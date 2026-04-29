వీల్ఛైర్పై ఎవరెస్ట్ అధిరోహించిన దివ్యాంగురాలు- చిన్ననాటి కలను నిజం చేసుకున్న డాక్టర్
వీల్చైర్పై ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ను చేరుకున్న వైద్యురాలు- పంజాబ్ తొలి దివ్యాంగ మహిళగా చరిత్ర
Published : April 29, 2026 at 10:38 PM IST
Handicapped Woman Climbed Everest : సాధించాలనే సంకల్పం ఉంటే శారీరక పరిమితులు అడ్డంకులు కావని నిరూపించారు పంజాబ్కు చెందిన డాక్టర్ రూపిందర్ కౌర్. 65 శాతం పోలియోతో బాధపడుతూ వీల్చైర్తో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ను చేరుకుని అరుదైన ఘనతను సాధించారు. ఈ విజయంతో ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ చేరిన పంజాబ్ తొలి దివ్యాంగ మహిళగా చరిత్ర సృష్టించారు.
చిన్నప్పటి కలను నిజం చేసిన వైద్యురాలు
లూథియానాలోని జోథాన్ ప్రాంతానికి చెందిన రూపిందర్ కౌర్ ప్రస్తుతం ఆయుర్వేద వైద్యాధికారిగా పనిచేస్తున్నారు. ఆమె నాలుగు నెలల వయసులో ఉన్నప్పుడే పోలియో బారిన పడ్డారు. కాలక్రమేణా అది 65 శాతానికి పెరిగింది. చిన్నతనంలో నేలపై పాకుతూ కదిలే ఆమె, కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో క్రమంగా నడక నేర్చుకున్నారు. వైద్య విద్యను అభ్యసించే సమయంలో కాళ్లకు శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని, ప్రస్తుతం కర్ర సాయంతో నిలబడే స్థితికి చేరుకున్నారు. అయితే చిన్ననాటి నుంచే పర్వతారోహణపై ఉన్న ఆసక్తి ఆమెను ఎప్పటికీ వెంటాడింది. ఆ కలను సాకారం చేసుకోవాలనే సంకల్పమే ఆమెను ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ వరకు తీసుకెళ్లింది.
17,598 అడుగుల ఎత్తులో చరిత్ర
సముద్ర మట్టానికి సుమారు 17,598 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ను చేరుకోవడం సాధారణ వ్యక్తులకే కష్టసాధ్యం. అలాంటిది వీల్చైర్పై అక్కడికి చేరుకోవడం నిజంగా అసామాన్యం. కానీ, డాక్టర్ రూపిందర్ కౌర్ ఈ సాహసయాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. ఈ సాహస యాత్ర కోసం ఆమె నాలుగు నెలలపాటు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందారు. చేతులతో నడిపే ప్రత్యేక వీల్చైర్ను తయారు చేయించుకున్నారు. యోగా, శారీరక వ్యాయామాలు, మానసిక దృఢత్వానికి సంబంధించిన సాధనలను క్రమం తప్పకుండా చేశారు. శరీరాన్ని ఫిట్గా ఉంచుకునేందుకు నాలుగు కిలోల బరువు కూడా తగ్గారు.
సవాళ్లను జయించిన సంకల్పం
నేపాల్ మార్గం ద్వారా ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ చేరుకున్న ఆమెకు ఈ ప్రయాణంలో అనేక సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. అధిక ఎత్తు, ఆక్సిజన్ కొరత, క్లిష్టమైన మార్గాలు ఆమె సంకల్పాన్ని పరీక్షించాయి. అయితే తోటి బృంద సభ్యుల సహకారంతో అడుగు వెనక్కి వేయకుండా ముందుకు సాగారు. అవసరమైన చోట వారు ఆమెకు సహాయం కూడా అందించారు. దిస్ ఎబిలిటీ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ యాత్ర జరిగింది. మొత్తం 13 మంది సభ్యులతో కూడిన బృందంలో ఆరుగురు దివ్యాంగులు ఉన్నారు. ఈ బృందంలో టికేష్తో పాటు సమీర్ దేశ్ముఖ్, వికాస్ పటేల్, దీపేందర్ సింగ్, ప్రియాంక అగర్వాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
దివ్యాంగత బలహీనత కాదు
తన విజయంపై స్పందించిన డాక్టర్ రూపిందర్ కౌర్, "ఎంతో మంది తమ కలలను అణచివేస్తుంటారు. కానీ దివ్యాంగత బలహీనత కాదు. దాన్ని మన బలంగా మార్చుకోవాలి. నా కలను నిజం చేసుకోవడంలో దిస్ ఎబిలిటీ ఫౌండేషన్, నా కుటుంబం, నా బృందం ఎంతో సహకరించాయి" అని అన్నారు. డాక్టర్ రూపిందర్తో కలిసి పనిచేస్తున్న సిబ్బంది కూడా ఆమె సంకల్పాన్ని ప్రశంసించారు. కఠిన పరిస్థితుల్లోనూ వెనుకడుగు వేయకుండా ముందుండి పనిచేస్తారని, కోవిడ్ సమయంలోనూ విశేష సేవలందించారని తెలిపారు.
డాక్టర్ రూపిందర్ కౌర్ కథ, శారీరక పరిమితులు మనసుకు అడ్డుకాదని మరోసారి చాటి చెప్పింది. సంకల్పం ఉంటే ఎవరెస్ట్ శిఖరమే కాదు, జీవితంలోని ఏ శిఖరాన్నైనా అధిరోహించవచ్చని ఆమె నిరూపించారు. ఈ ప్రయాణం కోసం ఆమె ఆసుపత్రి నుంచి 25 రోజుల సెలవు తీసుకున్నారు. ఏప్రిల్ 14న ప్రారంభమైన ఈ యాత్రను ఏప్రిల్ 21న విజయవంతంగా పూర్తి చేసి తిరిగి లూథియానాకు చేరుకున్నారు.
