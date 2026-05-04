కాళ్లతో మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్షలు రాసిన బాలిక- ఎన్ని మార్కులు సొంతం చేసుకుందంటే?
పుట్టుకతోనే చేతులు కోల్పోయిన బాలిక- కాళ్లతో కలం పట్టి, పరీక్షలు రాసి- అందరూ గర్వ పడేలా ఫలితాలు- అనేకమందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిన లక్ష్మీ కథ
Published : May 4, 2026 at 5:55 PM IST
Girl With No Hands Passed Matric Exam : సంకల్పం ఉంటే ఎలాంటి అడ్డంకులైనా అధిగమించవచ్చని మరోసారి నిరూపించింది ఒడిశాకు చెందిన ఓ బాలిక. పుట్టుకతోనే చేతులు లేకపోయినా, కాళ్లు సరిగా లేకున్నా పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలా చదువు కోసం పోరాడింది. చేతులు లేకపోతేనేం కాళ్లతో రాయడం నేర్చుకుంది. ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించినప్పటికీ వాటిని పక్కనపెట్టి, ఇతర విద్యార్థుల్లానే పరీక్ష హాల్లో కూర్చొని తన ప్రతిభను చాటేది. ఆ పట్టుదలతోనే 10వ తరగతి పరీక్షలో అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించింది. అలా తల్లిదండ్రులను గర్వపడేలా చేస్తూ, ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఆమెనే ఒడిశాకు చెందిన లక్ష్మీ ఖేముడు. ఆమె ప్రయాణం ఎలా సాగిందో ఈటీవీ భారత్ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
చిన్ననాటి నుంచే చేతులు లేవు
మల్కన్గిరి జిల్లాలోని ఢేపగుఢా గ్రామానికి చెందిన నారాయణ ఖేముడు రోజూవారి కూలీగా పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. అతడి పెద్ద కుమార్తె లక్ష్మీ ఖేముడు. పుట్టుకతోనే శారీరక దివ్యాంగురాలు. లక్ష్మీకి చేతులు, కాళ్లు సరిగా పనిచేయవు. సొంతంగా నిలబడే శక్తి కూడా ఆమెకు లేదు. అందుకే ఆమె వీల్చైరే ఆధారంగా జీవిస్తోంది. అయితే ఆమెకు బాగా చదువుకోవాలనే కోరిక మాత్రం ఉంది. లక్ష్మీ కోరికను ఆమె కుటుంబం అర్థం చేసుకుంది. తమకు ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా లక్ష్మీని చదివించడానికి ఏ మాత్రం తల్లిదండ్రులు వెనుకాడలేదు. లక్ష్మీ తండ్రి ఐదో తరగతి వరకు చదివారు. ఆమె తల్లి సుభద్ర నిరక్షరాస్యురాలు. అయినప్పటికీ ఆ దంపతులు తమ కుమార్తెకు ఉన్న చదువుకోవాలనే కోరిక నేరవేర్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అలా లక్ష్మీ సింధిమాల ఉన్నత పాఠశాలలో తన విద్యను అభ్యసిస్తోంది.
కాళ్లతో రాస్తూ పరీక్షల్లో ప్రతిభ
లక్ష్మీ చేతులు లేకపోయినా కాళ్లతో రాయడం సాధన చేసింది. అలా పదో తరగతి వరకు అందరి విద్యార్థులాగానే పరీక్షలు రాస్తూ, మంచి మార్కులు సాధించేది. ఇటీవల జరిగిన పది పరీక్షలకు కూడా హాజరైంది. అయితే జిల్లా పరిపాలన దివ్యాంగుల కోసం ఇచ్చే ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించింది. కానీ లక్ష్మీ వాటిని వినియోగించుకోకుండా, అందరు విద్యార్థులతో పాటు కూర్చిని తన పరీక్షలను పూర్తి చేసింది. అలా కాళ్లతోనే కలాన్ని పట్టుకుని పరీక్షలు రాసింది. అంతే కాకుండా 240 మార్కులను సాధించి, అందరి ప్రశంసలు అందుకుంది.
ప్రభుత్వం సహాయం అందించాలి
"లక్ష్మీకి చిన్ననాటి నుంచే చేతులు లేవు. అయినప్పటికీ ఆమెకు చదువుపై ఉన్న ఆసక్తిని చూసి మేం ఆమెను చదివించాలని నిర్ణయించుకున్నాం. మా కూతురు కల నెరవేర్చడానికి ఎంత కష్టమైనా వెనుకాడం. ఆమెను ఉన్నత విద్యావంతురాలిగా తీర్చిదిద్దేందుకు అన్ని విధాల ప్రయత్నిస్తాం" అని లక్ష్మీ తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. అలాగే తమకు ప్రభుత్వ కొంత సహాయం అందించాలని కూడా వారు విజ్ఞప్తి చేశారు.
కుటుంబం గర్వ పడేలా ఫలితాలు
లక్ష్మీకి ఒక సోదరుడు, సోదరి కూడా ఉన్నారు. ఇంట్లో ముగ్గురు పిల్లల ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక భారాన్ని భరిస్తూ నారాయణ ఖేముడు తన పెద్ద కుమార్తెని చదివిస్తున్నారు. అందుకే ఆ తండ్రి కష్టానికి విలువ ఇస్తూ, లక్ష్మీ కూడా చదువులో ఎంతో గొప్పగా రాణిస్తోంది. ఇదే విధంగా చదువుతూ లక్ష్మీ తన జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలని స్థానికులు ఆశిస్తున్నారు. శారీరక అంగవైకల్యం ఉన్నా మనసులో ధైర్యం ఉంటే ఏ లక్ష్యాన్నైనా సాధించవచ్చని లక్ష్మీ ఖేముడు నిరూపించింది. ఆమె విజయగాథ ఇప్పుడు అనేకమందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.
