారసత్వానికి సజీవ రూపమని, ఈ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం దశాబ్ద కాలంగా కృషి చేసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. నైపుణ్యాభివృద్ధి, డిజిటల్ కార్యక్రమాల ద్వారా 77,000 మంది చేనేత కార్మికులు సాంప్రదాయ హస్తకళలను కాపాడుతూ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతాన్ని ఇస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. దేశీయ చేనేత వస్త్రాలు, జీఐ-ట్యాగ్ ఉన్న ఉత్పత్తులను మార్కెట్లలోకి చేరవేస్తున్నారని తెలిపారు.
Celebrating 10 years of empowering Arunachal’s weavers, strengthening craft centres across the state, and taking our indigenous handlooms and GI-tagged treasures to the world.— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) August 7, 2026
Our heritage, proudly woven by our hands.#10YearsOfTeamArunachal #NationalHandloomDay #10SaalBemisal pic.twitter.com/TsqB9VZMDn
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