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రెండు చేతులు కోల్పోయినా వెనుతిరగ లేదు- కాళ్లతో రాస్తూ పిల్లలకు పాఠాలు చెబుతున్న బ్రిజేశ్

విద్యుత్ ఘాతానికి గురై రెండు చేతులు కోల్పోయిన యువకుడు- చదువుకుంటూ, పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా విద్యా బోధన- అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్న బ్రిజేశ్​ కథ

Handicapped Brijesh Kumar Inspiring Story
Handicapped Brijesh Kumar Inspiring Story (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 8, 2026 at 10:05 PM IST

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Handicapped Brijesh Kumar Inspiring Story : చిన్నప్పటి నుంచే ఇంజినీర్‌గా ఎదిగి కుటుంబానికి అండగా నిలవాలని ఎన్నో కలలు కన్నాడు ఓ యువకుడు. కానీ అనుకోని ప్రమాదం అతడి జీవితాన్ని ఒక్కసారిగా మార్చేసింది. 11 వేల వోల్ట్స్​ విద్యుత్ ఘాతానికి గురైన అతడు తన రెండు చేతులను కోల్పోయాడు. అయినా అతడు ధైర్యాన్ని మాత్రం విడిచి పెట్టలేదు. చేతులు లేకపోయినా కాళ్లతో రాయడం నేర్చుకుని చదువును కొనసాగించాడు. అంతేకాకుండా తన గ్రామంలోని పేద పిల్లలకు ఉచితంగా విద్యాబోధన చేస్తూ అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాడు.

ఇంజినీర్ కావాలని కల
బిహార్‌లోని గయా జిల్లాలో కెందువా గ్రామంలో బ్రిజేశ్ కుమార్ ఓ చిన్న రైతు కుటుంబానికి చెందినవాడు. అతడి చిన్నతనంలోనే తల్లి మరణించగా, అతడి తండ్రి వ్యవసాయంతో పాటు కూలీ పనులు చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. అలా అతడు నలుగురు సోదరులతో కలిసి ఎన్నో కష్టాల మధ్య పెరిగాడు. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపర్చాలనే లక్ష్యంతో బాగా చదువుకుని ఇంజినీర్ కావాలని బ్రిజేశ్​ ఎన్నో కలలు కన్నాడు.

ఐదేళ్లపాటు చికిత్స పొందాల్సిన పరిస్థితి
కానీ 2015లో జరిగిన ఓ ప్రమాదం అతడి జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. అతడు 11 వేల వోల్ట్స్​ విద్యుత్ ఘాతానికి గురై తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. శరీరం చాలా భాగం కాలిపోవడంతో ఐదేళ్లపాటు చికిత్స పొందాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో వైద్యులు అతడి రెండు చేతులను తొలగించారు. కాళ్లు, తలకు కూడా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఒక్కసారిగా రెండు చేతులు కోల్పోవడంతో బ్రిజేశ్​ తీవ్ర ఆవేదనకు గురైయాడు. అయినా అతడు తన భవిష్యత్తుపై ఆశలు వదులుకోలేదు.

కాళ్లతో రాయడం సాధన
ఆ ప్రమాదం తర్వాత బ్రిజేశ్​ కాళ్లతో రాయడం సాధన చేశాడు. క్రమంగా రాయడం, చదవడం నేర్చుకుని మళ్లీ విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగించాడు. అలా అతడు పట్టుదలతో 2023లో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు. ప్రస్తుతం డిగ్రీ చదువుతున్నాడు. చదువుతో పాటు ఏదైనా ఉద్యోగం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, తన వైకల్యాన్ని కారణంగా చూపుతూ అందరూ దరఖాస్తులను తిరస్కరిస్తున్నారని అతడు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.

"ఫోన్ వాడటం నుంచి రాయడం, చదవడం వరకు అన్నీ నేను ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేయగలను. అయినా నాకు తోడుగా ఎవరు ఉంటారు? మీరు ఎలా పని చేస్తారు? అని అడుగుతూ నాకు ఎవరూ పని ఇవ్వడం లేదు. అలా నా దరఖాస్తులను తిరస్కరిస్తున్నారు. అందుకే ఉద్యోగం దొరకడం లేదు. నాలాంటి వారు కూడా అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయగలరని చాలామందికి తెలియదు."
- బ్రిజేశ్ కుమార్

పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా పాఠాలు
కేవలం కాళ్లతో రాయడమే కాకుండా, తన పాదాలతోనే మొబైల్ ఫోన్‌ను కూడా సమర్థంగా ఉపయోగించగలడని బ్రిజేశ్​ చెబుతున్నాడు. ఫోన్ కాల్స్ చేయడం, స్వీకరించడం, వివిధ యాప్‌లను నిర్వహించడం వంటి పనులను సులభంగా చేస్తాడని అన్నాడు. అలాగే ప్రమాదంలో మిగిలిన చేతి భాగానికి రబ్బర్​ సాయంతో మార్కర్‌ను అమర్చి వైట్‌బోర్డుపై కూడా రాయగలడని చెప్పాడు. ఈ విధంగా బ్రిజేశ్​ గత కొంతకాలంగా అతడి గ్రామంలోని పేద పిల్లలకు ఉచితంగా పాఠాలు చెబుతున్నాడని తెలిపాడు. చదువులో వెనుకబడిన విద్యార్థులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తున్నాడు.

విద్యలో గొప్పగా రాణిస్తున్న పిల్లలు
ప్రస్తుతం అతడి వద్ద చదువుకుంటున్న 1 నుంచి 10 తరగతి పిల్లలు విద్యలో గొప్పగా రాణిస్తున్నారని స్థానికులు తెలిపారు. అతడి జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎదురైనా, ఇతరుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలనే సంకల్పంతో బ్రిజేశ్​ ముందుకు సాగుతున్నాడని అందరూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. రెండు చేతులు కోల్పోయినా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోని బ్రిజేశ్ కుమార్ నేడు ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాడని అన్నారు. సంకల్పం ఉంటే ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా అధిగమించవచ్చని అతడు నిరూపిస్తున్నాడని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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