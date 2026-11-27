గడ్డితో హస్తకళలు- ఏడాదికి రూ.20 లక్షల బిజినెస్- ఇద్దరు మహిళల సక్సెస్ స్టోరీ
Exhibition Handicraft Products : మయూర్భంజ్కు చెందిన సుమిత్ర బారిక్, కోరాపుట్ ప్రాంత కమలా కుమార్లు హస్తకళను చూపిస్తున్నారు. ఇండోనేషియాలోని బాలిలో జరిగిన ఒడిశా పండుగ కార్యక్రమంలో తమ కళానైపుణ్యాలతో సత్తాచూపారు.
Published : November 27, 2026 at 10:54 PM IST
మహిళ తలుచుకుంటూ సాధించలేనిదంటూ ఏదీలేదని నేడు ప్రతి రంగంలోనూ నిరూపిస్తున్నారు. ఈ తరహాలోనే ఒడిశాకు చెందిన 46 ఏళ్ల సుమిత్రా బారిక్ ఒకప్పుడు పెరుగు అమ్ముకుంటూ జీవించేవారు. అలాంటిది ఇప్పుడు ఆమె గడ్డితో హస్తకళలలో శిక్షణ పొంది ప్రావీణ్యం సాధించారు. ఏడాదికి రూ.15లక్షల నుంచి రూ.20లక్షల ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తున్నారు. ఆమె రూ.5 నుంచి రూ.6 లక్షల రూపాయల వరకు లాభం పొందుతుండగా, ప్రస్తుతం ఇండోనేసియాలోని బాలీలో జరిగిన ఒడిశా పండుగ కార్యక్రమంలో తమ కళానైపుణ్యాలను ప్రదర్శించారు. అదేవిధంగా కోరాపుట్ ప్రాంత కమలా కుమార్ చేనేత చీరల ప్రదర్శనలను అదే వేదికపై ప్రజలకు చేరవేశారు. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ తమ సృజనాత్మక హస్తకళలతో రాష్ట్రంలోనే కాకుండా, రాష్ట్రం దాటి కూడా గుర్తింపు పొందారు. గిరిజన ప్రాబల్యం కలిగిన జిల్లా అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు సాగిన తమ ప్రయాణం గురించి 'ఈటీవీ భారత్'తో పంచుకున్నారు.
సబాయి గడ్డితో అందమైన గృహోపకరణాల తయారీ:
మయూర్భంజ్ జిల్లా ఫానియా పంచాయతీ, అంధారిసోల్ గ్రామానికి చెందిన 46 ఏళ్ల సుమిత్రా బారిక్, విజయపథంలో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. ఇతరుల మాటలను లెక్కచేయకుండా, ఆమె తన గ్రామంలో సులభంగా లభించే 'సబాయి' గడ్డితో అందమైన, ఆకర్షణీయమైన వస్తువులను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. సుమిత్రా బారిక్ తన ప్రాంతంలో సమృద్ధిగా లభించే ఈ గడ్డిని ఒక అంతర్జాతీయ జీవనశైలి బ్రాండ్గా మార్చారు. ఆమె 'మా మాంగళ్య సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్', 'అంధారిబుధి సబాయి ప్రొడ్యూసర్స్ గ్రూప్'లో సభ్యురాలిగా ఉన్నారు.
'ఓఆర్ఎంఏఎస్' నుంచి శిక్షణ పొందారు. కేవలం తాళ్లు తయారు చేయడానికే పరిమితం కాకుండా, ఇప్పుడు సోఫా సెట్లు, డైనింగ్ టేబుళ్లు, బుక్కేసులు, మొక్కల కుండీలు, బొమ్మలు, ఆభరణాల వంటి ఆకర్షణీయమైన వస్తువులను తయారు చేస్తున్నారు. వినియోగదారుల డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఏడాదిలో, సుమిత్ర ఏటా రూ.15లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు విక్రయిస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఆమెకు రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.6 లక్షల వరకు లాభం వస్తోంది. ఈ ఆదాయం ఆమె పిల్లల చదువుకు, కొత్త ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి ఎంతో తోడ్పడింది. స్థానిక, రాష్ట్ర స్థాయి ప్రదర్శనలతో మొదలైన ఆమె ప్రయాణం, నేడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇండోనేసియాలోని బాలీ వరకు విస్తరించింది. తనతో పాటు మరికొంతమంది మహిళలను కూడా ఆర్థికంగా శక్తిమంతులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఆమె స్వయం సమృద్ధి సాధించడమే కాకుండా, ఇతరులకు జీవనోపాధి అవకాశాలను కూడా కల్పిస్తున్నారు.
"మా ఉత్పత్తులు జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి ప్రదర్శనలతో పాటు దిల్లీ, ముంబయి, హైదరాబాద్ వంటి ప్రధాన నగరాలకు కూడా చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుతం, 11 స్వయం సహాయక సంఘాలతో కలిసి 'మా అందరిబుధి సబాయి పీజీ'అనే పేరుతో ఒక 'ప్రొడ్యూసర్ గ్రూప్ ఏర్పడింది. ఈ పనిలో 100 మందికి పైగా మహిళలు నేరుగా భాగస్వాములుగా ఉన్నారు. అలాగే 12 మంది కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్లు కూడా ఇందులో పనిచేస్తున్నారు"- సుమిత్ర బారిక్, వర్తకురాలు, మయూర్భంజ్ జిల్లా
ఈ విజయం వెనుక ఎంతో చెప్పలేని కష్టం దాగి ఉంది. చిన్న పిల్లలను ఇంట్లోనే వదిలిపెట్టి, స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయడం కోసం గ్రామాల నుంచి పట్టణాలకు తిరగాల్సి వచ్చేదని సుమిత్రా తెలిపారు. కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం నుంచి ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం వరకు ప్రతి అడుగు ఒక సవాలుగానే ఉండేది. వ్యాపారం కోసం గ్రామం దాటి బయటకు వెళ్లినప్పుడు, ఇతరుల నుంచి ఎన్నో ఎగతాళి మాటలను, కఠినమైన విమర్శలను కూడా భరించాల్సి వచ్చిందని ఆమె అన్నారు. అయితే, వాటన్నింటినీ వెనక్కి నెట్టేసి, ధైర్యంగా ముందుకు సాగానని సుమిత్రా చెబుతున్నారు. ఇదేవిధంగా చీరల ప్రదర్శనలో ప్రతిభ కనబర్చిన కమల కూడా ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొని ముందుకు సాగారు.
చేనేతచీరల ప్రదర్శన
ఒడిశాలోని కోరాపుట్కు చెందిన కమలాకుమార్ చేనేత చీరలను స్వయంగా తయారుచేసి ప్రదర్శించేందుకు ఎంతో శ్రమించారు. ఆమె చేసిన కృషి ఫలితంగా, గ్రామాలలో తయారైన చీరలు రాష్ట్రంలోనే కాకుండా రాష్ట్రం వెలుపల కూడా ప్రశంసలు పొందాయి. కమలా తాము స్వయం సమృద్ధి సాధించడమే కాకుండా, ఇతర మహిళలు కూడా స్వతంత్రంగా మారేలా స్ఫూర్తినిచ్చారు. వారి కళాకృతులను ఇండోనేసియాలోని బాలిలో ప్రదర్శించారు.
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